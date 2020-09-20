Реперку Alyona Alyona номіновано на музичну премію Європейського Союзу



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Alyona Alyona має змогу поборотися за перемогу з 16 найкращими молодими артистами зі всієї Європи

Артистка має змогу поборотися за перемогу з 16 найкращими молодими артистами Європи та отримати 10 000 євро

Реперка Alyona Alyona стала першою українською виконавицею, яка увійшла до шорт-листа нової премії ЄС у сфері сучасної музики Music Moves Europe Talent Awards 2021. Результати відбору були оголошені 18 вересня в рамках Reeperbahn Festival у Гамбурзі.

Артистка має змогу поборотися за перемогу з 16 найкращими молодими артистами зі всієї Європи, виступити на фестивалі ESNS та отримати 10 000 євро на розвиток своєї кар’єри.

«Це крута можливість нести свою творчість та сучасну українську музику на простори всієї Європи», – прокоментувала свою номінацію Альона.

На наступному етапі міжнародне журі обере вісім переможців у кожному жанрі (Pop, Rock, Singer-songwriter, R&B, Hip Hop, Loud, Alternative and Electronic). Крім того, один з номінантів має можливість отримати Приз глядацьких симпатій шляхом відкритого онлайн-голосування. Переможець отримає винагороду у розмірі 10 000 євро, а за Приз глядацьких симпатій – 5 000 євро. Кожен може проголосувати та підтримати alyona alyona.

Фінальним етапом для всіх учасників стане виступ та церемонія нагородження на фестивалі ESNS (Eurosonic Noorderslag), який відбудеться з 13 по 16 січня у Гронінгені (Нідерланди).

Music Moves Europe Talent Awards – це нова премія Європейського Союзу для підтримки сучасної та популярної музики. Вона відзначає нових виконавців, які представляють європейське звучання сьогодні та завтра. Премія реалізується Eurosonic Noorderslag (ESNS) у партнерстві з фестивалем Reeperbahn та за підтримки програми ЄС «Креативна Європа».

Нагадаємо, відомий український музикант та політичний діяч Святослав Вакарчук стверджує, що, йому не сподобалося святкове шоу, яке влаштували на Софіївській площі.

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