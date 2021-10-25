Пішов із життя відомий польський актор, зірка фільму «Ва-банк»
Через місяць акторові мав виповнитися 71 рік
Зірка комедії «Ва-банк» Кшиштоф Кєршновський помер у віці 70 років. Про це повідомляє акторське об'єднання teatr tm.
«Складно зібратися з думками і передати їх словами. Горе, печаль, невіра і туга. Ми будемо сумувати за часом, проведеним разом – на сцені і поза нею. Не вистачатиме розмов з вами, дискусій і суперечок», – йдеться у дописі об’єднання.
Окрім «Ва-банку» актор також зіграв ролі у кінокартинах «Людина з мармуру» (1977), «Кілер» (1997), «Суперпродукція» (2002), виступав на сцені театрів у Варшаві і Бидгощі.
Кершновський почав зніматися в кіно в 1976 році. 26 листопада акторові повинен був виповнитися 71 рік.
Раніше повідомлялося, що Актор Джеймс Майкл Тайлер, який зіграв Гантера в серіалі «Друзі», помер в своєму будинку в Лос-Анджелесі.
Також нагадаємо, що нещодавно на сцені Большого театру в Москві загинув артист мімічного ансамблю. Він помер прямо на очах глядачів під час показу опери «Садко»: під час вечірньої вистави на чоловіка впала декорація, яка придавила шию.
Минулого місяця у віці 84 років помер стендап комік і актор, відомий по одній з ролей в серії фільмів «Поліцейська академія», Арт Метрано.