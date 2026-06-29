У Києві відкрилася виставка, присвячена пам'яті Героя України Андрія Парубія
Відвідувачі можуть ознайомитися з фотографіями та матеріалами, що висвітлюють різні етапи життя Андрія Парубія
У холі перед Колонною залою Київської міської державної адміністрації відкрилась виставка, присвячена життєвому шляху Героя України Андрія Парубія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.
Відвідувачі можуть ознайомитися з фотографіями та матеріалами, що висвітлюють різні етапи життя Андрія Парубія: участь у Революції Гідності як коменданта Майдану та керівника Самооборони Майдану, парламентську діяльність, міжнародну роботу, а також участь у процесі отримання Томосу для Православної церкви України.
Окрему частину експозиції присвячено поетичній творчості Андрія Парубія. Також на виставці представлені спогади його батька та старшого брата.
Організатором виставки є Благодійний фонд імені Андрія Парубія.
Коли: експозиція триватиме з 29 червня до 6 липня.
Місце проведення: хол перед Колонною залою КМДА (вул. Хрещатик, 36).
Як відомо, Андрія Парубія було вбито 30 серпня 2025 року у Львові неподалік будинку, де він жив. До політика наблизився чоловік, замаскований під кур’єра, та з кількох метрів здійснив вісім пострілів із пістолета. Андрій Парубій загинув на місці. Стрілок втік з місця злочину та намагався переховуватися, однак у ніч на 1 вересня його затримали у Хмельницькій області.
Слідство встановило, що 53-річний львів’янин діяв як агент російських спецслужб. З 2024 року він передавав ворогу інформацію про підрозділи ЗСУ у Львові, а згодом запропонував кандидатуру Андрія Парубія як ціль для вбивства.
«За вказівками куратора з РФ він отримав пістолет «Макарова» з набоями, стежив за політиком та підготував втечу. Після злочину намагався знищити докази, однак зброю з глушником правоохоронці згодом виявили у лісі. Експертизи підтвердили його причетність до вбивства», – йдеться в повідомленні.
❗️Момент вбивства Андрія Парубія pic.twitter.com/uWko8vyoWo— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 30, 2025
У середині грудня минулого року слідчі Служби безпеки зібрали нові докази у справі про вбивство народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. СБУ знайшла пістолет, з якого було вбито політика.
Раніше повідомлялося, що розслідування вбивства народного депутата України та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія завершено. До суду скеровано обвинувальний акт проти 53-річного підозрюваного.
Фігуранту інкриміновано державну зраду, посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку з його державною та громадською діяльністю, за попередньою змовою групою осіб, публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ, незаконне поводження зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, а також глорифікацію агресії РФ.
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