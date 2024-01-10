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Засідання Ради Україна-НАТО, поновлення на посаді судді Львова. Головне за 10 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Засідання Ради Україна-НАТО, поновлення на посаді судді Львова. Головне за 10 січня
фото: nato.int/НАТО

Сьогодні відбулося засідання Ради Україна-НАТО, присвячене питанням протидії масованим ракетним атакам Росії

Засідання Ради Україна-НАТО, громадянин Росії Богдан Львов поновився на посаді судді Верховного суду, Литва схвалила довгостроковий пакет підтримки України. «Главком» склав добірку новин 10 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

У Києві знайдено мертвою ексзаступницю генпрокурора Колінько

У Києві, неподалік якого днями загадково загинула родина, у власному житлі знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Михайлівну Колінько, а її доньку Ярославу – у квартирі поруч.

Ольгу Колінько виявили 10 січня, коли працівники ЖЕКу у присутності поліції зламали двері житла. Їх викликали сусіди через те, що напередодні по стояку почала текти вода, а власники не відчиняли.

Рада призначила голову Рахункової палати

Верховна Рада призначила головою Рахункової палати Ольгу Піщанську. За кандидатуру Піщанської віддали голоси 252 народні депутати.

Рахункова палата України – орган фінансово-бюджетного контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Працює самостійно і незалежно від інших органів держави.

Литва схвалила довгостроковий пакет підтримки України

Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 млн євро, а також анонсувала нові поставки на січень та лютий. За словами президента Литви Гітанаса Науседи, в січні його країна відправить Україні боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому – бронетранспортери М577.

Громадянин Росії Богдан Львов поновився на посаді судді Верховного суду

Київський окружний адміністративний суд поновив громадянина Росії Богдана Львова на посаді судді Верховного суду і постановив виплатити йому заробітну плату «за час вимушеного прогулу».

Раніше журналісти виявили, що Богдан Львов має громадянство Російської Федерації. Сам він це заперечує.

Засідання Ради Україна-НАТО

Сьогодні відбулося засідання Ради Україна-НАТО, присвячене питанням протидії масованим ракетним атакам Росії. Захід пройшов у форматі відеоконференції, від України виступили командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв.

Союзники «рішуче засудили» ескалацію російських повітряних ударів по Україні, а також використання Росією балістичних ракет, отриманих із Північної Кореї, та безпілотників з Ірану.

У НАТО наголосили, що сьогодні партнери ясно дали зрозуміти, що вони продовжуватимуть надавати Україні військову допомогу. Щобільше, багато союзників намітили плани надати додаткову допомогу «на мільярди євро» у 2024 році.

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Теги: війна суддя прокурор НАТО Литва

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Засідання Ради Україна-НАТО, поновлення на посаді судді Львова. Головне за 10 січня
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