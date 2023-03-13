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Фільм «Навальний» отримав «Оскар»: у соцмережах здійнялася хвиля обурення

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Фільм «Навальний» отримав «Оскар»: у соцмережах здійнялася хвиля обурення
Отримувати статуетку разом із командою фільму вийшла в криваво-червоній сукні Юлія Навальна
фото з відкритих джерел

«Не забуваємо, що Навальний про бутерброди та Крим говорив, і продовжуємо боротися за нашу країну»

Документальний фільм «Навальний» про російського опозиційного політика Олексія Навального отримав премію «Оскар», проте така нагорода приховує страх на Заході щодо розпаду Росії. Таку думку висловив український політик Олексій Гончаренко.

Фільм канадського документаліста Деніела Роера «Навальний» отримав «Оскар» у номінації Найкращий повнометражний документальний фільм. Американська кіноакадемія відзначила нагородою стрічку, що розповідає про отруєння російського політика Олексія Навального у 2020 році. Отримувати статуетку разом із командою фільму вийшла в криваво-червоній сукні дружина головного героя Юлія Навальна. Тим часом у мережі почався справжній шквал критики на адресу американської кіноакадемії за такий вибір.

Гончаренко переконаний, що після перемоги фільму так звана російська опозиція не підійметься й нічого не робитиме й надалі, так само як і російський народ. Водночас українцям потрібно продовжувати активно просувати інтереси нашої держави в світі.

«Чи боїться хтось на Заході розпаду Росії? Очевидно, що так. Ця премія чергове підтвердження. Чи треба нам доносити ідею, що Росія має бути знищена? Так», – написав Гончаренко.

Він нагадав і про неоднозначні погляди Навального, який хоч і вважається опозиціонером, проте до війни в Україні відноситься невизначено.

«Не забуваємо, що Навальний про бутерброди та Крим говорив, і продовжуємо боротися за нашу країну», – зауважив Гончаренко.

Прикметно, що кінострічка «Будинок зі скалок», знята у співпраці між Україною, Данією, Швецією та Фінляндією теж претендувала на отримання «Оскара» в категорії Найкращий повнометражний документальний фільм, однак поступилася «Навальному». Чимало українців обурені й вважають ганьбою проігнорувати фільм про українських дітей у прифронтовому місті, але дати Оскар фільму про хлопця, який підтримує окупацію української території.

Користувачі соцмереж підкреслюють: у той час, коли росіяни розв’язали найбільшу війну у Європі з часів ІІ світової та вбили десятки тисяч українців, фільм про Навального та майбутнє Росії отримав престижну кінопремію.

Фільм «Навальний» отримав «Оскар»: у соцмережах здійнялася хвиля обурення фото 1
Фільм «Навальний» отримав «Оскар»: у соцмережах здійнялася хвиля обурення фото 2

До того ж кіноакадемія вдруге відмовляє українцям у голосі, мотивуючи це тим, що вони начеб поза політикою, а в цей час надає голос росіянам.

Фільм «Навальний» отримав «Оскар»: у соцмережах здійнялася хвиля обурення фото 3

Також українці не можуть зрозуміти, яким чином політична промова Юлії Навальної є неполітичною.

Нагадаємо, напередодні організатори «Оскара» вдруге відмовили Зеленському у виступі.

До слова, у Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення кінопремій – «Оскар-2023»: хто отримав головні нагороди.

Зауважимо, одразу після анексії Криму у 2014 році Навальний засудив її, проте відмовився закликати до повернення півострова Україні. Він казав, що в найближчому майбутньому Крим в Україну не повернеться, і стверджував, що півострів – «не бутерброд із ковбасою, щоб його туди-сюди повертати». 

Теги: росія Олексій Навальний премія фільм Оскар росіяни

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