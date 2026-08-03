Умисне недекларування будинку: оголошено підозру ексзаступнику керівника Київського СІЗО

На момент роботи на посаді підозрюваний не вказав у декларації за 2024 рік користуванням його родиною будинком та земельною ділянкою у Броварському районі Київської області вартістю 3, 85 млн грн

Колишньому заступнику керівника Державної установи «Київський слідчий ізолятор» повідомлено про підозру в умисному декларування недостовірної інформації, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури, інформує «Главком».

«Встановлено, що на момент роботи на посаді підозрюваний не вказав у декларації за 2024 рік користуванням його родиною будинком та земельною ділянкою у Броварському районі Київської області вартістю 3, 85 млн грн., що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Порушення встановлені і матеріалами перевірки Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК», – сказано в прокурорському релізі.

Водночас, за версією слідства, заступник керівника СІЗО не лише користувався цим будинком, а й разом з дружиною був його реальним власником. Право власності на дім та землю оформили на іншу жінку, легалізувавши таким чином гроші, походження яких посадовець не міг пояснити.

Крім того встановлено, що перебуваючи на посаді заступника керівника СІЗО, підозрюваний, діючи у змові ще з одним з ув’язнених, отримав майже 52 000 гривень від одного з арештантів. Гроші чоловік був вимушений заплатити, щоб уникнути погроз з боку співкамерників.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у 665 тис. грн, які він вніс.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції завершило автоматизовану перевірку декларацій, поданих за 2025 рік. Успішно її пройшли 244 659 декларацій, або 40,26% від тих, що підлягали автоперевірці. У відомстві зазначили, що під час кампанії декларування, яка тривала з 1 січня до 31 березня 2026 року, до Єдиного державного реєстру декларацій подали понад 634 тис. документів. Автоматизовану перевірку могли пройти 607 708 декларацій.