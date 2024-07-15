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Під удар ворога потрапила 74-річна жінка: РФ обстріляла Велетенське на Херсонщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Під удар ворога потрапила 74-річна жінка: РФ обстріляла Велетенське на Херсонщині
Російські загарбники вкрили вогнем Велетенське Білозерської громади
фото ілюстративне

Бригада «швидкої» доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості

Сьогодні, 15 липня, російські загарбники обстріляли населений пункт Велетенське Білозерської громади на Херсонщині. У результаті нападу поранена 74-річна жінка. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

«Російська армія вкрила вогнем Велетенське Білозерської громади. Під удар ворога на подвірʼї будинку потрапила 74-річна місцева жителька. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини», – йдеться у повідомленні.
Деталі

Бригада «швидкої» доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості. Їй надають медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що у суботу ввечері, 13 липня, російські військові обстріляли село Комишани на Херсонщині. Внаслідок атаки загинули 44-річний чоловік та його 40-річна дружина.

Також окупанти ввечері 13 липня вдарили по житловому сектору Чорнобаївки Херсонської області. Поранення зазнала 16-річна дівчина. Вона втратила руку.

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Теги: обстріл Херсонщина

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