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Пантера українського шоубізнесу. Зірки привітали народну артистку, якій виповнилося 47

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Павло Зібро та Алла Кудлай привітали Катерину Бужинську з днем народження
колаж: glavcom.ua

Зірки записали креативне відео-привітання співачці Катерині Бужинській

Українські зірки привітали з днем народження народну артистку України Катерину Бужинську, 13 серпня співачці виповнилося 47 років. Іменнниця поділилася відео з привітанням від колег у Facebook, розповідає «Главком».

Наталія Могилевська

Пантера українського шоубізнесу. Зірки привітали народну артистку, якій виповнилося 47 фото 1
фото: скриншот Катерина Бужинська/Facebook

Співачка Наталія Могилевська долучилася до привітань та побажала Катерині Бужинській здоров’я, творчих успіхів та гарного настрою. «Катю, я вітаю тебе з днем народження. Хочу побажати тобі найкращого здоров'я, класної творчості, класного настрою, щирих, класних людей поруч. Найкращого тобі з днем народження», – сказала співачка.

Павло Зібров

Пантера українського шоубізнесу. Зірки привітали народну артистку, якій виповнилося 47 фото 2
фото: скриншот Катерина Бужинська/Facebook

Співак Павло Зібров підійшов до привітання креативно та доповнив побажання невеликим виступом. Він заспівав святкову пісню «З днем народження». «Катруся, Катрунька, Катінька, я вітаю тебе з днем народження. Щастя безмежного, купайся в любові, здоров'я! Любові тобі, здоров'я і хай летять твої пісні по білому світу», – побажав артист.

Світлана Білоножко

Пантера українського шоубізнесу. Зірки привітали народну артистку, якій виповнилося 47 фото 3
фото: скриншот Катерина Бужинська/Facebook

Артистка Світлана Білоножко побажала Катерині Бужинській успіхів у творчості, любові глядачів та нових хітів. «Дорога моя Катеринка, від всієї душі, від всього серця вітаю тебе з днем народження. Будь щасливою, будь здоровою, будь успішною, будь такою гоноровою, як ти є, будь такою голосистою, як ти є. Тебе люблять, тебе шанують, тебе поважають. Ти правильний вибрала шлях в житті. Тож я тобі бажаю, як мога більше успіхів, оплесків, любові глядачів і, звичайно ж, пісень-хітів. Завжди твоя, люблю тебе, Світлана Білоножко», – привітала артистка.

Віктор Павлік

Пантера українського шоубізнесу. Зірки привітали народну артистку, якій виповнилося 47 фото 4
фото: скриншот Катерина Бужинська/Facebook

Співак Віктор Павлік привітав Катерину Бужинську зі святом та побажав їй міцного здоров’я, Божого благословення і довгих років життя. «Дорога Катечка, Катечка Бужинська, щиро вітаю тебе з днем народження. Бажаю міцного здоров'я, Божого благословіння і всього самого найкращого у твоєму житті. Многая літа в здоров'ї і великому кораблю велике плавання. Люблю тебе, поважаю, з днем народження, Катюня», – сказав Павлік.

Ольга Сумська

Пантера українського шоубізнесу. Зірки привітали народну артистку, якій виповнилося 47 фото 5
фото: скриншот Катерина Бужинська/Facebook

Акторка Ольга Сумська захопилася творчістю Катерини Бужинської та побажала їй нових хітів і зізналася, що «мліє» від пісень артистки. «Катрусю, наша дорогенька, неповторна, найталановитіша, найпрекрасніша. Скільки років слухаю твої пісні і млію, тому що це все в саме серденько. З днем народження, ти наша красуня на всі часи. Чекаємо нових хітів, вічно молода і прекрасна Катерина Бужинська. Happy Birthday!», – привітала артистка.

Наталія Бучинська

Пантера українського шоубізнесу. Зірки привітали народну артистку, якій виповнилося 47 фото 6
фото: скриншот Катерина Бужинська/Facebook

Співачка Наталія Бучинська побажала іменинниці сяяти, надихати та радувати своїм голосом шанувальників «Катя, з днем народження. Сяй, надихай, нехай твій вогонь та пристрасний голос розпалюють серця мільйонів. Торчик злетів, щастя та краси. І миру, миру Україні, і перемоги. З днем народження», – побажала співачка.

Сергій Перман

Пантера українського шоубізнесу. Зірки привітали народну артистку, якій виповнилося 47 фото 7
фото: скриншот Катерина Бужинська/Facebook

Керівник Палацу «Україна» Сергій Перман відзначив красу, яскравість і талант Катерини Бужинської та побажав їй щастя. «Катюш, привіт. Вітаю тебе з днем народження. Я тебе обожнюю. Ти гарна, яскрава, дуже талановита жінка та співачка. Пусть все буде добре. Щастя. Люблю тебе», – сказав Перман.

Оксана Пекун

Пантера українського шоубізнесу. Зірки привітали народну артистку, якій виповнилося 47 фото 8
фото: скриншот Катерина Бужинська/Facebook

Співачка та подружка Катерини Бужинської, Оксана Пекун побала зірці творчого натхнення. «Катю, моя дорогенька подруга, я тебе щиро вітаю з днем народження. Я знаю, що тебе люблять мільйони, а я хочу, щоб любили мільярди. Ти талановита, ти неймовірна, ти харизматична і драйвова. Тож твори, витворяй. Твоя Оксана Пекун», – зазначила співачка.

Ірина Білик

Пантера українського шоубізнесу. Зірки привітали народну артистку, якій виповнилося 47 фото 9
фото: скриншот Катерина Бужинська/Facebook

Співачка Ірина Білик почала своє привітання оригінально. Вона зауважила, що лище Катерині Бужинській під силу підняти «будь-яке весілля». Також народна артистка побажала колезі нових звершень. «Хто у нас найвеселіша співачка і хто може підняти будь-яке весілля? Я кажу, що це тільки Катерина Бужинська. Тому нехай продовжиться твій красивий творчий шлях. А я залишаюсь твоєю подружкою. І бажаю тобі грошиків, здоров'я, любові. І нових красивих пісень», – сказала Білик.

Віктор Бронюк

Пантера українського шоубізнесу. Зірки привітали народну артистку, якій виповнилося 47 фото 10
фото: скриншот Катерина Бужинська/Facebook

Фронтмен гурту «ТІК» Віктор Бронюк побажав Катерині Бужинській яскравих вражень та здійснення мрій. «Катя, нехай життя подарує тобі безліч яскравих вражень. Всесвіт подарує гармонію і кохання величезне, всеохоплююче. Нехай збуваються мрії і творчої реалізації всіх, наприклад, дуже важливих. Вітаю з днем народження», – побажав Бронюк.

Алла Кудлай

Пантера українського шоубізнесу. Зірки привітали народну артистку, якій виповнилося 47 фото 11
фото: скриншот Катерина Бужинська/Facebook

Співачка Алла Кудлай побажала привітала Катерину Бужинську святковим віршем із щирими побажаннями. «Дорога моя Катюша, з днем народження, зі святом. Це такий чудовий день. Друзів, родичів багато. Ти у центрі всіх гостей. З днем народження, зі святом. Я бажаю у цей день щастя, здоров'я, миру і добра багато. І тільки радісних пісень. З днем народження, моя красива», – привітала Кудлай.

Камалія

Пантера українського шоубізнесу. Зірки привітали народну артистку, якій виповнилося 47 фото 12
фото: скриншот Катерина Бужинська/Facebook

Співачка Камалія побажала Катерині Бужинській жіночого щастя та нових хітів. «Катюша, вітаю з днем народження тебе, люба моя колега та подруга. Я бажаю тобі справжнього жіночого щастя, вірних та відданих друзів. Неймовірної великої вдячності та любові від твоїх прихильників. Ще більше хітових пісень. Щоб в тебе в житті складалося так, як ти цього бажаєш», – побажала артистка.

Солоха

Пантера українського шоубізнесу. Зірки привітали народну артистку, якій виповнилося 47 фото 13
фото: скриншот Катерина Бужинська/Facebook

Співачка Солоха подякувала Катерині Бужинській за її творчість та побажала їй аншлагів, нових хітів і натхнення. «Катюня, моя люба, я співачка Солоха, твоя творча подруга. Від душі і від серця вітаю тебе з твоїм днем. Дякую, що ти така є. Наша муза, муза українського народу. Дякую тобі за твої неймовірні пісні. Тож я бажаю тобі завжди аншлагів, море хітів. І завжди залишайся такою класною, надихаючою, чудовою співачкою, чудовою мамою, дружиною. Я дуже тебе люблю. З твоїм днем», – сказала Солоха.

Ніколас Карма

Пантера українського шоубізнесу. Зірки привітали народну артистку, якій виповнилося 47 фото 14
фото: скриншот Катерина Бужинська/Facebook

Блогер та співак Ніколас Карма побажав Катерині Бужинській здоров’я, щастя, натхнення, миру та здійснення мрій. «Пані Катерино, привіт. Я щиро вітаю вас. З днем народження, щастя, здоров'ячка, многих літ. Нехай матінка Божа вас охороняє і Сусік щастя посилає. Всього доволі щасливого дня. Я правда бажаю, щоб ви і всі люди, які поруч, яких ви любите, були здорові і щасливі. Натхнення вам і миру над головою. Нехай всі мрії збуваються і плани обов'язково втілюються в життя. З днем народження», – побажав він.

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До слова, «Главком» запитав штучний інтелект, якою він бачить Катерину Бужинську. Тож, ШІ асоціює співачку з білою лебідкою.

ШІ показав, як бачить Катерину Бужинську
ШІ показав, як бачить Катерину Бужинську
фото: glavcom.ua/створене за допомогою ШІ

Також характеризує артистку, як королева сцени, яка заворожує з першої ноти, яка є вишуканою, витонченою та неперевершеною у деталях. А пісні Катерини Бужинської, за думкою ШІ, перевірені часом, що звучать у серцях.

Нагадаємо, народна артистка України Катерина Бужинська поділилася кадрами зі своїм чоловіком, болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим. Зірка показала, як із чоловіком змінилася за 10 років.

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Теги: Катерина Бужинська шоубіз співачка день народження

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