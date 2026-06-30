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Мовна омбудсменка перевіряє скандальний одеський театр після публікації «Главкома»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Мовна омбудсменка перевіряє скандальний одеський театр після публікації «Главкома»
Уповноважена із захисту державної мови перевіряє Одеський обласний драмтеатр
фото: Одеський обласний драмтеатр/Facebook

До омбудсменки надійшла низка скарг щодо можливих порушень мовного закону у стінах Одеського драмтеатру

Уповноважена із захисту державної мови звернула увагу на ймовірні порушення мовного закону в Одеському обласному академічному драматичному театрі. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Мина» сповільненої дії. Театральний скандал в Одесі отримав продовження».

Представниця Уповноваженого із захисту державної мови Анна Неруш підтвердила «Главкому», що відомство розпочало перевірку Одеського обласного драмтеатру.

Після резонансної публікації «Главкома» до відомства надійшла низка скарг щодо можливих порушень мовного закону у стінах Одеського драмтеатру. Одну з них написав і київський студент Андрій Гришин, який мав конфлікт із керівницею театру Оленою Шрамко-Пушкіною.

Уповноважена із захисту державної мови зацікавилася Одеським обласним драмтеатром
Уповноважена із захисту державної мови зацікавилася Одеським обласним драмтеатром
документ надано «Главкому»

До відома, скандал, у деталях якого розбиралася редакція, не вщухає вже третій місяць. Нагадаємо, навесні Одеський обласний драмтеатр (у 2022 році з назви прибрано слово «російський») скасував прем’єру вистави «Мина Мазайло» за однойменною п’єсою Миколи Куліша.

«Мина Мазайло»сатирична комедія Миколи Куліша, присвячена процесам українізації – політики більшовиків у 1920-х роках. За сюжетом, харківський службовець Мина Мазайло вирішив змінити своє прізвище, у якому вбачав причину своїх життєвих і службових поразок, на «престижніше» – російське Мазєнін. Син Мокій виступає категорично проти цього. Члени родини розколюються на два табори.

Режисери постановки, яку так і не побачили глядачі, – студенти четвертого курсу імені І. Карпенка-Карого. За свідченнями молодих митців, керівництво театру вже на етапі здачі постановки розкритикувало вибір п’єси «Мина Мазайло» та її втілення на сцені.

Одним із аргументів художньої ради, яка вирішувала долю постановки, стало те, що, мовляв, п'єса може викликати національну ворожнечу та «сама по собі критики не витримує».

При цьому члени художньої ради спілкувалися російською мовою, що підтверджують отримані «Главкомом» аудіозаписи. Зокрема, йдеться про саму директорку театру, а також народного артиста Олега Школьніка, заслуженого артиста Геннадія Скаргу та народну артистку Ольгу Равицьку...

У ході обговорення постановки Шрамко-Пушкіна висловилася навіть про Голодомор в Україні. Мовляв, її обурює те, що на такому ж рівні в Україні не піднімається тема голоду в російському Поволжі, оскільки «там були страшніші речі, ніж в Україні».

Також режисерка «проїхалася» по туристах із Заходу України: «У телемарафоні прозвучало, що Одеса має підготуватися приймати туристів із Заходу України, щоб не дратувати ніжний слух галичан. Ну, приїдуть туристи, ну забруднять нам узбережжя… Чому нам це мають у такому масштабі розповідати? Там, де треба, там я розмовляю українською».

Висловлювання інших учасників худради були в такому ж знущальному тоні.

До слова, ще один відомий одеський театр нещодавно втрапив у гучний мовний скандал. Там виявлено численні російськомовні вивіски, заборонену літературу та порушення в соцмережах, через що на заклад склали одразу чотири адміністративні протоколи.

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Теги: Одеса театр українська мова мова скандал

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