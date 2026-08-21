Старіший на 250 років: Дніпро отримав нову офіційну дату заснування

Новою офіційною датою заснування Дніпра став 1526 рік – коли на цій території існувало поселення Стара Самарь

Депутати Дніпровської міської ради внесли зміни до Статуту територіальної громади, зафіксувавши нову дату заснування міста – 1526 рік. Це на 250 років раніше, ніж дату, яку вважали офіційною досі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку Дніпровської міської ради.

Рішення ухвалили під час 84-ї чергової сесії міськради. Відповідно до нового Статуту, роком заснування Дніпра відтепер вважається 1526-й – саме тоді на території сучасного міста існувало поселення Стара Самарь. Дотепер офіційною вважалася дата 1776 рік, коли за наказом російської імператриці Катерини II було засновано Катеринослав – майбутній Дніпро.

За словами істориків, зміна спирається на археологічні дослідження: на користь дати 1526 рік свідчать понад 6 тисяч знайдених артефактів і тисячі квадратних метрів проведених розкопок, що вказує на безперервність міського життя на цьому місці задовго до появи Катеринослава.

Ініціативу пояснив доктор історичних наук, професор Сергій Світленко.

«Ця зміна назріла. Ми вже 35 років живемо в українському історичному часі та просторі, і у відповідність до цих реалій треба привести і літочислення нашого мегаполіса – Дніпра», – наголосив професор.

За його словами, питання перегляду дати заснування міста обговорювалося в українському історіописанні чверть століття – зокрема на обласних та всеукраїнських наукових конференціях і круглих столах.

Історик додав, що знахідки археологів прямо спростовують поширений за імперських часів наратив про нібито «пустельний» степ до приходу росіян.

«Ми утверджуємо українські козацькі витоки Дніпра, спростовуємо імперські та радянські міфологеми про запустіння, що нібито існувало на цих теренах у доімперський період. Ми утверджуємо українську історичну пам'ять, свідомість та ідентичність», – підкреслив Світленко.

У міськраді наголошують, що перегляд дати заснування не потребує жодних додаткових витрат громади – йдеться виключно про зміну офіційної позиції в документах, а не про перейменування чи інші організаційні заходи.

Нагадаємо, суперечки щодо офіційного «віку» українських міст точаться не лише навколо Дніпра. Так, археологи ще у 2020 році виявили на Дніпропетровщині залишки первісного Катеринослава, закладеного 1776 року, який згодом через підтоплення переніс на нинішнє місце князь Григорій Потьомкін. До того ж, як писав «Главком», донедавна в місті офіційно відзначали 248-й День народження, відлічуючи історію саме від заснування Катеринослава в 1780-х роках на місці запорозької слободи Половиці.