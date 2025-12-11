Головна Світ Політика
Українець, який провів успішні переговори з Путіним у 2019 році, розказав, чим краща російська дипломатія

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Ексголова «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що в Росії є дипломати, кращі за українські
фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko/Facebook

Ексголова «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що в Росії є дипломати, кращі за українські. Він також зауважив, що російська освіта є на рівень вища, ніж українська. Про це економіст Юрій Вітренко висловився в інтерв’ю «Главкому».

Юрій Вітренко до прикладу щодо кращих за освітою російських дипломатів згадав спецпосланця Путіна Кирила Дмитрієва, який є українцем. Він навчався у Гарварді та працював в банку Goldman Sachs. Український економіст зауважує, що: «Людей такого рівня у нас в команді просто немає. Це я кажу не для того, щоб у нас був комплекс меншовартості, а для розуміння, що кому ми можемо протиставити».

Уродженець Києва Кирило Дмитрієв тепер грає в путінській команді та є головним переговорником Москви з американською адміністрацією
Уродженець Києва Кирило Дмитрієв тепер грає в путінській команді та є головним переговорником Москви з американською адміністрацією
фото: росЗМІ

«Російська освіта є на рівень вища, ніж українська. І досвід роботи в Росії (неважливо – в міністерстві чи якихось банках) – це зовсім інший рівень. Той же «Газпром» та «Нафтогаз» порівнювати не можна. Той же Дмитрієв тільки зараз потрапив під софіти, а до того перебував там поза кадром», – вважає Юрій Вітренко. Він також каже, що багато заступників та людей з оточення Путіна здобували вищу освіту у «Гарварді, працювали в Goldman Sachs та McKinsey».

На думку українського політика, раніше Росія мала найкращих світових юристів, експертів та економістів. Проте з часом така тенденція почала змінюватися в іншу сторону.

Юрій Вітренко розповів, що «Газпром» влаштовував до себе випускників Оксфорду та Кембриджу, які відповідали за відносини з регуляторами в Європі. «І всі ці старі «кадебісти», їхні діти працювали з цими людьми – американцями, англійцями…» – додав Вітренко.

Ексголова «Нафтогазу» Юрій Вітренко, який був головним учасник газових переговорів з Росією у 2019 році, також розповів в інтерв’ю «Главкому» на які особисті больові точки російського диктатора Володимира Путіна можна тиснути під час перемовин. 

