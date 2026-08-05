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У Києві викрито кол-центр, який ошукав чеських інвесторів на понад 8,4 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві викрито кол-центр, який ошукав чеських інвесторів на понад 8,4 млн грн
Щахрайство викрили в межах роботи спільної слідчої групи за участю українських і чеських правоохоронців
фото: Київська міська прокуратура

Слідство встановило дев’ять потерпілих – громадян Чехії,  завдані їм збитки перевищують 8,4 млн грн.

Україна та Чехія викрили шахрайський кол-центр, який ошукав інвесторів на понад 8,4 млин грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратура, інформує «Главком»

Зазначається, що в межах роботи спільної слідчої групи за участю українських і чеських правоохоронців повідомлено про підозру 10 працівникам київського call-центру, яких підозрюють у шахрайстві та легалізації незаконно одержаних доходів.

Встановлено, що упродовж 2022-2025 років учасники схеми переконували громадян Чехії інвестувати кошти у криптовалюту. Щоб змусити людей вкладати дедалі більші суми, вони створювали в особистих кабінетах інвесторів видимість успішної торгівлі та зростання прибутків.

«Насправді ж жодного заробітку потерпілі не отримували, а після переказу коштів втрачали можливість їх повернути», – розповіли у прокуратурі.

Наразі встановлено дев’ять потерпілих – громадян Чехії. За даними слідства, завдані їм збитки перевищують 8,4 млн грн.

«Саме після звернень потерпілих до правоохоронних органів Чехії вдалося розпочати спільне міжнародне розслідування, у результаті якого встановили осіб, причетних до шахрайської схеми», – йдеться у повідомленні.

Серед підозрюваних як працівники, які безпосередньо спілкувалися з «інвесторами», змушуючи перераховувати гроші, так і люди, які займалися переведенням валюти з рахунків та подальшою легалізацією грошей.

Прокурори подали клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, поліція викрила злочинну організацію, яка під виглядом «Української фінансової академії» пропонувала навчання інвестиціям у криптовалюту, а насправді виманювала в людей гроші. Чотирьом підозрюваним судом визначено застави у сумі від 266 тис. грн до 1 млн грн, ще трьом – цілодобовий домашній арешт, двом підозрюваним – нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржує ці запобіжні заходи.

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Теги: Київ прокуратура гроші Чехія арешт прокурор слідство розслідування шахрайство

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