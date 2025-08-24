Головна Країна Події в Україні
Зеленський нагородив генсека Ради Європи, єврокомісара і низку європейських лідерів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Президент вирішив нагородити посадовців за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва
фото: Офіс президента

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе отримав орден «За заслуги» І ступеня

Президент Володимир Зеленський вирішив з нагоди Дня Незалежності відзначити нагородами низку європейських лідерів і посадовців. Про це йдеться у відповідному указі глави держави, передає «Главком».

Президент вирішив нагородити посадовців «за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, благодійну діяльність, популяризацію Української держави у світі».

Зеленський нагородив орденом  Ярослава Мудрого I ступеня комісара Європейського Союзу з питань оборони і космосу Андрюса Кубілюса, президента Португалії Марселу Ребелу Де Соузу, президента Чехії Петра Павела, прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича, прем’єра Молдови Доріна Речана, президента Фінляндії Александра Стубба, прем’єр-міністра Норвегіх Йонаса Гара Стьоре, прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа.

Він також вирішив нагородити орденом «За заслуги» І ступеня генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе.

Раніше глава України Володимир Зеленський відзначив спецпредставника президента США Кіта Келлога орденом «За заслуги» І ступеня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з привітанням з Днем Незалежності. У своїй промові він наголосив на важливості захисту та розбудови сильної держави, здатної жити в мирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Звертаючись до громадян, підкреслив, що головною метою сьогоднішнього покоління є створення майбутнього, у якому Україна буде захищеною.

