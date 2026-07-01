Артист Іван Гаврилюк назвав Богдана Ступку «моральним убивцею» Івана Миколайчука

Іван Миколайчук втратив свою роль у фільмі

Український актор Богдан Ступка скаржився на актора Івана Миколайчука в ЦК Компартії України та КДБ, аби отримати його роль у фільмі «Украдене щастя». Про це в інтерв'ю YouTube-каналу «Балючі теми» розповів народний артист України Іван Гаврилюк, пише «Главком».

За словами Івана Гаврилюка, головна роль у фільмі «Украдене щастя» зацікавила Богдана Ступку, однак Іван Миколайчук не відповів на прохання колеги.

«Коли вже Іван трошки хворів, потім воскресав, написав сценарій «Украденого щастя» Івана Яковича Франка і мав там грати. І вже почав працювати як режисер, як сценарист, і головну роль виконував там. Ну, а Ступка грав у театрі «Украдене щастя». І також захотів, видно, в кіно. Я не знаю, яка мотивація була, тому що вони з Юрою Ткаченком, такий кінорежисер був, прийшли до Івана Миколайчука, була пізня ніч, і Ступка почав вимагати від нього, щоб Іван узяв його на цю роль замість себе, бо «інакше там буде біда і так далі». Ну, Іван їх послав – і того, і того», – розповів Іван Гаврилюк.

Врешті Ступка поскаржився на Миколайчука у КДБ та ЦК Компартії України. Після чого він втратив роль в «Украденому щасті»: «І вони зрештою зробили. Написали в ЦК Компартії України, в КДБ різні речі на Івана».

На думку Гаврилюка, ця історія врешті вплинула на стан здоров'я Івана Миколайчука. «Зняли з усього. І от відтоді Іван почав умирати. Тому я кажу, що Ступка – це моральний убивця Миколайчука. На превеликий жаль. Це мені, коли я став депутатом Верховної Ради, Марічка (дружина Івана Миколайчука, –«Главком») за столом це розказала в деталях», – пояснив актор.

Також Гаврилюк розповів, що радянські спецслужби намагалися завербувати його та Івана Миколайчука. Однак актори відмовилися від цього.

Нагадаємо, легенда українського кіно, народний екс-депутат Іван Гаврилюк розповідав у інтерв’ю «Главкому», чому не може більше жити у Києві.