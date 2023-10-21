Засекречені корупційні вироки. Юрист пояснив, де має бути золота середина

Судовий розгляд може відбуватися закрито з міркувань безпеки потерпілого, або ж через дозвіл слідству проводити обшуки у фігурантів справ

Як зазначив юрист, згідно із законодавством, суди повинні оприлюднювати усі рішення

Судовий розгляд може відбуватися за закритими дверима, а тексти вироків – приховуватися. Однак після закриття справи від громадськості потрібно інформувати суддів-спікерів про конкретні мотиви суду під час ухвалення вироку, який у підсумку було засекречено. Таку думку в коментарі «Главкому» розповів юридичний радник Transparency International Ukraine Павло Демчук.

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Демчук вважає дивним, коли суд закриває повний текст вироку та через пресслужбу стисло описує суть покарання обвинувачуваному.

«Аби у майбутньому в суспільства не виникало питань до системи правосуддя, суддям варто ретельніше збалансовувати контроверсійні права. Це означає, що окремо зважується право обвинуваченого або підозрюваного на захист власної інформації і безпеку та потенційна шкода суспільству від закриття судового розгляду та вироку. Обрати золоту середину є завданням суду», – підсумував Демчук.

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За словами Демчука, судовий розгляд можуть приховувати з декількох причин. Зокрема, це може бути пов’язано з міркувань безпеки потерпілого або ж, коли слідство одержує дозволи на проведення обшуків у фігурантів кримінальних провадженнях.

«Що стосується останніх вироків Вищого антикорупційного суду, які приховано від громадськості. Зокрема, захисники обвинуваченого адвоката Олега Горецького просили Феміду закрити засідання через начебто загрозу життю їхнього клієнта. Це ж саме відбулося у справі за обвинуваченням Миколи Злочевського. Адвокати наполягали на тому, щоб засідання було закритим, оскільки озвучуватиметься інформація з обмеженим доступом, у тому числі дані про захворювання», – зауважив юрист.

Як зазначив Демчук, згідно із законодавством, суди повинні оприлюднювати усі рішення, однак при цьому приховуються відомості, які стосуються персональних даних учасників процесу.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд на засіданні 12 жовтня затвердив угоду між прокурором та адвокатом Олегом Горецьким, якого разом з ексголовою Верховного суду (ВС) Всеволодом Князєвим викрили на одержанні $2,7 млн хабаря.

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Як повідомлялося, 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва та вилучили $2,7 млн.