Справа Дубінського: Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт

Згідно отриманої інформації під час перебування за кордоном Дубінський встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію.

Санкція статті передбачає до трьох років в'язниці

Народний депутат Олександр Дубінський піде під суд за підроблення документів для виїзду за кордон

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розслідуванням встановлено, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон.

«Він підготував заяву від свого імені, на ім'я міністра охорони здоров’я України з проханням надати йому документи необхідні для перетину державного кордону України у зв’язку з терміновою необхідністю супроводу його батька на лікування», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Отримавши документ народний депутат самостійно перетнув державний кордон на наступний день після виїзду його батька. Після цього останній повернувся до України набагато раніше, ніж Дубінський. Народний обранець перебував поза межами України понад місяць на відпочинку.

«Згідно отриманої інформації під час перебування за кордоном він встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії обвинувачений зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті», – повідомляє пресслужба.

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата за фактом службового підроблення - ч. 1 ст. 366 КК. Санкція статті передбачає до трьох років в'язниці.

Нагадаємо, що 14 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав.