Головна Країна Політика
search button user button menu button

Апарат нового прем’єра очолить офіційна мільйонерка

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Апарат нового прем’єра очолить офіційна мільйонерка
За 2025 рік сукупний дохід Рудник склав 3,81 млн грн
Фото: Катерина Рудник/Facebook

Зараз Катерина Рудник керує службою голови правління НАК «Нафтогаз України», де донедавна працював новопризначений глава уряду Сергій Корецький

 

На посаду керівниці Апарату прем’єр-міністра України претендує Катерина Рудник, яка нині очолює службу голови правління НАК «Нафтогаз України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

21 липня пані Рудник подала е-декларацію за 2025 рік як кандидатки на посаду нової очільниці апарату глави уряду. Згідно з офіційним документом, її сукупний дохід склав 3,81 млн грн. З них найбільше це зарплата у «Нафтогазі» на суму 2,5 млн грн.

Крім того, Катерина Рудник отримувала зарплату у компаніях «Укрнафта» і «Укртатнафта», коли ними керував теперішній прем’єр Сергій Корецький. Зокрема, в «Укртатнафті» вона обіймала посаду помічниці директора.

Із задекларованих заощаджень – готівкові кошти на суми 200 тис. грн, $16 тис. і 5 тис. євро.

Також у власності кандидатки на посаду керівниці Апарату прем’єр-міністра квартира площею 36,9 кв. м і земельна ділянка на Черкащині. У спільній сумісній власності перебуває квартира загальною площею 56,4 кв. м у Рівному.

Як повідомляв «Главком»,  новопризначений міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко за 2025 рік заробив 11,33 млн грн. З них 9,36 млн грн зарплата у ТОВ «Маккінзі і компанія Україна», 1,11 млн грн додаткове благо від цієї ж фірми, 844,6 тис. грн внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення і 10,2 тис. грн додаткове благо від ТОВ «Діджитум».

Як відомо, 16 липня парламент проголосував за нового прем’єр-міністра Сергія Корецького і новий склад Кабінету міністрів.

Читайте також:

Теги: війна гроші декларація прем’єр-міністр Сергій Корецький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко
Час спливає: чому ультиматум Зеленського Лукашенку може завершитися ударом
24 червня, 11:56
Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2026 року
17 липня, 08:50
Компанія SkyFall демонструє високошвидкісний дрон-перехоплювач P1-SUN Jetkiller на міжнародному авіашоу у Фарнборо (Велика Британія)
Україна презентувала новий дрон-перехоплювач для збиття реактивних шахедів
Вчора, 14:56
Росіяни тепер стоять в гігантських чергах на заправках
Російський економіст оцінив, як паливна криза вплине на путінську армію, і дав пораду ЗСУ
3 липня, 18:57
«Кайрос» і 414-та бригада тепер відіграють ключову роль у далекобійних ударах СБС
Росію спалює таємний елітний батальйон Сил безпілотних систем – The Times
5 липня, 16:15
У березні 2025 року Левін уклав контракт із Міністерством оборони РФ і долучився до злочинної війни проти України
Був розвідником у бригаді спецпризначення. ЗСУ ліквідували призера чемпіонату Росії з біатлону
6 липня, 11:58
Окупанти атакували АЗС у Херсоні
Російський дрон атакував АЗС у Херсоні: є загибла та постраждалі
13 липня, 17:50
Олександру Василишину назавжди 29
Воїн, спортсмен і батько. Згадаймо Олександра Василишина
18 липня, 09:00
Триває 1609-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2026 року
Вчора, 08:13

Політика

Апарат нового прем’єра очолить офіційна мільйонерка
Апарат нового прем’єра очолить офіційна мільйонерка
Зеленський звільнив Сирського: хто стане новим головнокомандувачем ЗСУ
Зеленський звільнив Сирського: хто стане новим головнокомандувачем ЗСУ
Вперше за 10 років Канада ламає традицію: чим особливий новопризначений посол в Україні
Вперше за 10 років Канада ламає традицію: чим особливий новопризначений посол в Україні
Кабмін призначив Євгена Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони
Кабмін призначив Євгена Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони
Прем'єр Корецький провів першу розмову з президенткою Єврокомісії
Прем'єр Корецький провів першу розмову з президенткою Єврокомісії
Свириденко після відставки повернулася на «основне місце» роботи
Свириденко після відставки повернулася на «основне місце» роботи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
87K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
79K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua