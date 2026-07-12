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Під Костянтинівкою росіяни залишили на дорозі міну, загорнуту у дитячу куртку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Під Костянтинівкою росіяни залишили на дорозі міну, загорнуту у дитячу куртку
Напередодні пройшов дощ, однак куртка залишалася сухою, тож стало зрозуміло: це не випадково залишена річ
фото: скріншот із відео

Після додаткової перевірки за допомогою безпілотника підозрілий предмет дистанційно знешкодили контрольованим підривом

Російські військові замаскували вибухівку під дитячу куртку на одній з доріг поблизу Костянтинівки. Як інформує «Главком», про це повідомили на сторінці бригади «Хижак» при Департаменті патрульної поліції України.

Під час чергового моніторингу місцевості оператори БпЛА помітили на дорозі білу дитячу куртку, якої раніше там не було. Увагу військових привернула одна деталь: напередодні пройшла сильна злива, але куртка залишалася абсолютно сухою.

Саме це змусило аеророзвідників припустити, що предмет залишили навмисно і він може приховувати вибухівку.

«Аеророзвідники бригади «Хижак» продовжують розчищати дороги в районі Костянтинівки від ворожих пасток. Під час чергового польоту наші бійці помітили на дорозі білу дитячу куртку, якої раніше на цій ділянці не було. Напередодні пройшов дощ, однак куртка залишалася сухою, тож стало зрозуміло: це не випадково залишена річ», – повідомили у підрозділі.

Після додаткової перевірки за допомогою безпілотника підозрілий предмет дистанційно знешкодили контрольованим підривом.

У бригаді наголошують, що російські військові дедалі частіше використовують для маскування вибухівки звичайні побутові речі, зокрема дитячий одяг. Українців закликають не торкатися підозрілих предметів поблизу лінії фронту та одразу повідомляти про них відповідні служби.

Нагадаємо, на Херсонщині російські окупанти почали маскувати саморобні вибухові пристрої в упаковках вологих серветок.

Також Служба безпеки України та Національна поліція запобігли резонансному теракту в Києві. За результатами дій на випередження затримано двох агентів ФСБ РФ, які готували підрив однієї з адміністративних будівель у центрі Києва. Як з’ясувало розслідування, фігуранти заклали саморобний запальний пристрій, який мав спричинити загоряння та вибух генераторної установки біля адмінкорпусу. Активувати механізм вони планували дистанційно, перебуваючи в дорозі у напрямку білорусі, через яку хотіли втекти до РФ.

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Теги: дороги військові росіяни

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