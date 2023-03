Фільм «Навальний» отримав «Оскар»: у соцмережах здійнялася хвиля обурення

Документальний фільм «Навальний» про російського опозиційного політика Олексія Навального отримав премію «Оскар», проте така нагорода приховує страх на Заході щодо розпаду Росії. Таку думку висловив український політик Олексій Гончаренко.

Фільм канадського документаліста Деніела Роера «Навальний» отримав «Оскар» у номінації Найкращий повнометражний документальний фільм. Американська кіноакадемія відзначила нагородою стрічку, що розповідає про отруєння російського політика Олексія Навального у 2020 році. Отримувати статуетку разом із командою фільму вийшла в криваво-червоній сукні дружина головного героя Юлія Навальна. Тим часом у мережі почався справжній шквал критики на адресу американської кіноакадемії за такий вибір.

Гончаренко переконаний, що після перемоги фільму так звана російська опозиція не підійметься й нічого не робитиме й надалі, так само як і російський народ. Водночас українцям потрібно продовжувати активно просувати інтереси нашої держави в світі.

«Чи боїться хтось на Заході розпаду Росії? Очевидно, що так. Ця премія чергове підтвердження. Чи треба нам доносити ідею, що Росія має бути знищена? Так», – написав Гончаренко.

Він нагадав і про неоднозначні погляди Навального, який хоч і вважається опозиціонером, проте до війни в Україні відноситься невизначено.

«Не забуваємо, що Навальний про бутерброди та Крим говорив, і продовжуємо боротися за нашу країну», – зауважив Гончаренко.

Прикметно, що кінострічка «Будинок зі скалок», знята у співпраці між Україною, Данією, Швецією та Фінляндією теж претендувала на отримання «Оскара» в категорії Найкращий повнометражний документальний фільм, однак поступилася «Навальному». Чимало українців обурені й вважають ганьбою проігнорувати фільм про українських дітей у прифронтовому місті, але дати Оскар фільму про хлопця, який підтримує окупацію української території.

Ignore film about Ukrainian kids on frontline town, but give Oscar to film about guy, who support occupation of Ukrainian territory. Shame!