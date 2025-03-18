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Скандал у Молодому театрі: столична влада готова використати поліграф для встановлення істини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Скандал у Молодому театрі: столична влада готова використати поліграф для встановлення істини
Молодь зустріла протестом новину про повернення режисера Андрія Білоуса до своїх обов'язків
фото: Natalka Vorozhbyt/Facebook

Департамент культури КМДА підтримує можливість залучення поліграфа для обох сторін конфлікту

Сьогодні, 18 березня, молодь протестувала під столичною мерією через повернення директора -художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру Андрія Білоуса до виконання своїх обов’язків. На тлі протестві Департамент культури Київської міської державної адміністрації заявив, що звертатиметься до правоохоронних органів із проханням прискорити розгляд матеріалів розслідування у справі Андрія Білоуса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації

Пояснюється, що відповідно до чинного законодавства України, зокрема Кримінального кодексу, законною підставою для відсторонення посадової особи від виконання обов’язків є ухвала слідчого судді, винесена за клопотанням слідчого або прокурора. Утім Департамент культури звернеться до правоохоронних органів із проханням розглянути можливість подання відповідного клопотання до суду для ухвалення рішення щодо відсторонення А.Ф. Білоуса.

«Також, для всебічного й об’єктивного розгляду справи, в разі доцільності та в межах слідчих дій, Департамент підтримує можливість залучення поліграфа для обох сторін конфлікту. Використання детектора брехні могло би сприяти скорішому виявленню і встановленню фактів. Департамент культури відкритий до діалогу і як ніхто зацікавлений у вирішенні цього резонансного питання. Тому на 20 березня запланована зустріч із членами Комісії з перевірки інформації, викладеної у зверненні 46 працівників театру. Ми сподіваємося, що Комісія зможе надати додаткові матеріали, які допоможуть правоохоронним органам у справедливому розслідуванні», − повідомив директор Департаменту культури Сергій Анжияк під час протестної акції під будівлею КМДА.

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

10 лютого люди зібралися на акцію біля Молодого театру та Київської міської держадміністрації з вимогою відсторонити художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 153 Кримінального кодексу України – сексуальне насильство за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету.

Згодом Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію.

Пізніше викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера «Молодого театру» Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам. 14 березня стало відомо, що викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художній керівник Молодого театру Андрій Білоус повернувся до виконання обовʼязків в театрі

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Теги: прокурор розслідування педагог Андрій Білоус Київ театр

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