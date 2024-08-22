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Бронюк завершує музичну кар'єру? Лідер гурту «ТіК» очолив Вінницьку обласну філармонію

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Бронюк завершує музичну кар'єру? Лідер гурту «ТіК» очолив Вінницьку обласну філармонію
Голова обласної ради Вячеслав Соколовий вже представив колективу нового керівника філармонії
фото: Вінницька обласна рада

До цього часу артист працював головою представницької ради фонду громади «Подільської громади»

Музикант та культурний діяч Віктор Бронюк очолив Вінницьку обласну філармонію імені Миколи Леонтовича. Про це повідомила пресслужба Вінницької обласної ради. За словами співака, нова посада не стане на заваді музичній діяльності.

Сьогодні, 22 серпня, голова обласної ради В'ячеслав Соколовий представив нового керівника закладу. Він наголосив, що Віктор Бронюк має великий творчий досвід, тож побажав колективу й новому керівнику закладу спільних творчих здобутків та успіхів.

«Він має творчий і адміністративний досвід у сфері культури, знає, як зсередини працює колектив. Співак, лідер гурту «ТіК». А ще – волонтер», – наголосив Соколовий.

Бронюк завершує музичну кар'єру? Лідер гурту «ТіК» очолив Вінницьку обласну філармонію фото 1
фото: Вінницька рада

Бронюк мав досвід роботи і в державних інституціях – він працював у департаменті сім'ї та молоді, а згодом у департаменті культури Вінницької міської ради.

«Маю досвід, розуміння, бажання і бачення. Опираючись на ваш досвід і ваш професіоналізм, я думаю, що разом у нас попереду багато цікавої, плідної та творчої роботи. Хочеться, об'єднавши всі зусилля, досягнути гарної мети», – поділився Бронюк.

У коментарі «Суспільне Вінниця» Бронюк заявив, що кадрові зміни у філармонії поки не відбуватимуться. Сталий колектив відпрацював вже 88 сезонів, тому артист планує вивчити внутрішні механізми. «Будемо і далі підтримувати наших військовослужбовців і робити все для того, щоб у важкі для держави години, в такий час підіймати ідеологічний фронт, щоб культурне життя та духовне виховання не страждало, а навпаки».

Також артист не планує припиняти свою музичну та волонтерську роботу, і наголосив, що «усі напрямки своєї діяльності поєднуватиме».

Віктор Бронюк не планує завершувати музичну кар'єру після отримання нової держпосади
Віктор Бронюк не планує завершувати музичну кар'єру після отримання нової держпосади
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, Віктор Бронюк, відомий як лідер гурту «ТІК» демобілізувався з лав Збройних Сил України після більш ніж року служби. Бронюк мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спочатку він приєднався до 120-ї бригади Вінницької ТРО, потім служив у 171-му батальйоні та відділі логістики підрозділу «Дністер».

До слова, гурт «ТіК» 30 червня презентував новий альбом «18+», до якого увійшла  пісня «Кацапи» із потужним змістом, що адресований росіянам.

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Теги: кадрові зміни Вінниця артист співак Віктор Бронюк фронт музикант

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Бронюк завершує музичну кар'єру? Лідер гурту «ТіК» очолив Вінницьку обласну філармонію
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