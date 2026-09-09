«Санаторій Горького», «Практична магія-2» та «Форсаж». Головні кінопрем'єри тижня

Фентезійний фільм «Практична магія 2» через 25 років знову об'єднає голлівудських суперзірок Сандру Буллок і Ніколь Кідман, які боротимуться з родинним прокляттям

Новий тиждень осені пропонує українським глядачам сім кінопрем'єр. Головним зірковим поверненням тижня стане «Практична магія 2» з акторками Сандрою Буллок і Ніколь Кідман в головних ролях. Творці стрічки «Над безоднею 2» випробують героїнь страхом висоти. А через 25 років після першої прем'єри студії Universal повертає на великий екран оригінальний «Форсаж» – фільм, з якого почалася багатомільярдна франшиза. «Главком» розповідає про всі головні прем'єри 10 вересня 2026 року.

Практична магія 2

Країна : США

: США Режисер : Сюзанна Бір

: Сюзанна Бір Актори: Сандра Буллок, Ніколь Кідман, Джої Кінг, Мейзі Вільямс, Даянн Віст, Шоло Марідуенья, Лі Пейс, Соллі МакЛеод, Ліз Кінгсман

Практична магія 2. Офіційний український трейлер

«Практична магія 2» – продовження культового романтичного фентезі 1998 року, в якому акторки Сандра Буллок і Ніколь Кідман майже через три десятиліття повернулись до ролей сестер Саллі та Джилліан Овенс. Цього разу стрічку поставила оскароносна данська режисерка Сюзанна Бір, відома за «Пташиним коробом», серіалами «Відіграти назад» і «Чудова пара».

За сюжетом, сестри Овенс походять з давнього роду відьом, над жінками якого тяжіло прокляття: чоловік, якого вони по-справжньому покохають, приречений на смерть. Саллі намагалася втекти від магії та жити звичайним життям, тоді як більш імпульсивна Джилліан приймала сімейний дар. Через 25 років після подій першого фільму прокляття знову дає про себе знати – тепер уже загрожуючи новому поколінню Овенс. Доньки Саллі, Кайлі та Антонія, дізнаються значно більше про родинну магію, а сестрам доводиться знову об'єднатися, щоб урятувати сім'ю.

Основою сиквелу стала книга «Магічна книга» письменниці Еліс Гоффман 2021 року – фінальний роман її циклу про родину Овенс. Продюсерка Деніз Ді Нові ще на ранньому етапі запевняла, що екранізація буде досить близькою до книжки. Сценарій написали Аківа Голдсман, який працював і над першою «Практичною магією», Джорджія Прітчетт та Келлі Марсел. Сама Гоффман долучилася до проєкту як виконавча продюсерка.

Разом з Буллок і Кідман повернулися також акторки Даян Віст і Стокард Ченнінг у ролях легендарних тіток Джет і Френсіс. А нове покоління родини представляють акторки Джої Кінг та Мейзі Вільямс. Цей кастинг викликав окрему дискусію: у фільмі 1998 року маленьку Кайлі грала Еван Рейчел Вуд, однак її не запросили до сиквелу. Сюзанна Бір пояснила, що новій історії потрібні героїні, які виглядають як дівчата невдовзі після коледжу, тому ролі довелося переосмислити. Вуд пізніше розповіла, що саме Джої Кінг особисто зв'язалася з нею перед виходом стрічки.

Буллок і Кідман цього разу виступили не лише акторками, а й продюсерками. Оригінальна «Практична магія» 1998-го далеко не одразу стала улюбленицею публіки. Критики зустріли її прохолодно, а світові збори склали близько $68,3 млн при бюджеті $60 млн. З роками ситуація змінилася – фільм отримав культовий статус і знайшов нове покоління шанувальників. Буллок зізнавалася, що свого часу негативна реакція на стрічку боляче її зачепила, тому нинішнє повернення до Овенс сприймає майже як можливість переосмислити ту історію.

Для продовження команда відбудувала будинок Овенс, який був одним із найбільш впізнаваних елементів першої частини. Оригінальний дім 1998 року насправді був декорацією і після знімання його розібрали. Саме тому для другої частини будівлю довелося створювати заново у Лондоні. Буллок і Кідман, які контролювали проєкт як продюсерки, говорили під час промокампанії, що намагалися відтворити знайому атмосферу максимально точно, водночас вкладаючись у виробничі можливості нового фільму. Офіційний бюджет «Практичної магії 2» студія Warner Bros. поки не оприлюднювала.

Справжній герой

Країна: США, Велика Британія, Греція

США, Велика Британія, Греція Режисер: Ромен Гаврас

Ромен Гаврас Актори: Кріс Еванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Сальма Гаєк, Амбіка Мод, Джон Малковіч, Янг Лін, Сем Річардсон, Джейд Крут

Справжній герой. Офіційний трейлер

«Справжній герой» – сатиричний екшн-трилер французько-грецького режисера Ромена Гавраса. Для нього це четвертий повнометражний фільм і перша стрічка, знята англійською мовою. У центрі історії – Майк Тайлер (якого зіграв актор Кріс Еванс), голлівудська зірка бойовиків. Він переживає особисту та професійну кризу. Щоб відновити репутацію, Майк приїздить до Греції на розкішний благодійний вечір, присвячений порятунку планети. Серед гостей – мільярдер Бен Бракен у виконанні актора Венсана Касселя та його дружина Глорія, яку зіграла акторка Сальма Гаєк. Вечір перериває озброєна група радикальних екоактивістів на чолі з Джоан (в неї перевтілилась акторка Аня Тейлор-Джой). Вона переконана, що людству загрожує катастрофічне виверження вулкана, а зупинити його можна лише стародавнім ритуалом – принести в жертву обраних представників сучасної еліти. Майк, який усе життя грав рятівників світу в кіно, несподівано отримує шанс стати таким у реальності.

За задумом творців, стрічка висміює показовий активізм знаменитостей, культ мільярдерів та бажання перетворювати глобальні проблеми на красивий контент. Під час промокампанії Гаврас проводив аналогію з франшизою «Володар перстнів». Якщо у Толкіна герої несуть перстень до вулкана, щоб урятувати світ, то тут до вулкана ведуть людей, яких збираються принести в жертву. Режисер називав це подорожжю, під час якої персонажі поступово втрачають свої звичні маски, а сатира про багатих і знаменитих перетворюється на значно дивнішу притчу про віру, страх і потребу людини знайти сенс у катастрофі. Сценарій Гаврас написав разом із драматургом Віллом Арбері, відомим роботою над серіалом «Спадкоємці».

Однією з головних особливостей виробництва стали реальні локації замість павільйонів. «Справжнього героя» знімали у Греції, Болгарії та Ісландії. Для сцени розкішного благодійного вечора близько 200 статистів у вечірньому вбранні привезли до мармурового кар'єру на півночі Греції. Ще складнішими стали епізоди біля вулкана: актори та команда щоранку майже годину підіймалися нагору пішки, а частину техніки перевозили на віслюках. Гаврас пояснював, що свідомо відмовлявся від комфортної студійної імітації, оскільки справжнє фізичне виснаження допомагало отримати потрібну реакцію акторів.

Світова прем'єра стрічки «Справжній герой» відбулася у вересні 2025 року на міжнародному кінофестивалі у Торонто. Реакція критиків виявилася неоднозначною: хвалили візуальну винахідливість Гавраса, чорний гумор та гру Еванса. Але частина оглядачів вважала, що після сатиричної першої половини фільм надто різко перетворюється на сюрреалістичну притчу.

Санаторій Горького. Поєдинок

Країна: Польща, Україна, Ірландія, Кіпр

Польща, Україна, Ірландія, Кіпр Режисер: Лукаш Палковскі

Лукаш Палковскі Актори: Якуб Гєршал, Ейден Гіллен, Юлія Пєтруха, Томаш Кот, Матеуш Косьцюкевіч, Магдалена Колеснік, Дар'я Полуніна, Григорій Горобчук, Віктор Жданов, Олег Драч

Санаторій Горького. Поєдинок. Офіційний трейлер

«Санаторій Горького. Поєдинок» – масштабний історичний трилер польського режисера Лукаша Палковського, дія якого розгортається восени 1939 року, після вторгнення СРСР до Польщі. За сюжетом, тисячі польських офіцерів та представників інтелігенції потрапляють у радянський полон. Серед них – молодий офіцер і талановитий піаніст Кароль Грабовський, роль якого зіграв актор Якуб Гєршал. Його намагається зламати майор НКВС Василь Зарубін, в якого перевтілився зірка «Гри престолів» Ейдан Гіллен. Кароль користується величезним авторитетом серед інших полонених, тому для радянської системи його згода на співпрацю має значно більшу цінність, ніж просто вербування ще однієї людини. Якщо відомий музикант капітулює, за ним можуть піти інші. Так між ним і Зарубіним починається тривалий психологічний поєдинок із маніпуляціями, погрозами та обіцянками. При цьому ув'язнені ще не знають, що на них чекає: дія відбувається напередодні Катинського злочину, під час якого навесні 1940 року НКВС розстріляв тисячі польських військовополонених та представників еліти.

Хоча головна історія художня, її основа цілком реальна. Василь Зарубін – справжній радянський розвідник, який працював із польськими полоненими у Козельському таборі. Його завданням було не фізично катувати інтелектуальну еліту, а переконати її перейти на радянський бік. Під час промокампанії режисер порівнював головного антагоніста фільму Зарубіна радше з Мефістофелем, ніж із катом.

Кароль Грабовський – персонаж вигаданий, однак у ньому автори поєднали кілька реальних біографій. Головним прототипом став польський піаніст Збігнєв Гжибовський, фіналіст III Міжнародного конкурсу піаністів імені Шопена, який справді був ув'язнений у Козельську. До табору навіть привезли фортепіано, на якому він міг грати. Після війни Гжибовський оселився у Великій Британії та викладав у Кардіффі. Палковський також підтверджував, що реальний піаніст намагався втекти з табору, а його взаємини із Зарубіним стали одним із джерел сюжетної лінії фільму.

Ще одна героїня – льотчиця Яніна Левандовська, яку зіграла Юлія Пєтруха, – також існувала насправді. Вона була єдиною жінкою серед польських військовополонених, убитих у Катині. Актор Томаш Кот зіграв Лаврентія Берію. У 1939-му той обіймав посаду народного комісара внутрішніх справ СРСР (глави НКВС). Томаш Кот розповідав, що працювати над російськомовними репліками цього персонажа було особливо важко, оскільки озвучування відбувалося вже після початку повномасштабної війни в Україні.

«Санаторій Горького» став великою міжнародною копродукцією Польщі, України, Ірландії та Кіпру. Українським партнером виступила Solar Media Entertainment, продюсером від України – Сергій Лавренюк. У стрічці знялися українські актори Віктор Жданов, Григорій Горобчук, Дар'я Полуніна, Олег Драч та інші. Художницею з костюмів стала українка Гала Отенко. Проєкт отримав підтримку Державного агентства України з питань кіно.

Над безоднею 2

Країна: США, Велика Британія

США, Велика Британія Режисери: Майкл Спіріг, Пітер Спіріг

Майкл Спіріг, Пітер Спіріг Актори: Гаррієт Слейтер, Арсема Томас, Том Бріттні, Жужу Джорні Бренер

Над безоднею 2. Офіційний український трейлер

«Над безоднею 2» – продовження камерного трилера «Над безоднею» 2022 року, який перетворив історію про двох дівчат на телевежі на несподіваний міжнародний хіт. Цього разу режисерське крісло зайняли брати Майкл і Пітер Спіріги, автори фантастичного трилера «Патруль часу» та горору «Пила 8». Автор першої частини Скотт Манн залишився сценаристом і продюсером.

За сюжетом, Джакс Гантер (у виконанні акторки Гаррієт Слейтер) – молодша сестра Шайло, однієї з героїнь оригінального фільму. Намагаючись упоратися з пережитою втратою та краще зрозуміти сестру, яка обожнювала екстремальні пригоди, Джакс вирушає до Таїланду разом із її подругою Люс. Вони хочуть пройти небезпечний маршрут на горі Кван, який Шайло свого часу так і не встигла подолати. Але після обвалу дівчата опиняються відрізаними від безпечного шляху на висоті близько 3000 метрів. Подорож на згадку про близьку людину перетворюється на боротьбу за виживання.

Якщо у «Над безоднею» героїні застрягли на верхівці покинутої телевежі заввишки понад 600 метрів, то тепер дія переноситься у гори Таїланду. Режисери пояснювали, що є великими шанувальниками першої частини, тому хотіли придумати щось нове. У підсумку, замість одного вертикального об'єкта герої отримали цілий маршрут із прямовисними скелями, вузькими переходами та іншими природними пастками. При цьому основою знову залишилась історія двох жінок, їхні взаємини та страх, а не лише набір екстремальних трюків.

Однією з головних умов режисерів було якомога менше імітувати висоту в комфортному павільйоні. Частину сцен Гаррієт Слейтер та Арсема Томас справді виконували на конструкціях приблизно у 15 метрах над землею. Акторок страхували тросами, однак відчуття висоти, вітер, сонце й фізичне навантаження були справжніми. Особливо складним став епізод, у якому Джакс мусить стрибнути й схопитися за металеву перекладину, що стирчить зі скелі. Слейтер виконувала трюк сама зі страховкою. За словами Майкла Спіріга, акторка перед дублем неодноразово повторювала, що не зможе цього зробити. Тому переляк, який видно на її обличчі у фінальній сцені, не довелося грати.

Перший «Над безоднею» став одним із тих невеликих фільмів, успіх яких значно перевищив очікування. Картина Скотта Манна обійшлась продюсерам у $3 млн і зібрала у світовому прокаті понад $21 млн. А після появи на Netflix отримала ще більшу аудиторію. Саме цей успіх дозволив авторам почати розвивати історію як франшизу. Друга частина при цьому завершується таким чином, що залишає простір для ще масштабнішого продовження.

Баррі. Пес-рятівник

Країна: Німеччина, Швейцарія

Німеччина, Швейцарія Режисер: Маркус Вельтер

Маркус Вельтер Актори: Пако фон Вісс, Альма Бюхенбахер, Макс Губахер, Ульріх Тукур

Баррі. Пес-рятівник. Офіційний український трейлер

«Баррі. Пес-рятівник» – сімейна пригодницька драма, натхненна історією найвідомішого собаки-рятувальника в Альпах. Режисер Маркус Вельтер переніс на екран легенду про сенбернарів монастиря Святого Бернара, які протягом століть допомагали людям, що губилися або потрапляли під лавини в засніжених горах. За сюжетом, десятирічна Джорджі разом із батьком переїжджає до швейцарських Альп після смерті матері. Саме там дівчинка знайомиться з молодим сенбернаром Баррі, який проходить навчання у рятувальній службі. Коли під час сильного снігопаду в горах зникає маленький хлопчик, Баррі вперше отримує шанс довести, що здатен стати справжнім собакою-рятівником. Разом із Джорджі він вирушає на небезпечні пошуки, під час яких на кону опиняються людські життя.

Фільм заснований на реальній історії легендарного сенбернара Баррі, який жив на початку XIX століття у монастирі Великого Сен-Бернара на кордоні Швейцарії та Італії. За переказами, пес урятував понад 40 людей, що заблукали в Альпах. Саме Баррі зробив сенбернарів символом гірських рятувальників у всьому світі. Його опудало й сьогодні зберігається в Музеї природознавства в Берні, а ім'я Баррі стало частиною швейцарської культурної спадщини.

Роль Баррі у стрічці виконує справжній сенбернар Пако фон Вісс, який пройшов спеціальну підготовку перед зйомками. Команда працювала з професійними кінологами та рятувальниками, щоб поведінка собак максимально відповідала реальній роботі гірських пошукових служб. Частину сцен знімали за участю справжніх лавинних собак-рятувальників. Зйомки проходили у швейцарських Альпах – поблизу перевалу Великий Сен-Бернар, а також у кантонах Вале й Берн. Під час промокампанії режисер Маркус Вельтер розповідав, що хотів створити не просто дитячий фільм про собаку, а історію про довіру, дружбу й силу допомагати іншим.

Відважний Давид проти Велетня

Країна: США, ПАР

США, ПАР Режисери: Філ Каннінгем, Брент Доуз

Філ Каннінгем, Брент Доуз Актори озвучування: Азім Чодрі, Ешлі Боеттчер

Відважний Давид проти Велетня. Офіційний трейлер

«Відважний Давид проти Велетня» – анімаційний мюзикл режисерів Філа Каннінгема та Брента Доуса, створений за мотивами біблійної історії про Давида. Майбутній цар Ізраїлю тут постає передусім звичайним юним пастухом – музикантом і поетом, якому доведеться знайти в собі сміливість виступити проти велетня Голіафа. Однак знаменитим двобоєм історія не обмежується: автори простежують шлях Давида від пастуха до воїна й майбутнього правителя. А його перемога над Голіафом стає лише початком значно більшого випробування. Основою сценарію стали біблійні Книги Самуїла. Коли Голіаф кидає виклик ізраїльтянам і сіє страх серед воїнів, протистояти йому наважується Давид, озброєний лише пращею, камінням та власною вірою. Після перемоги юнак опиняється при дворі царя Саула, де його популярність поступово перетворює колишнього покровителя на небезпечного суперника.

За словами Філа Каннінгема, задум щодо анімаційної стрічки на цю тематику в нього з'явився близько 30 років тому. Тоді він юнаком подорожував на каное річкою Замбезі в Африці. Саме тоді Філ читав біблійну історію Давида й побачив у ній не статичного релігійного героя, а надзвичайно кінематографічного персонажа – пастуха, музиканта, воїна і людину, яка не боїться кинути виклик значно сильнішому противнику. Першу дослідницьку поїздку для майбутнього фільму команда здійснила у 2015 році. У 2017-му створила демонстраційний ролик, а 2019-го почала співпрацю з Angel Studios.

Над мультфільмом працювали понад 400 художників та інших спеціалістів із 32 країн – від Південної Африки та Європи до Японії, Австралії, Канади й США. У команді були фахівці з досвідом роботи над великими проєктами Disney, Pixar і DreamWorks, зокрема «Кунг-фу Пандою», «У пошуках Немо», «Моаною» та «Принцом Єгипту». Через різницю часових поясів виробництво фактично могло тривати цілодобово.

Дорослого Давида в оригіналі озвучив відомий американський християнський музикант Філ Вікем, молодого – актор Брендон Енгман. До акторського складу також увійшли Лорен Дейгл, Мірі Месіка, Азім Чодрі та інші. Оригінальну оркестрову музику написав Джозеф Трапанезе, який працював над «Троном: Спадщина» та «Рейдом».

Форсаж

Країна: США

США Режисер: Роб Коен

Роб Коен Актори: Він Дізель, Пол Вокер, Мішель Родрігес, Джордана Брюстер, Джонні Стронг, Тед Левайн, Чед Ліндберг, Ноель Гульємі

Форсаж

«Форсаж» – культовий бойовик Роба Коена 2001 року, з якого почалася одна з найуспішніших екшн-франшиз в історії кіно. На честь 25-річчя стрічки студія Universal Pictures повертає перший «Форсаж» на великі екрани. У центрі історії – молодий поліцейський Браян О'Коннер (його роль виконав нині покійний актор Пол Вокер), який під прикриттям проникає у світ нелегальних вуличних перегонів Лос-Анджелеса. Поліція підозрює, що хтось із гонщиків причетний до серії пограбувань вантажівок. Браян зближується з лід ером компанії Домініком Торетто (у виконанні актора Віна Дізеля), закохується в його сестру Мію (її зіграла акторка Джордана Брюстер) і поступово сам стає частиною родини, яку мав викрити. Чим глибше він занурюється у цей світ, тим складніше вирішити, на чиєму він боці.

Ідея «Форсажу» виросла з реального матеріалу. Продюсера Ніла Моріца зацікавила стаття Racer X Кена Л , опублікована 1998 року у журналі Vibe. Вона розповідала про підпільну сцену вуличних перегонів у Нью-Йорку та молодих гонщиків, які модифікували переважно японські автомобілі. Для фільму дію перенесли до Лос-Анджелеса. Одним зі сценаристів виступив Девід Ейр – майбутній режисер «Люті» та «Загону самогубців».

За нинішніми мірками франшизи перший «Форсаж» був доволі скромним проєктом. Його бюджет становив $38 млн, а вже за дебютний вікенд у США картина заробила понад $40 млн. Оригінальний прокат приніс близько $207 млн у світі, а з урахуванням повторних показів світові збори нині перевищують $212 млн. Саме цей успіх переконав Universal продовжувати історію. Наразі франшиза налічує 10 фільмів основної серії та окремий спіноф «Форсаж: Гоббс та Шоу» – загалом 11 повнометражних стрічок. Їхні сукупні світові збори перевищили $7 млрд. Найбільшим хітом став «Форсаж 7» 2015 року – останній фільм серії за участі Пола Вокера зібрав понад $1,5 млрд. «Форсаж 8» також подолав мільярдну позначку, заробивши близько $1,19 млрд. Реліз наступного фільму франшизи «Форсаж» планується у 2028 році.