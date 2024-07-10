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Відправка винищувачів F-16 Україні та безпекова угода з Люксембургом. Головне за 10 липня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відправка винищувачів F-16 Україні та безпекова угода з Люксембургом. Головне за 10 липня
фото з відкритих джерел

Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16

Винищувачі F-16 на шляху до України, у Києві померла дитина після ракетного удару по «Охматдиту», Україна та Люксембург підписали безпекову угоду. «Главком» склав добірку новин 10 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

У Києві померла дитина після ракетного удару по «Охматдиту»

Після ракетного обстрілу РФ дитячої лікарні «Охматдит» 8 липня стало відомо про першу жертву серед дітей. Зокрема, помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару перебував у критичному стані у відділенні реанімації «Охматдиту».

Як зазначив міністр охорони здоров'я ВІктор Ляшко, після удару дитину було транспортовано до однієї з лікарень Києва, однак врятувати його, на жаль, не вдалося.

Світоліна поступилась Рибакіній у чвертьфіналі Вімблдону-2024

Еліна Світоліна зазнала поразки від четвертої ракетки світу Єлени Рибакіної у чвертьфіналі Вімблдону-2024. Українка поступилась представниці Казахстану на другому поспіль мейджорі.

Експерша ракетка України на трав'яному мейджорі стартувала з перемоги над полькою Магдою Лінетт, потім здолала німкеню Юле Німаєр, а у третьому колі за два сети вибила десяту ракетку світу Онс Жабер. Поєдинок 1/8 фіналу українка взагалі завершила менш ніж за годину: обіграла китаянку Сінь Ю Ван.

Винищувачі F-16 на шляху до України

Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни.

Літаки передають, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати ефективний захист від російської агресії. У спільній заяві президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа та прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен також йдеться про те, що «зараз триває процес передачі цих F-16», і вже цього літа Україна почне застосовувати ці винищувачі.

Україна та Люксембург підписали безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні разом із прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

За словами Зеленського, Люксембург продовжуватиме надавати військову допомогу Україні й буде надалі підтримувати захист життя наших людей. Зокрема, угода зосереджена на політичній та ціннісній взаємодії між нашими країнами.

НАЗК виявило в нардепа Кісільова ознаки незаконного збагачення на понад 70 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами проведеного моніторингу способу життя виявило у народного депутата України ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про його незаконне збагачення на понад 70 млн грн.

Зокрема, моніторинг було розпочало на підставі звернення «Bihus.Info» щодо невідповідності рівня життя депутата, членів його сім’ї  та близьких йому осіб отриманим доходам. Пресслужба НАЗК не називає імені фігуранта, однак з матеріалів справи стає зрозуміло, що йдеться про народного депутата Ігоря Кісільова.

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Теги: винищувач Люксембург F-16 смерть Охматдит

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