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    Пішов із життя відомий польський актор, зірка фільму «Ва-банк»

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    У листопаді акторові мав виповнитися 71 рік - Пішов із життя відомий польський актор, зірка фільму «Ва-банк»
    У листопаді акторові мав виповнитися 71 рік
    фото: kinoteatr.ru

    Через місяць акторові мав виповнитися 71 рік

    Зірка комедії «Ва-банк» Кшиштоф Кєршновський помер у віці 70 років. Про це повідомляє акторське об'єднання teatr tm.

    «Складно зібратися з думками і передати їх словами. Горе, печаль, невіра і туга. Ми будемо сумувати за часом, проведеним разом – на сцені і поза нею. Не вистачатиме розмов з вами, дискусій і суперечок», – йдеться у дописі об’єднання.

    Окрім «Ва-банку» актор також зіграв ролі у кінокартинах «Людина з мармуру» (1977), «Кілер» (1997), «Суперпродукція» (2002), виступав на сцені театрів у Варшаві і Бидгощі.

    Кершновський почав зніматися в кіно в 1976 році. 26 листопада акторові повинен був виповнитися 71 рік.

    Раніше повідомлялося, що Актор Джеймс Майкл Тайлер, який зіграв Гантера в серіалі «Друзі», помер в своєму будинку в Лос-Анджелесі.

    Також нагадаємо, що нещодавно на сцені Большого театру в Москві загинув артист мімічного ансамблю. Він помер прямо на очах глядачів під час показу опери «Садко»: під час вечірньої вистави на чоловіка впала декорація, яка придавила шию.

    Минулого місяця у віці 84 років помер стендап комік і актор, відомий по одній з ролей в серії фільмів «Поліцейська академія», Арт Метрано.

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    Теги: кіно смерть артист актор
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    Пішов із життя відомий польський актор, зірка фільму «Ва-банк»