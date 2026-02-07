РФ влучила у багатоквартирний будинок на Рівненщині (відео)

На Рівненщині ушкоджено житлові будинки та критичну інфраструктуру

За попередньою інформацією, люди не постраждали

Рівненщина 7 лютого зазнала повітряної атаки ворога. Є влучання у багатоповерхівку та пошкодження критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву керівника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

«Маємо ушкодження житлових будинків та критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення», – інформував Коваль.

За його словами, нині триває обстеження багатоквартирного будинку, що потрапив під ворожу атаку. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

😔Кадри житлового будинку на Рівненщині, що потрапив під ворожу атаку, – ОВА



За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Комунальні служби громади вже розпочали роботи з відновлення.

Зараз в області є знеструмлення. Можуть виникати проблеми з водопостачанням. Інші служби життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

«Провів термінове засідання обласної ТЕБ і НС. Дав низку доручень головам громад. Зокрема, задіяти усі можливі альтернативні джерела електропостачання», – заявив керівник ОВА.

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками та ракетами, під загрозою опинилася низка регіонів України.

У Київській області станом на восьму ранку 7 лютого триває ліквідація пожежі в складському приміщенні, що сталася внаслідок ворожої атаки дронів.

Також у ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Унаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області.

Івано-Франківська області теж опинилася під ударом крилатих ракет та дронів. У Бурштині зафіксовано серію повторних вибухів.

Вибухи пролунали й у Вінниці, на яку, за повідомленнями військових, летіла швидкісна ціль. Згодом з'явилося повідомлення, що на Вінниччині постраждав навчальний заклад.

Крім того, 7 лютого ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. В обласному центрі є пошкодження на території комунального підприємства. Понівечені будівлі, а ще – тролейбуси та інший автотранспорт.

Хмельниччина також потерпала від ракетно-дронової атаки. Поранення дістав один чоловік.