Суд арештував низку активів олігарха-втікача Боголюбова (список)

Раніше ДБР оголосило Геннадія Боголюбова у розшук за обвинуваченням у незаконному виїзді з України за паспортом іншої особи

На низку активів олігарха і президента Єврейської громади м. Дніпро Геннадія Боголюбова накладено арешти в межах кримінального провадження проти Ігоря Коломойського. Йдеться про компанії, де обидва мали свої частки, свідчить Ухвала Київського апеляційного суду, опублікована в Реєстрі «ОпенДата».

Так, арешти корпоративних прав, за клопотанням БЕБ, були накладені, серед інших, на: ТОВ «Кінотеатр «Валентина» (де Боголюбов і Коломойський кінцеві бенефіціари), ТОВ «Альфа-приват, ЛТД» (де Боголюбов і Коломойський мають по 33 відсотки), КА «ПАС ЛТД» (Боголюбов і Коломойський мають по 33 відсотки), TOB КА «Віст ЛТД» (Боголюбов і Коломойський мають по 20 відсотків), ТОВ «Бета-К, ЛТД» (Боголюбов і Коломойський мають по 33 відсотки), ТОВ «Протон-21» (Боголюбов і Коломойський мають по 9 відсотків), ТОВ «Старлайт» (Боголюбов і Коломойський мають по 25 відсотків), TOB «Фарлес» (Боголюбов і Коломойський мають по 25 відсотків), ТОВ «Солм ЛТД» (Боголюбов і Коломойський мають по 19,6 відсотків), ТОВ «Сєнтоза ЛТД» (Боголюбов і Коломойський мають по 19,6 відсотків).

Крім того, як свідчить текст Ухвали Шевченківського райсуду, компанія «Протон-21», належна Боголюбову і Колмойському була залучена у схему з відмивання коштів «Привату» разом з «Об'єднаною єврейською общиною України».

Нагадаємо, що ДБР оголосило Геннадія Боголюбова у розшук за обвинуваченням у незаконному виїзді з України за паспортом іншої особи. Медіа припускали, що його втеча з може бути пов'язана з перспективами отримання підозр від українських правоохоронних органів. Зокрема, як пише mind.ua, Боголюбов разом зі своїм партнером Ігорем Коломойським стали об'єктами численних юридичних розслідувань, пов'язаних із виведенням коштів з банку та іншими фінансовими махінаціями після націоналізації Приватбанку у 2016 році.

І не лише в Україні, адже наприкінці травня 2021 року державний Приватбанк подав позов проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до Канцлерського суду штату Делавер (The Delaware Court of Chancery). У цій справі також почало своє розслідування і ФБР.

Олігархів підозрюють у привласненні майже $623 млн, які вони виводили з рахунків Приватбанку через шахрайську схему під назвою «Оптима».