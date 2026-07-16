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Путін налякав російську верхівку. Мільярдери почали рятувати статки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Путін налякав російську верхівку. Мільярдери почали рятувати статки
Після хвилі конфіскацій російські мільярдери виводять десятки мільярдів
фото: АР

Після хвилі конфіскацій великі російські бізнесмени дедалі активніше переводять капітали за кордон і шукають безпечні юрисдикції

Російські мільярдери почали активніше виводити капітали за межі країни через побоювання втратити свої активи внаслідок посилення тиску з боку Кремля. За оцінками джерел Bloomberg, лише від початку 2026 року з Росії неофіційно могли вивести десятки мільярдів доларів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Куди переміщують капітали

Як зазначає агентство, за останній рік процес виведення капіталу значно прискорився, а впродовж останніх місяців набув ще більшого масштабу. Заможні росіяни дедалі частіше переводять кошти у криптовалюти, золото, закордонну нерухомість та приватні інвестиційні фонди.

Одними з головних напрямів для розміщення капіталів стали країни Перської затоки. Крім того, російські підприємці переказують кошти на Кіпр, до Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини та Саудівської Аравії. Частина бізнесменів також інвестує у проєкти в країнах Африки.

За інформацією Bloomberg, ключовою причиною такої тенденції стали побоювання, що російська влада може конфіскувати майно або ще більше посилити тиск на великий бізнес. Після початку повномасштабної війни багато підприємців повернули активи до Росії через західні санкції, однак тепер ризики для їхніх статків виникли вже всередині країни.

Причини відтоку коштів

З 2024 року Кремль активізував кампанію з вилучення активів у великих бізнесменів. Під неї потрапили підприємці, які підтримували зв'язки із закордоном, мали друге громадянство або раніше працювали на державних посадах.

За оцінками співрозмовників Bloomberg, значна частина коштів виводиться через криптовалюти та інші фінансові інструменти, які не відображаються в офіційній статистиці.

Додаткове занепокоєння серед представників великого бізнесу викликала закрита зустріч Володимира Путіна з мільярдерами, яка відбулася у березні. За даними агентства, під час неї бізнесмен Сулейман Керімов запропонував підприємцям зробити великий фінансовий внесок на користь держави, а Путін підтримав цю ініціативу.

Водночас Генеральна прокуратура Росії повідомила, що лише за минулий рік домоглася передачі державі активів на суму понад 4 трлн рублів.

Серед тих, хто втратив власність, опинилися засновник агрохолдингу «Русагро» Вадим Мошкович, колишній власник аеропорту Домодєдово Дмитро Каменщик та Костянтин Струков, який контролював одну з найбільших золотодобувних компаній Росії.

Основні маршрути переказу активів

За даними Bloomberg, одним із головних центрів для переміщення російських капіталів залишаються Об'єднані Арабські Емірати. У Дубаї зростає попит на елітну нерухомість серед росіян, а статус міста як міжнародного центру криптовалют полегшує переміщення коштів між різними юрисдикціями. Крім того, для переказу грошей використовуються фінансові маршрути через Вірменію, Казахстан і Киргизстан.

Нагадаємо, раніше поблизу турецького курорту Бодрум помітили супер'яхти, які належать або пов'язані з російськими мільярдерами Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаскою, головою банку ВТБ Андрієм Костіним та засновником нафтової компанії «Лукойл» Вагітом Алекперовим.

Теги: росія росіяни путін гроші

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