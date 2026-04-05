Помер оперний співак Петро Приймак. Кілька років тому він втратив брата-близнюка

Надія Карбунар
Лише кілька днів тому Петро Приймак співав в опері «Кармен»
Артист відійшов у вічність на 58-му році життя

У неділю, 5 квітня, помер провідний соліст Національної опери України, Заслужений артист України Петро Приймак. Йому було 57 років. Як інформує «Главком», про це повідомив колега покійного, художнім керівником оперної трупи Анатолій Солов’яненко.

«У це важко повірити, це важко прийняти, адже лише позавчора він співав в опері «Кармен». Як виявилось, востаннє… Світла тобі Пам’ять, дорогий Друже», – написав артист.

Петро та Павло Приймаки
Прикметно, що 2023 року артист втратив брата-близнюка, з яким ніколи не розлучався. Павло Приймак загинув у ДТП.

Петро Приймак – український оперний і камерний співак, соліст Національної опери України, як і його брат Павло. Брати народилися 9 липня 1968 року в селі Садки Заліщинського району на Тернопільщині. Творчий шлях вокальним дуетом Павло і Петро Івановичі Приймаки розпочали в Чернівецькій філармонії 1984 року. Закінчили Чернівецьке музичне училище (1988) та Київську державну консерваторію в класі К. Огнєвого (1994).

Петро Приймак разом із братом займався концертною діяльністю – у репертуарі дуету українські народні пісні, твори українських сучасних композиторів. Брати мали сольні концерти у Національній філармонії України (1994, 1996, 1998, 2000 рр.), Національній опері України (1996, 1997 рр.) та в багатьох інших містах України. Також брати видали збірник колядок, щедрівок та віншувань із власного репертуару.

Як ідеться у матеріалі газети «День», Петро був старший за Павла на 40 хвилин. Вони були дуже схожі один на одного: зовнішністю, темпераментом, енергійністю і надзвичайною душевністю. Різнилися лише голоси, Петру природа подарувала баритон, а Павлові – тенор.

Близнюки майже ніколи не розлучаються. Ні в житті, ні на сцені. Їхні біографії – це нескінченний калейдоскоп проспіваних партій, гастролей в усьому світі, концертів, конкурсів і фестивалів. Вони були заслуженими й успішними артистами, солістами Національної опери України, учасниками популярного творчого тандему, про який фахівці кажуть, що «в Україні за останні 25-30 років на професійній сцені схожого чоловічого дуету не було». Братам Приймакам під силу було виконання найрізноманітнішої музики – від класики до фольклору.

