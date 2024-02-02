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«Ніби турецький хамам». Соцмережі обговорюють новий інтер'єр львівської «Цукерні»

Христина Петренко
glavcom.ua
«Ніби турецький хамам». Соцмережі обговорюють новий інтер'єр львівської «Цукерні»
Яким раніше був дизайн закладу

Думки щодо нового дизайну «Цукерні» у соцмережах розділились

Львівська кондитерська «Цукерня» оновила свій інтер'єр.  Проте нове оздоблення сподобалось не усім. У соцмережах оновлений інтер’єр львівської «Цукерні» називають «кривавим хамамом», санвузлом, моргом і «санаторієм із електрофорезом». 

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Допис, поширений оновлена «Цукерня» (@cukiernia_lviv)

Багато відвідувачів не оцінили оновлення і зазначили, що це вже не їхній улюблений заклад, яким мав свою історію, а, радше, «турецький хамам». Проте були і схвальні відгуки.

«Ніби турецький хамам». Соцмережі обговорюють новий інтер'єр львівської «Цукерні» фото 1
«Ніби турецький хамам». Соцмережі обговорюють новий інтер'єр львівської «Цукерні» фото 2
«Ніби турецький хамам». Соцмережі обговорюють новий інтер'єр львівської «Цукерні» фото 3
«Ніби турецький хамам». Соцмережі обговорюють новий інтер'єр львівської «Цукерні» фото 4
«Ніби турецький хамам». Соцмережі обговорюють новий інтер'єр львівської «Цукерні» фото 5
«Ніби турецький хамам». Соцмережі обговорюють новий інтер'єр львівської «Цукерні» фото 6

Новий інтер’єр проєктувала студія YOD Group. У відповідь на коментарі щодо нового дизайну компанія відповіла наступне:

«Друзі, вдячні за вашу небайдужість до проекту та любов до автентичної «Цукерні». Розуміємо, що прийняти зміни буває складно, і часто першою реакцією на них є відторгнення та спротив. Щиро переконані, що зміни для «Цукерні» – це про розвиток та зростання. Поважаємо ваше право не поділяти цю думку. Ми побачимо результат на дистанції.

Тим, хто щиро любив «Цукерню», а тепер зарікається, що туди ні ногою – пропонуємо відкинути всі очікування і дати закладу шанс. Завітати в нього один-єдиний раз. Адже висновки, зроблені з фото та гнівних постів інших людей – це одне, а безпосереднє враження від занурення у нову атмосферу може бути іншим.

Можливо, для когось оновлене місце недільних побачень з чоловіком ознаменує новий сплеск у відносинах. Для когось редизайн «Цукерні» буде приводом перетнутися з друзями, з якими не бачилися сто років, щоб затестити зміни разом. Звісно, що будуть і такі, кому нове бачення не зайде. Ми були свідомі цього від першого дня роботи над проектом. Вдячні власникам за їх сміливість виходити за межі звичного та мислити поза шаблонами. Для багатьох людей оновлена «Цукерня» стане улюбленим місцем та сучасною візитівкою Львова. Тому що вона виросла з любові та пошани».

6 фото
На весь екран
Оновлений інтер'єр
Фото: YOD Group

Стіни закладу вкрили унікальним матеріалом на основі яєчної шкарлупи – його створили спеціально для закладу. Про це студія дизайну розповіла в інтерв'ю The Village.

Стіни вкрито біоштукатуркою з яєчної шкаралупи, більшість горизонтальних поверхонь оздобили італійським мармуром: підлогу, вітрину, столики, а також плінтуси. Більше тонни шкаралупи для створення штукатурки передала одна з українських птахофабрик, але, оскільки шкарлупа з цих яєць була білою, а закладу потрібен був тепліший відтінок, кондитери «Цукерні» зібрали ще близько 200 кілограмів рудої шкарлупи з яєць, які вони використовували у власних виробах. 

Робота над проєктом розпочалась із пошуку нових сенсів та символів «Цукерні» – важливо було не лише оновити антураж, але й переосмислити концепцію культового бренду та додати йому свіжої енергії, розповідають у YOD. Разом з тим, дизайнери хотіли зберегти самобутність закладу та підкреслити його традиції.

Також в інтерʼєрі оновленого закладу використали світле дерево, латунь та мармур. У першій залі кондитерської становили багатоярусну вітрину із солодощами, у другій залі встановили барний острів, а третя, найбільша, має довгий спільний стіл та маленькі столики на одну-дві людини. «Віденські» стільці, які раніше прикрашали заклад, залишили – їх відреставрували і частково пофарбували в білий колір, «як глазурують печиво білою поливкою». 

Нагадаємо, нещодавно у соцмережах розгорівся скандал: поляків обурили підписи на відео Урсули фон дер Ляєн.

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Теги: дизайнер Львів соцмережі традиції скандал

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