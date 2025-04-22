Deep State презентував карту історичних перемог армії УНР

Забуті перемоги армії УНР: інтерактивна мапа до річниці визволення Криму від більшовиків

Аналітичний OSINT-проєкт Deep State спільно з платформою Культурні Сили презентували інтерактивну мапу, присвячену одному з найвидатніших епізодів Визвольних змагань – звільненню Криму від більшовиків у квітні 1918 року. Ця військова операція була проведена силами армії УНР під командуванням полковника Петра Болбочана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deep State.

Як зазначають аналітики, інтерактивна мапа створена для актуалізації героїчних сторінок української боротьби за незалежність, популяризації національної історії та подання її крізь призму перемог, а не лише трагедій.

Співзасновник проєкту Deep State Роман Погорілий зазначає:

«На сторінках української історії є багато видатних подій та людей. Про них необхідно пам'ятати та передавати наступним поколінням, щоб вони зростали на усвідомленні того, ким вони є. В усі часи шукали креативний підхід, щоб показати ці всі події з цікавої сторони та привернути як можна більше уваги, тож сподіваємося, цей проєкт внесе різноманіття та інтерес до однієї з найвидатніших операцій української армії – походу на Крим під керівництвом Петра Болбочана, щоб пишатися і насолоджуватися міццю і силою наших військових».

Мапа дозволяє зануритися в події кінця квітня 1918 року, переглядаючи хронологію операції по днях. Користувачі можуть відстежувати маршрут Запорізького корпусу, ознайомлюватися з архівними картами й першоджерелами. Ця можливість відкриває простір для освітніх та наукових ініціатив, додаючи важливий елемент до формування сучасної національної ідентичності.

Учасник Культурних сил Іван Дерейко підкреслив:

«Зараз ми знову на історичному переломі, який вимагає переосмислення історії. Замість жертовної нарації минулого, як шерегу окупацій і геноцидів, культура пам’яті воюючої країни повинна будуватись у форматі історії боротьби. Умовно, ми маємо пам’ятати не тільки подвиг героїв Крут, але й те, що та війна – перша радянсько-українська – закінчилась перемогою України, створенням санітарних зон на Курщині та Вороніжчині, підняттям українських стягів над Білгородом, Таганрогом і Ростовом. І те, що кремлівська «руzzкая вєсна» 2014-го – це бліда копія «Української весни» 1918-го, із рішучим проривом Запорізького корпусу армії УНР на Донбас і в Крим. Меморіалізації заслуговують і автори цих перемог – Олександр Натієв, Костянтин Прісовський і Петро Болбочан».

фото: Deep State

Полковник Петро Болбочан – ключова постать Визвольних змагань 1917–1921 років. Кримська операція під його керівництвом стала вершиною воєнного мистецтва армії УНР. У співпраці з кайзерівською армією та кримськотатарськими повстанцями Болбочан першим визволив Сімферополь, сприяючи підняттю українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту.

фото: Deep State

Автор дослідження «Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року», Історик Сергій Громенко наголошує:

«Навіть в білогвардійський мемуарній літературі, тобто в середовищі, яке було ворожим до української незалежності, є згадки про те, як у Феодосії та Керчі, очікуючи українські війська, місцеве населення виходило на вулиці з прапорами та портретами Тараса Шевченка. А у Севастополі була сильна українська громада і там теж чекали на українців, і саме тому 29 квітня 1918 року там відбулося підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту».

Учасники платформи Культурні Сили вважають, що сьогоднішній історичний перелом вимагає переосмислення минулого. Замість жертовної нарації національної історії культура пам’яті повинна зосереджуватися на історії боротьби та перемог.

Ознайомитися з подіями 106-річної давнини можна на інтерактивній мапі на сайті Deep State.

Нагадаємо, Диктатор Росії Володимир Путін заявив про готовність заморозити бойові дії по лінії зіткнення й відмовитися від повного контролю над чотирма прифронтовими українськими областями – Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою.