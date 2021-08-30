Сьогодні 99 років від дня народження Павла Глазового. Маловідомі фото та факти про гумориста

Глазовий писав тексти для виступів дуже популярних тоді Тарапуньки і Штепселя

30 серпня виповнюється 99 років від дня народження Павла Глазового – українського поета-гумориста, сатирика, лауреата премії імені Остапа Вишні, першого лауреата премій імені Петра Сагайдачного, імені Наталі Забіли, Заслуженого діяч мистецтв України.

Павло Глазовий автор збірок сатири та гумору «Великі цяці» (1956), «Карикатури з натури» (1963), «Коротко і ясно» (1965), «Щоб вам весело було» (1967), «Мініатюри та гуморески» (1968), «Смійтесь, друзі, на здоров’я» (1973), «Байки та усмішки» (1975) та ін., жартівливої поеми «Куміада» (1969; усі видані у Києві). Загалом за своє творче життя письменник написав 13 книжок сатири та гумору, 8 книжок для дітей.

Сатирик був учасником Другой світової війни, кавалером Ордену «За заслуги» 3 ступеню, мав звання Заслуженого діяча мистецтв України.

Після війни фронтовик Глазовий навчався в Криворізькому педагогічному інституті, де його запримітив Остап Вишня. Письменник почав опікуватися подальшою долею талановитого юнака, подбав про те, щоб його перевели навчатися у Київ на філологічний факультет Київського педагогічного інституту імені О. М. Горького.

Журналіст Віталій Курінний оприлюднив у мережі маловідомі фото Павла Глазового і розповів про зустріч з письменником.

«Мені пощастило декілька разів зустрічатися з Павлом Глазовим. Одного разу хтось із викладачів факультете журналістики, з ким він товаришував (точно не пам’ятаю, здається доцент Віталій Святовець) запросив Павла Прокоповича на зустріч із студентами нашого курсу. Це було 31 рік тому. Тоді, вже після зустрічі пощастило поспілкуватися із відомим поетом-гумористом, зробити фото. Вже коли матеріали були надруковані в кількох херсонських виданнях, на прохання Павла Прокоповича приніс йому кілька екземплярів газет до нього додому. Він мешкав неподалік нашого жовтого корпусу університету (Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка – «Главком») , на вулиці Льва Толстого, 25, якраз навпроти Ботанічного саду. Павло Глазовий тоді на знак подяки подарував мені одну із своїх останніх збірок з написом-побажанням і автографом. На жаль, ця частина фотоархіву із світлинами і негативами фотозйомки з Павлом Глазовим наразі знаходиться не в Києві», – повідомив Віталій Курінний.

Маловідомі факти про життя Павла Глазового:

Павло Прокопович писав по 5–7 усмішок у день

Пережив Голодомор, на його очах померла голодною смертю молодша сестричка.

Пройшов Другу світову і повернувся додому з трьома бойовими орденами, які… одразу пороздавав сусідським дітлахам.

Глазовий пережив нелюбов радянської влади. Партія боялася гострого пера гумориста і тримала його увесь час під ковпаком. Та заборонити Павла Прокоповича не могли. Його усмішки дуже любили у народі.

Великий гуморист жив у Києві на вулиці великого романіста Льва Толстого досить скромно. Найбільшим його багатством були книги. Глазовий був не лише гарним співрозмовником, а ще й кулінаром.

У дитинстві мріяв стати учителем української мови.

Павло Глазовий був знайомий з Юрієм Нікуліним

Особисте життя гумориста не склалося. З першою дружиною Нелею, молодшою на 8 років, після 25 років спільного життя розлучився. Син Андрій залишився жити з батьком, а донька Олександра — з матір’ю. Згодом одружився вдруге. Проте цей шлюб тривав лише рік. І син, і ті, хто добре знав Павла Прокоповича, кажуть, що гуморист у звичайному житті був досить складною людиною. Безкомпромісною і гострою, як його твори.

Крім доньки Олександри та сина Андрія від першої дружини, мав позашлюбну дитину – сина Олексія.