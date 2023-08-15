Краматорськ: окупанти вдарили по складу продуктів, є загиблі

Снаряди окупантів поцілили по складських приміщеннях, де зберігалися харчові продукти

Внаслідок обстрілу під завалами опинились двоє вантажників, тіло одного з них вже деблокували рятувальники

Увечері 14 серпня о 23:23 збройні сили рф здійснили ракетний обстріл Краматорська. За попередніми даними, окупанти атакували населений пункт із зенітно-ракетного комплексу С-300. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

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«Снаряди окупантів поцілили по складських приміщеннях, де зберігалися харчові продукти. На площі у 2400 кв. м виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу під завалами опинились двоє вантажників, тіло одного з них деблокували рятувальники. Стан іншого чоловіка наразі невідомий.

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Крім того, зазнала тілесних ушкоджень 38-річна комірник підприємства.

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра.

У результаті ракетного удару по Львівщині пошкоджено більше десяти будинків у двох населених пунктах області та багатоквартирні житлові будинки. Також є руйнування в одному з гіпермаркетів міста. Також у Львові ракета прилетіла у двір дитсадка.

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Під атаку потрапило і місто Сміла на Черкащині.

У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку постраждали дві особи.

На Прикарпатті внаслідок ракетної атаки пошкоджено жиловий будинок.