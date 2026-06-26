Княгиня Ольга вже без укриття: Київ розпочав розконсервацію історичних пам’яток

Пам’ятник княгині Ользі на Михайлівській площі звільнили від захисного укриття і очистили від бруду

Столична влада прагне повернути киянам можливість бачити улюблені пам’ятки без захисних укриттів

У столиці стартували тижні благоустрою історичних пам’яток. Протягом найближчого місяця низку знакових монументів міста відкриють після тривалої захисної консервації, очистять від пилу та впорядкують території навколо них. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент культури КМДА.

Проєкт реалізують столичні посадовці разом із Шевченківською райдержадміністрацією за підтримки меценатів. Головна мета – повернути киянам можливість знову бачити улюблені пам’ятки без захисних конструкцій і підтримувати їх у належному стані. Усі роботи здійснюються на благодійній основі, без залучення коштів із міського бюджету.

Демонтаж захисних споруд та очищення монументів відбуватиметься поетапно:

25 червня – фахівці вже відкрили пам’ятник княгині Ользі на Михайлівській площі;

9 липня – захисне укриття знімуть із пам’ятника Лесі Українці на однойменній площі;

23 липня – відкриють пам’ятник Миколі Lисенку біля Національної опери України.

Після того як конструкції приберуть, реставратори проведуть делікатне очищення поверхонь пам’ятників від бруду, а комунальники впорядкують навколишній простір.

Водночас у соцмережах кияни вже порушують безпекові питання щодо доцільності таких кроків під час воєнного стану. Зокрема, киянка Дар'я Лобанок звернула увагу на ризики через постійні повітряні атаки: «У Києві внаслідок російських масованих ударів лише за червень пошкоджено 29 об'єктів культури. Чи вважаєте ви доречним рішення зараз відкривати історичні пам'ятки?»

Коментар під повідомленням Департаменту скриншот

Наразі у Департаменті культури це питання залишили без відповіді.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Києві зазнали пошкоджень понад 240 об’єктів культурної спадщини, при цьому поточний 2026 рік став одним із найскладніших для історичного фонду міста. Лише з початку цього року в столиці пошкоджено вже 110 пам’яток, а внаслідок масованих російських обстрілів у травні постраждали понад 70 об'єктів. Найбільших руйнувань під час цих нещодавніх атак зазнав історичний центр Подолу.

До слова, на початку червня у Києві демонтували памʼятник російському письменникові Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі, його передали на зберігання спадкоємиці скульптора Миколи Рапая.

Після демонтажу пам'ятника Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі у Києві в соцмережах розпочалася дискусія про те, хто має зайняти його місце.