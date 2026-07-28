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Василь Вірастюк щемливо вшанував пам'ять покійного батька (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Василь Вірастюк висловився про батька, який помер у 2012 році
фото: Іnstagram.com/vasylvirastyuk

Батько Василя Вірастюк пішов з життя 14 років тому

Український спортсмен та народний депутат від партії «Слуга народу» Василь Вірастюк вшанував пам'ять свого батька Ярослава Вірастюка. До річниці смерті та дня народження батька спортсмен опублікував сторис в Instagram, пише «Главком».

14 років тому, 28 липня, пішов з життя батько Василя Вірастюка. Цей день також є днем народження Ярослава Вірастюка.

Стронгмен поділився особистим. Вірастюку жаль, що його діти не мають поруч «сильного крила» їхнього дідуся. «14 років, як немає з нами татуся. Ти все умів, за що б не бралися руки, не знав ти слів «не можу» і «нема»... Так шкода, що ростуть твої онуки без дідового сильного «крила», – написав Вірастюк.

Василь Вірастюк вшанував пам'ять покійного батька Ярослава Вірастюка
Василь Вірастюк вшанував пам'ять покійного батька Ярослава Вірастюка
фото: Іnstagram.com/vasylvirastyuk

До слова, 27 липня виповнилося сім років з дня смерті брата Василя Вірастюка, Романа, який був бронзовим призером Чемпіонату Європи 1994 року, 17-разовим чемпіоном України та чотириразовим срібним призером Кубку Європи. Спортсмен помер після складної операції на серці.

Василь Вірастюк з братом Романом Вірастюком
Василь Вірастюк з братом Романом Вірастюком
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, народний депутат від партії «Слуга народу» та стронгмен Василь Вірастюк заробляє через додаток BlaBlaCar, працюючи водієм. У соцмережі одна з користувачів опублікувала допис зі скриншотом додатку BlaBlaCar, де серед водіїв був Василь Вірастюк.

До слова, стронгмен Василь Вірастюк показав свою кохану Ірину Зінченко в день її народження. Спортсмен привітав партнерку зі святом.  Ірина Зінченко молодша за свого обранця на 11 років. Василь Вірастюк розповів, як саме познайомився з нею. За його словами, на той момент він ще перебував у шлюбі, а Зінченко розлучалася.

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Теги: Василь Вірастюк батько Роман Вірастюк смерть день народження

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