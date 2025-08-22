Полеглий поет і воїн Максим Кривцов став Героєм України

24 лютого 2022 року захисник знову долучився до лав Збройних сил України

Воїн загинув на передовій 7 січня 2024 року

Президент України Володимир Зеленський посмертно відзначив поета та військовослужбовця Максима Кривцова на псевдо Далі орденом «Золота Зірка». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави нашої держави №608/2025.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Кривцову Максиму Олександровичу – учаснику бойових дій (посмертно)», – йдеться в указі.

Як відомо, Максим Кривцов загинув на передовій 7 січня 2024 року. Йому було 33 роки. 11 січня минулого року з Максимом попрощалися в Києві, а поховали героя в його рідному Рівному 12 січня того ж року.

Максим Кривцов був учасником Революції гідності у 2013–2014 роках, до лав ЗСУ долучився добровольцем у 2014-му. Згодом працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і в Veteran Hub.

З 24 лютого 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення, Максим Кривцов вступив до лав Збройних сил України. Був кулеметником у Силах спеціальних операцій. Воював на Київщині, Харківщині, Херсонщині, Луганщині й Донеччині.

Писати вірші Максим почав ще з підліткового віку. Його поезії друкували у збірках «Книга Love 2.0. Любов і війна», «Там, де вдома: 112 віршів про любов та війну», «Колискова 21-го століття Vol. 1: що тебе заколисує?». Окремі вірші Максима були покладені на музику. Так, гурт Yurcash виконує пісні на його поезії – «Панівна висота», «Він в ЗСУ, вона в ТрО», «Жовтий скотч». Остання є саундтреком фільму «Наші котики».

У грудні 2023-го вийшла перша поетична збірка Максима «Вірші з бійниці», в якій розміщені світлини його авторства. За життя Далі встиг провести лише одну презентацію «Віршів з бійниці» – під час табору «Строкатих єнотів» поезію Максима Кривцова читали діти.

До слова, у січні 2024 року президент Володимир Зеленський нагородив Максима Кривцова посмертно орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.