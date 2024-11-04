Уряд змінив правила реєстрації волонтерських автомобілів для військових

Відтепер військовослужбовці можуть зареєструвати волонтерський транспорт на своє ім’я та користуватися ним на законних підставах до завершення дії воєнного стану та деякий час після його припинення

Уряд запровадив механізм тимчасового державного обліку транспортних засобів, які військовослужбовці отримують як гуманітарну допомогу та використовують для захисту держави. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Відтепер військовослужбовці можуть зареєструвати такий транспорт на своє ім’я та користуватися ним на законних підставах до завершення дії воєнного стану та три місяці після його скасування чи припинення. Відповідна постанова, проєкт якої розробило Мінсоцполітики, ухвалена Кабінетом Міністрів 29 жовтня 2024 року.

Ухвалене рішення, як зазначається, важливе для розв’язання низки проблемних питань, з якими зіштовхувалися військовослужбовці, отримуючи такі автомобілі. Передусім, таким чином забезпечується прозорість права власності на транспорт, врегульовується процедура виїзду за кордон та передача такого авто побратимам чи посестрам. Спрощення та прозорість процедури, відповідно, підвищують ефективність розподілу гуманітарної допомоги.

Відтепер, щоб поставити такий автомобіль на тимчасовий державний облік, військовослужбовець упродовж 10 днів від підписання акту приймання-передачі (як це вимагає законодавство стосовно всіх випадків реєстрації ввезених автомобілів) має подати до сервісного центру:

заяву;

документ, що посвідчує особу;

документ про проходження військової служби;

акт приймання-передачі транспортного засобу встановленої форми;

роздруковану електронну декларацію.

Військовослужбовці, які отримали транспортні засоби як гуманітарну допомогу з початку грудня 2023 року і до набрання чинності постанови можуть зареєструвати їх у сервісних центрах протягом наступних трьох місяців (з моменту ухвалення цієї постанови) на підставі зазначених вище документів (акт приймання-передачі може бути довільної форми).

Порядок реєстрації транспорту, переданого військовослужбовцям як гуманітарна допомога до грудня 2023 року, буде встановлено додатково.

Щоб спростити надалі перереєстрацію транспортного засобу, визнаного гуманітарною допомогою, на інших військовослужбовців, в акті приймання-передачі, відповідно до постанови, можна зазначити до п'яти військовослужбовців, які мають право керувати цим транспортом та перереєструвати його на себе. Відтак відомості про них вносяться до реєстраційного талона у графу «Особливі відмітки».

Після завершення реєстраційних дій військовослужбовець повідомляє військовій частині, органу, підрозділу, де проходить військову службу, що він отримав і зареєстрував на себе транспортний засіб, визнаний гуманітарною допомогою.

Тимчасовий облік транспорту припиняється в разі:

знищення цього транспортного засобу;

смерті військовослужбовця;

призупинення військової служби;

визнання військовослужбовця зниклим безвісти;

перебування військовослужбовця у полоні;

перебування військовослужбовця на лікуванні понад один місяць (зокрема, у зв’язку з пораненням, контузією, травмою або каліцтвом);

перебування військовослужбовця у розшуку у зв’язку із самовільним залишенням військової частини або дезертирством;

звільнення військовослужбовця з військової служби;

відмови військовослужбовця від транспорту на користь іншого військовослужбовця.

У разі настання цих обставин тимчасовий державний облік можна поновити за заявою одного з військовослужбовців, зазначених в акті приймання-передачі.

Якщо дані про військових, які мають пріоритетне право на облік, відсутні, сервісний центр повідомляє підрозділ, де військовослужбовець проходив службу, про необхідність відомчої реєстрації транспортного засобу.

У відомстві зазначили, що станом на кінець жовтня 2024 року в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги, розробленій Мінсоцполітики, зареєстровано понад 100 тис. декларацій для гуманітарних вантажів, значна частина з яких – це транспортні засоби військовослужбовців. Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги Мінсоцполітики функціонує з 1 грудня 2023 року.

Нагадаємо, у рамках ініціативи «Пікапи для миру» волонтери та фермери передали Львівщині 38 позашляховиків для українських військових.