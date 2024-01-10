Засідання Ради Україна-НАТО, поновлення на посаді судді Львова. Головне за 10 січня
Сьогодні відбулося засідання Ради Україна-НАТО, присвячене питанням протидії масованим ракетним атакам Росії
Засідання Ради Україна-НАТО, громадянин Росії Богдан Львов поновився на посаді судді Верховного суду, Литва схвалила довгостроковий пакет підтримки України. «Главком» склав добірку новин 10 січня, щоб ви були в курсі головних подій:
У Києві знайдено мертвою ексзаступницю генпрокурора Колінько
У Києві, неподалік якого днями загадково загинула родина, у власному житлі знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Михайлівну Колінько, а її доньку Ярославу – у квартирі поруч.
Ольгу Колінько виявили 10 січня, коли працівники ЖЕКу у присутності поліції зламали двері житла. Їх викликали сусіди через те, що напередодні по стояку почала текти вода, а власники не відчиняли.
Рада призначила голову Рахункової палати
Верховна Рада призначила головою Рахункової палати Ольгу Піщанську. За кандидатуру Піщанської віддали голоси 252 народні депутати.
Рахункова палата України – орган фінансово-бюджетного контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Працює самостійно і незалежно від інших органів держави.
Литва схвалила довгостроковий пакет підтримки України
Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 млн євро, а також анонсувала нові поставки на січень та лютий. За словами президента Литви Гітанаса Науседи, в січні його країна відправить Україні боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому – бронетранспортери М577.
Громадянин Росії Богдан Львов поновився на посаді судді Верховного суду
Київський окружний адміністративний суд поновив громадянина Росії Богдана Львова на посаді судді Верховного суду і постановив виплатити йому заробітну плату «за час вимушеного прогулу».
Раніше журналісти виявили, що Богдан Львов має громадянство Російської Федерації. Сам він це заперечує.
Засідання Ради Україна-НАТО
Сьогодні відбулося засідання Ради Україна-НАТО, присвячене питанням протидії масованим ракетним атакам Росії. Захід пройшов у форматі відеоконференції, від України виступили командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв.
Союзники «рішуче засудили» ескалацію російських повітряних ударів по Україні, а також використання Росією балістичних ракет, отриманих із Північної Кореї, та безпілотників з Ірану.
У НАТО наголосили, що сьогодні партнери ясно дали зрозуміти, що вони продовжуватимуть надавати Україні військову допомогу. Щобільше, багато союзників намітили плани надати додаткову допомогу «на мільярди євро» у 2024 році.
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