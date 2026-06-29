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«Вручайте все за життя». Відомий співак попросив не вручати йому після смерті державних нагород

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Юрченко офіційно відмовився від будь-яких державних нагород після смерті
фото: пресслужба Юрка Юрченка

Юрко Юрченко відреагував на присвоєння на День Конституції нагород померлим минулого року Степану Гізі та Михайлу Клименку

Український співак і військовослужбовець Юрко Юрченко закликав відзначати митців державними нагородами за життя, а не після їхньої смерті, пише «Главком».

Таку заяву Юрченко зробив після того, як президент до Дня Конституції України посмертно відзначив державними нагородами народного артиста Степана Гігу та музиканта Михайла Клименка (Adam). Свої думки співак опублікував у Facebook.

«Вручати державні нагороди після смерті (це не стосується справжніх Героїв, військових, медиків, енергетиків, молодих пацанів з Бердянська, що до останнього патрону дихали за Україну) представникам шоу-бізнесу «приурочені» до якоїсь важливої дати вважаю, як мінімум пошлою совєтською пережиточною традицією», – написав співак.

Артист також наголосив, що не хоче отримувати державні відзнаки посмертно.

«Вручайте все за життя». Відомий співак попросив не вручати йому після смерті державних нагород фото 1

На завершення він заявив, що офіційно відмовляється від будь-яких державних нагород після смерті. «Наперед, офіційно відмовляюсь від усіх державних нагород після смерті. Вони не потрібні ні мені, ні моїм дітям, ні моїм онукам», – підсумував Юрченко.

Нагадаємо, з нагоди Дня Конституції України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами митців, освітян, спортсменів, політиків та інших діячів із різних сфер.

Варто зазначити, що 7 грудня 2025 року, після тривалої боротьби з важкою хворобою помер 38-річний український співак Михайло Клименко, фронтмен гурту Adam.

Вже 12 грудня того ж року, у віці 66 років у Львові внаслідок хвороби помер народний артист України Степан Гіга. 

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Теги: артист державні нагороди Степан Гіга

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Життя

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