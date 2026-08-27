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170 років від дня народження Івана Франка: цікаві факти з життя та влучні цитати

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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170 років від дня народження Івана Франка: цікаві факти з життя та влучні цитати
Іван Франко знав 14 європейських мов
фото з відкритих джерел

Іван Франко за життя написав тисячі творів, які складають понад 100 томів

Сьогодні, 27 серпня, виповнюється 170 років із дня народження видатного українського письменника, поета, публіциста, політичного та громадського діяча Івана Франка. «Главком» підготував крилаті вислови та найцікавіші факти із життя Івана Франка.

Іван Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі на Львівщині. Він є одним із найвизначніших постатей української літератури. Франко писав поезію, прозу, драматичні твори, наукові та публіцистичні роботи. Серед найвідоміших його творів – поема «Мойсей», повість «Захар Беркут», збірка «Зів’яле листя», драма «Украдене щастя», а також оповідання і новели, у яких поет описував життя українського народу.

Іван Франко перекладав твори світових авторів українською мовою. Його поезія розкриває теми кохання, соціальної нерівності, боротьби за свободу, національної свідомості тощо. Іван Франко був не лише письменником, а й активним громадсько-політичним діячем. У 1890 році він став одним із засновників Русько-української радикальної партії, яка відстоювала права селян і робітників, демократію та національне відродження українців.

10 цікавих фактів з життя Івана Франка

170 років від дня народження Івана Франка: цікаві факти з життя та влучні цитати фото 1
фото з відкритих джерел
  1. Першим коханням Івана Франка була донька священника Ольга Рошкевич. Пара познайомилася в 1874 році. Коли Франка заарештували за участь у соціалістичній організації, батько дівчини заборонив їм зустрічатися.
  2. Під час навчання в гімназії Іван Франко вирізнявся своєю феноменальною памʼяттю. Він також мав власну бібліотеку. Він відрізнявся від своїх однолітків, адже у пʼятому класі його цікавив Шекспір у німецькому перекладі. Водночас він самостійно перекладав Гомера, Софокла, Горація та «Слово о полку Ігоревім». Усього Іван Франко переклав українською мовою твори близько 200 авторів із 14 мов та 37 національних літератур. Сам він знав 14 європейських мов.
  3. За життя Іван Франко мав близько сотні псевдонімів. Серед них були Джеджалик, Руслан, Невідомий, Іван Живий, Не-Теофраст, Один із молодіжи, Один із русинів міста Львова, Non severus, Vivus та багато інших. Одним із найвідоміших був Мирон.
  4. Івана Франка тричі арештовували. Другий арешт став для нього переломним, адже після нього він ледь не помер від голоду. Письменник опинився в скрутному становищі, тоді він написав повість «На дні». Він майже не мав грошей та жив у готелі. Зрештою його непритомного на березі річки знайшов старий служитель готелю і прихистив його.
  5. На сніданок Франко полюбляв пити каву з булкою. На обід зазвичай їв квашені овочі та легкий суп із квасом, кропивою і грибами. Поет також ніколи не палив, а з алкоголю інколи міг випити чарку вина або пива.
  6. Іван Франко за 40 років написав понад 6 тис. творів, які склали понад 100 томів. Він писав постійно, зокрема кожні два дні з-під пера на світ зʼявлявся новий твір Франка.
  7. Іван Франко дуже любив вишиванки. Він носив їх не лише на свята, а кожного дня. Вважається, що він задав моду серед української інтелігенції на вишиванки. Він одним із перших поєднав сорочку з українським орнаментом із європейським костюмом-трійкою.
  8. Іван Франко був першим головою першої української політичної партії, Русько-української радикальної партії. Також він підтримував феміністичний рух та сприяв виданню українського жіночого альманаху «Перший вінок». Він уклав його разом із письменницями Наталею Кобринською та Оленою Пчілкою.
  9. Останні сім років свого життя Іван Франко мав паралізовану праву руку. Через це письменник був змушений писати лівою рукою.
  10. Іван Франко помер 28 травня 1916 року, коли його сини були в армії, донька була в Києві, а дружина лежала в психіатричній лікарні. Через скрутне становище поета поховали в сорочці Володимира Шухевича – діда Романа Шухевича та в гробівці на шість домовин. На його похорон прийшло 10 тис. людей, а його домовину несли січові стрільці. Лише через роки поета перепоховали.

20 видатних цитат Івана Франка

170 років від дня народження Івана Франка: цікаві факти з життя та влучні цитати фото 2
фото з відкритих джерел

Крилаті вислови про патріотизм

  • «Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів».
  • «Мова росте елементарно, разом із душею народу».
  • «Мій патріотизм – се не сентимент, не національна гордість, то тяжке ярмо».
  • «Лиш боротись – значить жить!»
  • «Не пора, не пора, не пора москалеві й ляхові служить!»
  • «Героїзмом можна назвати тільки таке діло, де мука й терпіння одиниці здобуває або окуплює добро цілого народу».
  • «Не високо мудруй, але твердо держись, а хто правду лама, з тим ти сміло борись!»
  • «Хто зі злом не боресь, той людей не любить!»

Цитати про життя, любов і щастя

170 років від дня народження Івана Франка: цікаві факти з життя та влучні цитати фото 3
фото: музей «Дім Франка»
  • «Життя – дорога річ, і за ніякі скарби його не купиш».
  • «Любов не залежить від нашої волі, приходить без нашої заслуги, щезає без нашої вини».
  • «Щастя ніколи довго не триває. Щастя все – день, година, одна хвилина».
  • «Більш, ніж меч, й огонь, і стріла, і коса, Небезпечне оружжя – жіноча краса».
  • «І подумай собі, що іноді досить одного слова, щоб убити чоловіка, щоб навіки або на довгі літа зробити його нещасливим!»
  • «Найстрашніша клятьба – полюбити раба!»
  • «Дивне те людське серце! Найбільше своє щастя, найбільшу розкіш бачить у тім, щоб задати другому болючий удар, зробити його нещасливим, відібрати йому віру в людей і надію на ліпше!»
  • «Життя – дорога річ, і за ніякі скарби його не купиш».

Цитати про працю і науку

170 років від дня народження Івана Франка: цікаві факти з життя та влучні цитати фото 4
фото: музей «Дім Франка»
  • «Лиш праця світ таким, як є, створила. Лиш у праці варто і для праці жить».
  • «Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися».
  • «Добру науку приймай, хоч її від простого чуєш; злої ж на ум не бери, хоч би і святий говорив».
  • «Хто стане слово слухати невчене?»

Нагадаємо, торік у ніч на 27 серпня помер правнук поета і прозаїка Івана Франка – Петро Галущак. Упродовж життя Галущак популяризував спадщину свого прадіда, ставши втіленням гасла «І Ти – Франко! І Ми усі – Франки!». Він брав участь у багатьох заходах, провів особливу екскурсію, сприяв наповненню фондів музею. Петро Галущак помер 27 серпня – саме у цей день у 1856 році народився Іван Франко.

Теги: письменник день народження ювілей Іван Франко

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