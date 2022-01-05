Як правильно повідомити про корупцію: роз’яснення НАБУ

За неправдиве повідомлення передбачено кримінальну відповідальність

Національне антикорупційне бюро України пояснило, як правильно повідомляти про корупцію. Роз'яснення розміщене на сторінці НАБУ у соцмережах.

«Протидією корупційним правопорушенням займається багато державних та правоохоронних органів. Які саме злочини та вчинені якими саме посадовими особами розслідує НАБУ, можна дізнатися на сайті бюро», – йдеться в повідомленні НАБУ.

У НАБУ наголосили, що за заздалегідь неправдиве повідомлення про вчинення злочину передбачається кримінальна відповідальність.

Крім того, для подачі звернення або повідомлення в бюро люди мають впевнитися, що виявлена дія підпадає під визначення корупційного правопорушення.

Графіка НАБУ

«Корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки використання посадовцем наданих йому повноважень та пов’язаних із цим можливостей для задоволення особистих інтересів чи інтересів третіх осіб з метою одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг», – пояснили у НАБУ.

Для подачі звернення/повідомлення спочатку необхідно сформулювати та описати ситуацію, що склалася, викласти звернення або повідомлення, опираючись виключно на факти, а не на власні здогадки чи припущення. У НАБУ також рекомендували не описувати факти з використанням порівнянь чи того, що не стосується справи. Такі свідчення уповільнюють обробку звернення/повідомлення.

«Якщо ваш випадок не належить до підслідності бюро, то не варто умисно підганяти факти під підслідні бюро статті. Можливо, вам варто звернутись до іншого органу і ви збережете дорогоцінний час», – зауважили у НАБУ.

До слова, США назвали винних у зриві конкурсу на антикорупційного прокурора.

Як повідомляв «Главком», 24 грудня конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) знову не змогла затвердити результати конкурсу, за яким найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко. За визнання Клименка переможцем не знайшлося достатньо голосів.

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