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У Києві відкрилася виставка, присвячена пам'яті Героя України Андрія Парубія

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві відкрилася виставка, присвячена пам'яті Героя України Андрія Парубія
У КМДА відкрилась виставка про життєвий шлях Героя України Андрія Парубія
фото: КМДА

Відвідувачі можуть ознайомитися з фотографіями та матеріалами, що висвітлюють різні етапи життя Андрія Парубія

У холі перед Колонною залою Київської міської державної адміністрації відкрилась виставка, присвячена життєвому шляху Героя України Андрія Парубія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Фотографії, представлені на виставці, висвітлюють різні етапи життя Андрія Парубія
Фотографії, представлені на виставці, висвітлюють різні етапи життя Андрія Парубія
фото: пресслужба КМДА
Андрій Парубій під час Майдану
Андрій Парубій під час Майдану
фото: пресслужба КМДА

Відвідувачі можуть ознайомитися з фотографіями та матеріалами, що висвітлюють різні етапи життя Андрія Парубія: участь у Революції Гідності як коменданта Майдану та керівника Самооборони Майдану, парламентську діяльність, міжнародну роботу, а також участь у процесі отримання Томосу для Православної церкви України.

Початок шляху до отримання Томосу
Початок шляху до отримання Томосу
фото: пресслужба КМДА
Виставка у КМДА, присвячена Андрію Парубію
Виставка у КМДА, присвячена Андрію Парубію
фото: пресслужба КМДА

Окрему частину експозиції присвячено поетичній творчості Андрія Парубія. Також на виставці представлені спогади його батька та старшого брата.

Організатором виставки є Благодійний фонд імені Андрія Парубія.

Коли: експозиція триватиме з 29 червня до 6 липня.

Місце проведення: хол перед Колонною залою КМДА (вул. Хрещатик, 36).

Як відомо, Андрія Парубія було вбито 30 серпня 2025 року у Львові неподалік будинку, де він жив. До політика наблизився чоловік, замаскований під кур’єра, та з кількох метрів здійснив вісім пострілів із пістолета. Андрій Парубій загинув на місці. Стрілок втік з місця злочину та намагався переховуватися, однак у ніч на 1 вересня його затримали у Хмельницькій області.

Слідство встановило, що 53-річний львів’янин діяв як агент російських спецслужб. З 2024 року він передавав ворогу інформацію про підрозділи ЗСУ у Львові, а згодом запропонував кандидатуру Андрія Парубія як ціль для вбивства.

«За вказівками куратора з РФ він отримав пістолет «Макарова» з набоями, стежив за політиком та підготував втечу. Після злочину намагався знищити докази, однак зброю з глушником правоохоронці згодом виявили у лісі. Експертизи підтвердили його причетність до вбивства», – йдеться в повідомленні.

У середині грудня минулого року слідчі Служби безпеки зібрали нові докази у справі про вбивство народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. СБУ знайшла пістолет, з якого було вбито політика.

Раніше повідомлялося, що розслідування вбивства народного депутата України та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія завершено. До суду скеровано обвинувальний акт проти 53-річного підозрюваного.

Фігуранту інкриміновано державну зраду, посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку з його державною та громадською діяльністю, за попередньою змовою групою осіб, публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ, незаконне поводження зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, а також глорифікацію агресії РФ.

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Теги: Андрій Парубій Київ виставка КМДА

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