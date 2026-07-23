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Донька-військова Гаріка Корогодського повідомила про серйозне захворювання

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ліза Корогодська зізналася, що лякає її набільше за діагноз
фото: Іnstagram.com/liza.korogodski

Ліза Корогодська розповіла, яку згубну звичку має більшу частину свого життя

Донька українського шоумена та бізнесмена Гаріка Корогодського Ліза Корогодська потрапила до лікарні. Причиною свого нездужання військова називає давню згубну звичку. Про це пише «Главком» із посиланням на допис блогерки в Instagram.

34-річна Ліза Корогодська зізналася, що більшу частину свого життя палила. Ще зі шкільних років у дівчини з'явилася ця звичка, яка, на її думку, стала причиною проблем зі здоров'ям. «Мені 34 роки. І більшу частину свого життя я курила. Це не історія про те, як я безуспішно намагалася кинути. Я навіть не пробувала. Я почала бавитися з цигарками ще у 3 класі. Так, звучить як перебір. Але це правда. А десь із 7 класу це вже стало звичкою. Такою, знаєте, фоновою. Як чай зранку. Як перевірити телефон. Як жити», – зізналася блогерка.

Донька-військова Гаріка Корогодського повідомила про серйозне захворювання фото 1
фото: Іnstagram.com/liza.korogodski

Цигарки для доньки бізнесмена стали можливістю відпочити після складного дня та простою звичкою. Однак нещодавно лікарі попередньо діагностували у Корогодської астму.

«Зараз мені попередньо поставили діагноз астми. Попереду ще дообстеження, тому крапку ставити зарано. Я дуже довго списувала все на панічні атаки. Вдавала, що це не про мене. Але в якийсь момент просто запустила ситуацію. Мене лякає навіть не сам діагноз, а те, що ми поки не знайшли спосіб це зупинити», – поділилася жінка.

Донька-військова Гаріка Корогодського повідомила про серйозне захворювання фото 2
фото: Іnstagram.com/liza.korogodski

Ліза Корогодська зізналася, що не була готова кидати палити та не планувала цього. Однак тепер це одна з умов покращення її стану.

Донька-військова Гаріка Корогодського повідомила про серйозне захворювання фото 3
фото: Іnstagram.com/liza.korogodski

«І лікар сказав прямо: якщо я не кину палити, краще не стане. І знаєте, що мене бісить найбільше? Не те, що треба кидати. А те, що я до цього прийшла не тому, що захотіла. А тому, що вже не можна інакше. Що мене ніхто не питав, чи я готова. Чи я хочу. Чи мені ок. Я не прокинулась одного ранку з думкою: «Все. Починаю нове життя». Мене просто поставили перед фактом: або я змінюю звичку, яка була зі мною більшу частину життя, або вона продовжує забирати в мене здоров'я», – написала вона.

Проте, як зауважила Корогодська, цигарки – не єдина причина її проблем зі здоров'ям.

Нагадаємо, у 2025 році Єлизавета Корогодська, донька відомого бізнесмена і блогера Гаріка Корогодського, долучилася до Сил територіальної оборони. Корогодська, мама трьох дітей, ухвалила рішення приєднатися до захисниць України, пройшла повний військовий вишкіл і вже три місяці служить у складі Сил територіальної оборони. Дівчина чергує у вогневій групі, що спеціалізується на збитті російських безпілотників, і підписала контракт на службу.

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Теги: дочка хвороба блогер бізнесмен шоубіз військові

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