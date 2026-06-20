Актор «Кварталу 95» Олександр Пікалов зізнався, що регулярно дарує своєму куму Зеленському

За словами Пікалова, вибір подарунка для близького друга протягом багатьох років залишається незмінним

Актор та гуморист студії «Квартал 95» Олександр Пікалов поділився подробицями особистих стосунків та багаторічної дружби з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, артист розповів, як вони вітають один одного з днями народження та які презенти обирають. Як інформує «Главком», про це Пікалов розповів у YouTube-проєкті «Насправді Show».

За словами Пікалова, вибір подарунка для близького друга і кума протягом багатьох років залишається незмінним – це холодна зброя.

«Дуже багато років я дарую своєму другу ножі. Вони різні бувають: є дуже дорогі й коштовні, є унікальні колекційні, а є просто прикольні чи якісь трофейні. Ти ж знаєш, мужикам після 40 дуже просто – даруєш ніж, і він радіє як дитина», – з усмішкою зазначив гуморист.

Своєю чергою, Володимир Зеленський також уміє дивувати експромтами. Олександр Пікалов згадав кумедну історію про те, як на один із днів народження отримав від президента наручний годинник, який той організував буквально в останній момент.

«Він мені останній раз годинник подарував. Причому зняв годинник зі свого товариша! Мені потім уже розказали, що Вова просто забув про подарунок і каже тому: «Давай сюди швидше, у тебе ж точно такий ще є». І подарував мені. Але це історія не про презент від президента, це звичайна історія про те, як просто буває між давніми друзями», – поділився актор.

Пікалов наголосив, що попри високу державну посаду Володимира Зеленського, у приватній комунікації вони залишаються насамперед старими товаришами, які цінують щирість та прості чоловічі радощі.

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