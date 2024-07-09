Росіяни вдарили по промисловому обʼєкту на Полтавщині

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок російської атаки немає

Росіяни під час повітряної тривоги атакували ракетами Полтавщину. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За попередньою інформацією, є влучання у промисловий обʼєкт. Постраждалих внаслідок атаки РФ немає.

«Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо!» – наголосив він.

Нагадаємо, у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою. О 18:12 тривогу було скасовано

Як повідомляли Повітряні сили, група крилатих ракет з Харківщини заходили на Полтавщину. Також фіксувалася загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

До слова, розслідувачі з'ясували імена причетних росіян до масованої атаки на Україну 8 липня та удару по дитячій лікарні «Охматдит».

Раніше міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти