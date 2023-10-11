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Прощання з Ніною Матвієнко затягується: прийшла шокуюча кількість людей (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прощання з Ніною Матвієнко затягується: прийшла шокуюча кількість людей (фото, відео)
Черга з бажаючих попрощатися із Ніною Матвієнко
фото: glavcom.ua

На скільки годин ще продовжено прощання поки невідомо

У Києві триває прощання з Ніною Матвієнко. Незважаючи на те, що воно мало закінчитись о 13:00, його продовжили через велику чергу шанувальників Ніни Митрофанівни, які хочуть з нею попрощатися. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

На скільки годин ще продовжено прощання поки невідомо.

Прощання з Ніною Матвієнко затягується: прийшла шокуюча кількість людей (фото, відео) фото 1
Прощання з Ніною Матвієнко затягується: прийшла шокуюча кількість людей (фото, відео) фото 2
Прощання з Ніною Матвієнко затягується: прийшла шокуюча кількість людей (фото, відео) фото 3

Попрощатися з народною артисткою прийшли спікер Ради Руслан Стефанчук. А також колеги – Павло Зібров, Монатик, Валентина Ковальська, Олег Скрипка, вокаліст ТНМК Олександр Сидоренко (Фоззі), а також артист Володимир Гришко.

Нагадаємо, 8 жовтня пішла з життя легенда української сцени, Народна артистка України Ніна Матвієнко. 10 жовтня їй виповнилося б 76 років. Причини смерті жінки наразі невідомі.

Раніше президент Зеленський висловив співчуття рідним і близьким Народної артистки України Ніни Матвієнко. Також мер столиці Кличко висловив співчуття у звʼязку зі смертю Народної артистки України та Почесного громадянина міста Києва Ніни Матвієнко. 

Чимало українців та колег артистки публікували співчутливі дописи в пам’ять про легендарну співачку, віддавали шану її таланту. Однак були й такі, хто в день смерті артистки наважився закидати їй сепаратизм та ватні погляди. Зокрема, пригадали, що Ніна Матвієнко називала російсько-українську війну братовбивчою, не виступала в зоні АТО і навіть проклинала захисників України. Тим часом історик і журналіст Едуард Андрющенко оприлюднив у мережі документи, котрі свідчать, що КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію.

До слова, Ніна Матвієнко від початку повномасштабного вторгнення їздила країною з благодійними концертами, виступала і в бомбосховищах, і у шпиталях.

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Теги: Ніна Матвієнко Київ

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