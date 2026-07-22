Апарат нового прем’єра очолить офіційна мільйонерка

Зараз Катерина Рудник керує службою голови правління НАК «Нафтогаз України», де донедавна працював новопризначений глава уряду Сергій Корецький

На посаду керівниці Апарату прем’єр-міністра України претендує Катерина Рудник, яка нині очолює службу голови правління НАК «Нафтогаз України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

21 липня пані Рудник подала е-декларацію за 2025 рік як кандидатки на посаду нової очільниці апарату глави уряду. Згідно з офіційним документом, її сукупний дохід склав 3,81 млн грн. З них найбільше це зарплата у «Нафтогазі» на суму 2,5 млн грн.

Крім того, Катерина Рудник отримувала зарплату у компаніях «Укрнафта» і «Укртатнафта», коли ними керував теперішній прем’єр Сергій Корецький. Зокрема, в «Укртатнафті» вона обіймала посаду помічниці директора.

Із задекларованих заощаджень – готівкові кошти на суми 200 тис. грн, $16 тис. і 5 тис. євро.

Також у власності кандидатки на посаду керівниці Апарату прем’єр-міністра квартира площею 36,9 кв. м і земельна ділянка на Черкащині. У спільній сумісній власності перебуває квартира загальною площею 56,4 кв. м у Рівному.

Як повідомляв «Главком», новопризначений міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко за 2025 рік заробив 11,33 млн грн. З них 9,36 млн грн зарплата у ТОВ «Маккінзі і компанія Україна», 1,11 млн грн додаткове благо від цієї ж фірми, 844,6 тис. грн внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення і 10,2 тис. грн додаткове благо від ТОВ «Діджитум».

Як відомо, 16 липня парламент проголосував за нового прем’єр-міністра Сергія Корецького і новий склад Кабінету міністрів.