Головна Техно Авто
search button user button menu button

Уряд змінив правила реєстрації волонтерських автомобілів для військових

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Уряд змінив правила реєстрації волонтерських автомобілів для військових
Нові правила, як пояснює Мінсоцполітики, розв’яже низку проблемних питань, з якими зіштовхувалися військовослужбовці, отримуючи волонтерські автомобілі
фото: Світлана Онищук/Facebook

Відтепер військовослужбовці можуть зареєструвати волонтерський транспорт на своє ім’я та користуватися ним на законних підставах до завершення дії воєнного стану та деякий час після його припинення

Уряд запровадив механізм тимчасового державного обліку транспортних засобів, які військовослужбовці отримують як гуманітарну допомогу та використовують для захисту держави. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Відтепер військовослужбовці можуть зареєструвати такий транспорт на своє ім’я та користуватися ним на законних підставах до завершення дії воєнного стану та три місяці після його скасування чи припинення. Відповідна постанова, проєкт якої розробило Мінсоцполітики, ухвалена Кабінетом Міністрів 29 жовтня 2024 року.

Ухвалене рішення, як зазначається, важливе для розв’язання низки проблемних питань, з якими зіштовхувалися військовослужбовці, отримуючи такі автомобілі. Передусім, таким чином забезпечується прозорість права власності на транспорт, врегульовується процедура виїзду за кордон та передача такого авто побратимам чи посестрам. Спрощення та прозорість процедури, відповідно, підвищують ефективність розподілу гуманітарної допомоги.

Відтепер, щоб поставити такий автомобіль на тимчасовий державний облік, військовослужбовець упродовж 10 днів від підписання акту приймання-передачі (як це вимагає законодавство стосовно всіх випадків реєстрації ввезених автомобілів) має подати до сервісного центру:

  • заяву;
  • документ, що посвідчує особу;
  • документ про проходження військової служби;
  • акт приймання-передачі транспортного засобу встановленої форми;
  • роздруковану електронну декларацію.

Військовослужбовці, які отримали транспортні засоби як гуманітарну допомогу з початку грудня 2023 року і до набрання чинності постанови можуть зареєструвати їх у сервісних центрах протягом наступних трьох місяців (з моменту ухвалення цієї постанови) на підставі зазначених вище документів (акт приймання-передачі може бути довільної форми).

Порядок реєстрації транспорту, переданого військовослужбовцям як гуманітарна допомога до грудня 2023 року, буде встановлено додатково.

Щоб спростити надалі перереєстрацію транспортного засобу, визнаного гуманітарною допомогою, на інших військовослужбовців, в акті приймання-передачі, відповідно до постанови, можна зазначити до п'яти військовослужбовців, які мають право керувати цим транспортом та перереєструвати його на себе. Відтак відомості про них вносяться до реєстраційного талона у графу «Особливі відмітки».

Після завершення реєстраційних дій військовослужбовець повідомляє військовій частині, органу, підрозділу, де проходить військову службу, що він отримав і зареєстрував на себе транспортний засіб, визнаний гуманітарною допомогою.

Тимчасовий облік транспорту припиняється в разі:

  • знищення цього транспортного засобу;
  • смерті військовослужбовця;
  • призупинення військової служби;
  • визнання військовослужбовця зниклим безвісти;
  • перебування військовослужбовця у полоні;
  • перебування військовослужбовця на лікуванні понад один місяць (зокрема, у зв’язку з пораненням, контузією, травмою або каліцтвом);
  • перебування військовослужбовця у розшуку у зв’язку із самовільним залишенням військової частини або дезертирством;
  • звільнення військовослужбовця з військової служби;
  • відмови військовослужбовця від транспорту на користь іншого військовослужбовця.

У разі настання цих обставин тимчасовий державний облік можна поновити за заявою одного з військовослужбовців, зазначених в акті приймання-передачі.

Якщо дані про військових, які мають пріоритетне право на облік, відсутні, сервісний центр повідомляє підрозділ, де військовослужбовець проходив службу, про необхідність відомчої реєстрації транспортного засобу.

У відомстві зазначили, що станом на кінець жовтня 2024 року в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги, розробленій Мінсоцполітики, зареєстровано понад 100 тис. декларацій для гуманітарних вантажів, значна частина з яких – це транспортні засоби військовослужбовців. Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги Мінсоцполітики функціонує з 1 грудня 2023 року.

Нагадаємо, у рамках ініціативи «Пікапи для миру» волонтери та фермери передали Львівщині 38 позашляховиків для українських військових. 

Теги: Кабмін волонтер військові автомобіль уряд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Горять-палають російські спиртзаводи
«Найболючіше» місце. Навіщо Україна атакує російські спиртзаводи Тема дня
22 жовтня, 16:03
Польща поставляє Україні модеми та роутери для інтернет-зв'язку
МЗС Польщі повідомило, що Варшава фінансує Starlink для України, а не Маск
10 жовтня, 23:18
Закриття заводів Volkswagen може серйозно вплинути на економіку регіонів Німеччини
Влада різних регіонів Німеччини намагається врятувати заводи Volkswagen
16 жовтня, 11:06
Зростання попиту на електромобілі в Китаї завдає шкоди європейським автовиробникам
Китай підриває європейський люксовий автопром – Euronews
17 жовтня, 08:26
Понад 70% поранених і травмованих повертається у стрій
Скільки поранених військових повертається у стрій? Відповідь Медсил ЗСУ
11 жовтня, 10:40
Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються на відкритих ділянках місцевості
Тривога тривала майже дві години: стали відомі наслідки атаки дронів на Київщину
15 жовтня, 09:44
Німеччина блокувала раніше поставки зброї для Ізраїлю
Німеччина свідомо блокувала передачу озброєння Ізраїлю – Bild
15 жовтня, 00:50
З полону РФ звільнили Максима Буткевича
З російського полону звільнили активіста, правозахисника й журналіста Максима Буткевича
19 жовтня, 00:25
Російського генерал-майора Олександра Оглобліна було заарештовано та звинувачено у корупції
Розвідка пояснила, чому російська влада переслідує генералів, призначених під час Шойгу
30 жовтня, 15:18

Авто

Уряд змінив правила реєстрації волонтерських автомобілів для військових
Уряд змінив правила реєстрації волонтерських автомобілів для військових
Toyota готує новий електричний кросовер
Toyota готує новий електричний кросовер
Geely випустили кросовер для бездоріжжя з оригінальним дизайном (фото)
Geely випустили кросовер для бездоріжжя з оригінальним дизайном (фото)
Новий сімейний електрокросовер Toyota розсекретили до презентації (фото)
Новий сімейний електрокросовер Toyota розсекретили до презентації (фото)
Польща ввела нові правила та штрафи для іноземних перевізників
Польща ввела нові правила та штрафи для іноземних перевізників
Нові обмеження швидкості руху на дорогах. Що змінилося з листопада
Нові обмеження швидкості руху на дорогах. Що змінилося з листопада

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
«Доведеться підписувати капітуляцію»: ветеран ЗСУ зробив різку заяву
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
42K
В одному з українських міст випав перший сніг
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2024
14K
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)
14K
47-річний український співак зізнався, що живе з мамою

Новини

Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві тривога тривала більше пів години
Сьогодні, 02:33
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua