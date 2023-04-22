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Військова допомога від партнерів та закон про деколонізацію: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Військова допомога від партнерів та закон про деколонізацію: головне за ніч
Латвія відправить Україні усі свої зенітно-ракетні комплекси Stinger
фото: DW

У межах чергової зустрічі у форматі «Рамштайн» наші партнери прийняли важливі рішення для посилення української армії

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо деколонізації топонімів та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. Тим часом Латвія заявила, що відправить Україні усі свої зенітно-ракетні комплекси Stinger, а Чехія запропонувала модернузувати ще більше танків Т-72 для України. Водночас Португалія анонсувала постачання бронемашин, а Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги з військовим спорядженням. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 22 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

ПЗРК Stinger від Латвії

Уряд Латвії готовий передати Україні всі наявні в країні переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

«Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем ППО і вирішила передати Україні всі наявні у нас системи ППО Stinger. Ми зробимо все можливе, щоб передати їх якомога швидше. Усі Stinger, які ми відправили на фронт в Україну, призначені не тільки для свободи України, а й для безпеки Латвії», – заявила міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце.

Танкова пропозиція від Чехії

Чехія готова модернізувати ще кілька десятків танків Т-72 у межах партнерського проєкту з США та Нідерландами, щоб посилити військову підтримку України. Про це на засіданні «Рамштайну» заявив заступник міністра оборони Чехії Даніел Блажковець.

Бронемашини від Португалії

Португалія відправить на потреби Збройних сил України п'ять аварійно-рятувальних та медичних бронемашин. Про це заявила міністерка національної оборони Португалії Гелена Каррейрас.

Військове спорядження від Фінляндії

Фінляндія оголосила про 15-й пакет військової допомоги Україні, до якого увійде спорядження для наших воїнів, які проходять навчання в межах місії EUMAM, яка має на меті забезпечити базову та спеціалізовану підготовку 30 тис. військових. 

Міноборони Фінляндії не озвучило детальний вміст пакету, щоб забезпечити його безпечне прибуття в Україну.

Закон про деколонізацію

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №7253 «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімів та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України».

Закон набуде чинності через три місяці після опублікування, після чого органи самоврядування і військові адміністрації мають за пів року звільнити публічний простір від символів «русского мира» – демонтувати пам’ятники та пам’ятні знаки, перейменувати вулиці й інші об’єкти.

Запобіжний захід для іподиякона, який бив військового

Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід церковнослужителю Української православної церкви Московського патріархату Ігорю Слободяну, який підозрюється в побитті колишнього військового в Свято-Покровському соборі 2 квітня. Церковнослужителя взято під особисте зобов’язання.

Іподиякон добровільно з’явився в поліцію та суд. Йому може загрожувати штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (62 025 грн), громадські роботи до двохсот годин або виправні роботи до одного року.

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Теги: Чехія Латвія Фінляндія Португалія Володимир Зеленський системи ППО закон допомога ЗСУ

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