Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Засекречені корупційні вироки. Юрист пояснив, де має бути золота середина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Засекречені корупційні вироки. Юрист пояснив, де має бути золота середина
Судовий розгляд може відбуватися закрито з міркувань безпеки потерпілого, або ж через дозвіл слідству проводити обшуки у фігурантів справ
фото з відкритих джерел

Як зазначив юрист, згідно із законодавством, суди повинні оприлюднювати усі рішення

Судовий розгляд може відбуватися за закритими дверима, а тексти вироків – приховуватися. Однак після закриття справи від громадськості потрібно інформувати суддів-спікерів про конкретні мотиви суду під час ухвалення вироку, який у підсумку було засекречено. Таку думку в коментарі «Главкому» розповів юридичний радник Transparency International Ukraine Павло Демчук.

Демчук вважає дивним, коли суд закриває повний текст вироку та через пресслужбу стисло описує суть покарання обвинувачуваному.

«Аби у майбутньому в суспільства не виникало питань до системи правосуддя, суддям варто ретельніше збалансовувати контроверсійні права. Це означає, що окремо зважується право обвинуваченого або підозрюваного на захист власної інформації і безпеку та потенційна шкода суспільству від закриття судового розгляду та вироку. Обрати золоту середину є завданням суду», – підсумував Демчук.

За словами Демчука, судовий розгляд можуть приховувати з декількох причин. Зокрема, це може бути пов’язано з міркувань безпеки потерпілого або ж, коли слідство одержує дозволи на проведення обшуків у фігурантів кримінальних провадженнях. 

«Що стосується останніх вироків Вищого антикорупційного суду, які приховано від громадськості. Зокрема, захисники обвинуваченого адвоката Олега Горецького просили Феміду закрити засідання через начебто загрозу життю їхнього клієнта. Це ж саме відбулося у справі за обвинуваченням Миколи Злочевського. Адвокати наполягали на тому, щоб засідання було закритим, оскільки озвучуватиметься інформація з обмеженим доступом, у тому числі дані про захворювання», – зауважив юрист.

Як зазначив Демчук, згідно із законодавством, суди повинні оприлюднювати усі рішення, однак при цьому приховуються відомості, які стосуються персональних даних учасників процесу.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд на засіданні 12 жовтня затвердив угоду між прокурором та адвокатом Олегом Горецьким, якого разом з ексголовою Верховного суду (ВС) Всеволодом Князєвим викрили на одержанні $2,7 млн хабаря.

Як повідомлялося, 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва та вилучили $2,7 млн.

Читайте також: Засекречена корупція. Як Феміда укладає угоди зі злом і скільки це коштує
Теги: правосуддя радник Вищий антикорупційний суд суд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці звинувачують Андрія Клюєва у виведення 195 млн грн бюджетних коштів своїм підприємствам
Реванш Клюєва. Акомпанує… Антикорупційний суд Судові справи
9 жовтня, 10:10
Суд заявив прямим текстом: позивач є публічною особою, а тому повинен бути терпимим до критики
Суд дозволив обзивати колишнього топподатківця Бамбізова «сумнозвісним»
27 вересня, 08:13
Справу проти Садового відкрито через незаконний продаж землі
ДБР відкрило справу проти мера Львова Садового
26 вересня, 21:52
Україна може відкликати позови до СОТ через зерно: названо умову
Україна може відкликати позови до СОТ через зерно: названо умову
27 вересня, 16:37
Із судової ухвали не підтверджується, що настоятель Свято-Воскресенського храму УПЦ МП Віктор Земляний визнав вину
Батюшка Московської церкви цькував українців одне на одного. Рішення суду вражає
12 жовтня, 10:36
Окупаційний суд в Криму покарав чоловіків за відому українську пісню
Окупаційний суд в Криму покарав чоловіків за відому українську пісню
18 жовтня, 21:03
Справу митрополита УПЦ МП Павла передано до суду
Справу митрополита УПЦ МП Павла передано до суду
Вчора, 15:23
Ініціатором поділу майна виступив Костянтин Ущаповський
Нерухомість, годинники та Tesla. Як голова НКРЕКП ділив майно із ексдружиною
18 жовтня, 13:06
Росіяни можуть отримати нові документи уже з наступного року
Паспорт «хорошого росіянина»: Європарламент може ухвалити нову ініціативу
18 жовтня, 12:12

Кримінал

Засекречені корупційні вироки. Юрист пояснив, де має бути золота середина
Засекречені корупційні вироки. Юрист пояснив, де має бути золота середина
Справа проти найстаршої породіллі України: суд ухвалив остаточне рішення
Справа проти найстаршої породіллі України: суд ухвалив остаточне рішення
Справу митрополита УПЦ МП Павла передано до суду
Справу митрополита УПЦ МП Павла передано до суду
На Черкащині посадовець військкомату закликав «денацифікувати» Україну
На Черкащині посадовець військкомату закликав «денацифікувати» Україну
Окупаційний суд в Криму покарав чоловіків за відому українську пісню
Окупаційний суд в Криму покарав чоловіків за відому українську пісню
Яка область України лідирує за кількістю ухилянтів: опубліковано рейтинг
Яка область України лідирує за кількістю ухилянтів: опубліковано рейтинг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Втер носа Путіну: Євросоюз зробив безпрецедентну пропозицію Катару
28K
Поляки обурені через яблука з України: що відбувається із цінами
21K
Військова Емеральд розповіла, що екснардеп Ляшко має на фронті персонального охоронця
14K
До кінця листопада не робіть висновків про контрнаступ. Вірте і чекайте
12K
Зеленський: втрати в Авдіївці дійсно вражають (відео)
11K
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Сьогодні, 07:08
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
ЗСУ знищують техніку росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Сьогодні, 04:55
Потепління, місцями тумани: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 04:00
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бійці можуть не дожити до отримання допомоги». Волонтери звернулися до уряду
Вчора, 14:48

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту