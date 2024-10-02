Виведення військ з Вугледару та допомога від USAID на $1 млрд. Головне за 2 жовтня

Як зазначають військові, зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар

Вище командування дало дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів українських захисників з Вугледару

ПАРЄ ухвалила першу резолюцію щодо українських полонених, USAID оголосило про нову допомогу Україні на понад $1 млрд, у Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Віталія Ломейка, Зеленський зустрівся з керівниками світових оборонних компаній, Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки, Львівський суд обрав запобіжний захід псевдоактивісту Стахіву

«Главком» склав добірку новин 2 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

Військове керівництво вивело підрозділи Сил оборони з Вугледару

Вище командування дало дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів українських захисників з Вугледару. Це було зроблено для того, аби зберегти особовий склад і бойову техніку, зайняття положення для ведення подальших дій.

Як зазначають військові, зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар.

ПАРЄ ухвалила першу резолюцію щодо українських полонених

У середу на осінній сесії ПАРЄ у Страсбурзі ухвалено резолюцію, у якій Рада Європи вперше піднімає питання звільнення та подальшої реабілітації українських полонених, а також вимагає від Росії дотримуватися положень міжнародного гуманітарного права.

Асамблея закликає Інтерпол, інші міжнародні організації та всі держави сприяти пошуку та переслідуванню воєнних злочинців. Окремим пунктом в резолюції згадано незаконне утримання РФ українських журналістів, які перебувають у жахливих умовах, а також ув’язнених кримських татар.

USAID оголосило про нову допомогу Україні на понад $1 млрд

Адміністраторка агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер повідомила про видалення 825 млн доларів на підтримку енергетичної системи України цієї зими, а також про передачу 237 млн доларів на гуманітарну допомогу.

За її словами, була запущена п’ятирічна програма реабілітації українців Rehab for you, адже нині в Україні понад 250 тис. людей потребують реабілітаційної підтримки.

«Програма допоможе українцям відновитися після травм і навчитися жити з новими обмеженнями, щоб вони могли продовжувати брати участь у житті своїх громад, робити внесок в економіку і, звичайно, у свою сім’ю», – заявила очільниця агентства.

У Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Віталія Ломейка

В тимчасово захопленому Бердянську підірвали автомобіль із суддею-зрадником Віталіем Ломейком. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Авто зрадника підірвали біля шостого будинку на вулиці Красних Партізан у мікрорайоні Лиски неподалік порту, зазначає ГУР. За даними розвідки, Ломейко в момент вибуху знаходився в машині.

Ломейко – суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську.

Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки

Так, Олег Луговський звільнений з посади заступника голови і призначений на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Також з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки звільнений Олег Сінайко, а на аналогічну посаду призначений Геннадій Богач.

Наразі про причини кадрових перестановок в Службі зовнішньої розвідки невідомо.

Львівський суд обрав запобіжний захід псевдоактивісту Стахіву

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для псевдоактивіста та блогера Остапа Стахіва. Йдеться про арешт без права внесення застави строком на 60 діб. Стахіва підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів Збройних сил України.