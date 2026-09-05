Куди сходити у Києві 7-13 вересня: дайджест культурних подій

Виставка результатів цьогорічного фотоконкурсу World Press Photo працює у Довженко-Центрі

Наступний тиждень у Києві буде багатим на яскраві події. Містяни та гості столиці зможуть відвідати благодійне шоу Monatik в Osocor Residence, оглянути експозиції про Японію та квіткові інсталяції на Співочому полі, а також переглянути вистави «Корсиканка» й «Я повернуся».

«Главком» підготував добірку найцікавіших заходів для планування дозвілля 7-13 вересня.

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Концерти

Саша Чемеров у Feels Garden

11 вересня на сцені Feels Garden просто неба відбудеться живий концерт українського музиканта, композитора та засновника гуртів «Димна Суміш» і «The Gitas» Саші Чемерова.

Артист презентує оновлену аудіовізуальну програму. Під час виступу наживо лунатимуть як нові композиції, так і відомі хіти виконавця.

Коли: 11 вересня, 19:00

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Monatik в Osocor Residence

Наступного тижня у столичному Osocor Residence відбудеться масштабний концерт Monatik. Артист представить танцювальну програму стадіонного рівня, адаптовану під локацію просто неба біля води.

Глядачі побачать виступ із сучасним музичним продакшеном, живим звуком та світловими спецефектами. У програмі — відомі хіти та нові треки виконавця.

Захід має благодійну мету: кошти, зібрані під час виступу, спрямують на підтримку українських військових.

Коли: 11 вересня, 17:00.

Місце проведення: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

Виставки

Інтерактивна виставка Ukraine WOW «Той день»

Підняти прапор над куполом Верховної Ради, побувати у сесійній залі парламенту та кабінеті Президента України завдяки VR-окулярам, побачити над Києвом зоряне небо таким, яким воно було 24 серпня 1991 року, записати випуск новин у теле- та радіостудії, залишити свою мрію у хмарі мрій та багато іншого можна буде зробити з 24 серпня на інтерактивній виставці «Той день». Проєкт, створений командою Ukraine WOW до 35-річчя відновлення незалежності, відкривається на Центральному залізничному вокзалі у Києві.

Експозиція складається з трьох блоків. У залі «Вибір» відвідувачі можуть дізнатися про події, які розгорталися в 1991 році: від серпневого голосування за незалежність України у парламенті до грудневого голосування на всеукраїнському референдумі.

У другій залі – «Що нас визначає» – відвідувачам пропонують поміркувати про те, які риси об’єднують українців – сьогодні й століття тому.

Третя зала – «Мрія» – присвячена майбутньому. Команда The Ukrainians підготувала есеї про майбутнє України: своїми роздумами поділилися Кирило Буданов, Михайло Драпатий, Світлана Ройз, Павло Казарін, Володимир Єрмоленко, Євген Глібовицький, Олександра Матвійчук, Сергій Жадан, Мирослав Маринович.

Коли: до 4 жовтня.

Місце проведення: Київський центральний вокзал, виставкове приміщення на колії 14, Вокзальна площа, 1.

У Києві на Співочому полі відкрилася нова квіткова виставка «Муркотлива Україна». Головними героями експозиції стали квіткові інсталяції у вигляді українських котиків. Цього разу виставка поєднує квіти та образи пухнастих улюбленців. У композиціях можна побачити різних котиків – деякі з них можуть нагадати відвідувачам домашніх улюбленців або навіть самих себе.

За задумом авторів, «Муркотлива Україна» – це не лише історія про котів і квіти, а й своєрідний образ українців, які щодня працюють, мріють, допомагають одне одному, бережуть близьких та продовжують розвивати країну.

Коли: до 20 вересня.

Місце проведення: Співоче поле, вул. Івана Мазепи, 31.

Фотовиставка World Press Photo 2026 у Довженко-Центрі

Виставка результатів цьогорічного фотоконкурсу World Press Photo відкрита у Довженко-Центрі. В експозиції переможні роботи, відібрані незалежним журі. Це важливі зразки фотожурналістики та документальної фотографії минулого року з різних куточків світу.

«Це можливість для наших глядачів дізнатись актуальні історії з різних континентів та побачити якісні приклади фотожурналістики», – зазначають організатори.

Коли: до 27 вересня

Місце проведення: Національний центр Олександра Довженка, вул. Васильківська, 1.

Виставка «Лятошинський. Відображення»

Український Дім відкрив для широкої публіки виставку «Лятошинський. Відображення». Масштабний проєкт присвячено Борису Лятошинському – одному з найвизначніших українських композиторів ХХ століття та ключовій постаті в модернізації української академічної музики.

Це перша музична виставка Українського Дому, який раніше представляв проєкти, присвячені Аллі Горській та київським митцям-шістдесятникам, Марії Примаченко, мисткиням школи бойчукізму й іншим визначним постатям української культури ХХ століття.

«Лятошинський. Відображення» розповідає не лише про музику композитора, а й про історичну епоху, у якій він жив і працював. Експозиція простежує, як його творча біографія перепліталася з драматичними подіями ХХ століття, а особистий мистецький вибір – із долею української культури.

До експозиції увійшли архівні матеріали, рукописи, особисті речі композитора та предмети з його приватного кабінету-музею. Вперше їх представлено разом у такому масштабі.

Коли: до 20 вересня.

Місце проведення: Національний центр «Український Дім», вулиця Хрещатик, 2.

Виставка «З краси Японії»

До 55-річчя побратимства Києва та Кіото Музей історії міста Києва презентує виставковий проєкт «З краси Японії». Експозицію реалізовано за підтримки мерів обох міст та Посольства Японії в Україні.

Виставка побудована як маршрут із семи тематичних блоків: «Весняне пробудження», «Бушідо», «Літо», «Осінь», «Сезон дощів», «Зима» та «Діалог між містами».

Серед експонатів відвідувачі побачать:

живопис школи Нанґа з колекції музею;

ляльки театру кабукі та самурайські обладунки;

предмети для чайної церемонії та музичні інструменти;

холодну зброю початку XVIII століття.

Окремий імерсивний простір присвячено сумінагаші – давній японській техніці малювання на воді. Назва виставки відсилає до есе нобелівського лауреата Ясунарі Кавабати.

Як зазначила генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха, проєкт присвячений півстолітній дружбі міст-побратимів і нагадує, що культура допомагає знаходити спільну мову незалежно від відстані.

Коли: 7 серпня – 25 жовтня.

Місце проведення: Музеї історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Музичні та літературні вечори

Хіти Адель та Емі Вайнгауз у виконанні Kyiv Mozart Orchestra

На даху столичного ЦУМу відбудеться концерт Kyiv Mozart Orchestra від Marko Concert, присвячений творчості Адель та Емі Вайнгауз. Струнний оркестр виконає наживо популярні композиції двох британських соул-виконавиць.

У програмі вечора пролунають такі хіти, як «Skyfall», «Hello», «Rolling in the Deep», «Back to Black», «Rehab» та «You Know I’m No Good». На гостей чекає живий оркестровий звук і краєвиди вечірнього Києва.

Коли: 11 вересня, 19:00.

Місце проведення: Дах ЦУМ, вул. Хрещатик, 38.

Відверті розмови з Михайлом Жоніним

У столичному Docker-G Pub актор Михайло Жонін презентує авторську програму «Відверті розмови».

Захід пройде у форматі камерної зустрічі без сценарію та обмежень у спілкуванні. У програмі — виконання авторських пісень, реальні історії, а також відповіді на запитання глядачів у режимі живого діалогу.

Коли: 13 вересня, 18:00.

Місце проведення: Docker-G pub, вул. Ігорівська / Набережно-Хрещатицька, 13/5.

Театри

Вистава «Фрекен Юлія»

У театрі «Золоті ворота» в Києві відбудеться вистава за драмою Августа Стріндберга «Фрекен Юлія». Чи може донька графа покохати лакея? В ніч на Івана Купала можливо все, але чи здатна жінка відрізнити пристрасть від глибоких почуттів, а чоловік – утриматись від спокуси набагато більшої, аніж просто одна ніч разом?

Але чого не зробиш заради мрії, навіть, якщо ці мрії не однакові, а між героями лежить прірва, набагато більша за соціальний стан. Кохання очима жінки. Кохання очима чоловіка. Август Стріндберг показав у своїй драмі, як можна дивитись на одне і те саме, але бачити зовсім різне.

Коли: 10 вересня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Корсиканка»

Прем’єра вистави відбулась 20 років тому. І за цей час вона не тільки не набридла, а з кожним роком тільки збільшує кількість шанувальників. Чому? Не дивлячись на те, що вистава порушує серйозні питання, вона легка й виконана у гумористичному ключі.

Головні герої – Наполеон, який знаходиться у засланні після поразки на острові Святої Єлени, та корсиканка Жозефіна, яка несподівано з’являється у житті минулого великого імператора. Дівчина перевертає життя Наполеона до гори дриґом та змушує його знову бажати відчувати та жити.

Цікаво, чим закінчиться історія? Ви обов’язково дізнаєтесь, просто прийдіть до театру.

Коли: 10 вересня, 18:00.

Мсце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

Музика кохання. Бенефіс Лариси Кадочнікової

В основі вистави п'єса М. Кадо «Жорж і Фридерик. Вона та Він» про найвідоміший роман ХІХ століття – кохання видатної французької письменниці Жорж Санд та геніального польського композитора Фридерика Шопена, який тривав майже десять років.

Атмосфера дійства, сама історія про творчість і народження романтичних взаємин двох великих людей, зіткана з музики, поезії та візуальних образів. Згодом вона змінюється, як і почуття та стосункигероїв, відображаючи драму та світ унікальної творчості Ж. Санд та Ф. Шопена.

Вистава не випадково названа «бенефісною», оскільки головну роль у ній виконує неповторна Лариса Кадочникова. Роль, про яку вона мріяла не один рік…

Коли: 10 вересня, 18:30.

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Вистава «Я повернуся»

«Я повернуся» – трагічна комедія для дорослих. Герої вистави, підлітки з Херсонщини, пробули у таборі «Гармошка» вісім місяців. Крим, море, справжня дружба – їхні пригоди були наповнені всім, крім одного: вони не знали, коли повернуться додому. Чи усвідомлювали діти, що їх депортували, в таборі утримують незаконно, а їхній дім – окупована територія?

У «Гармошці» ненависний триколор називали «аквафрешем», камери, які слідкували за кожним кроком, вимикали за допомогою футбольного м’яча, а на стінах подекуди з’являлися написи «Путін х*ло», що доводило до сказу вожату табору. Герої п'єси не з тих, хто сидітиме склавши руки. Вони об'єднуються, обдумують план втечі, шукають шляхи до свободи. Разом вони знаходять силу і підтримку один в одному, діляться мріями про повернення додому, про зустріч із рідними.

Вистава, у якій дитяча надія сильніша за обставини, а страшні історії зовсім не ті, які розповідають вночі біля багаття. А ще вистава про те, що наші українські діти, яких Росія вивезла з Півдня України, ризикують ніколи не стати «нашим майбутнім». У виставі присутній російськомовний персонаж.

Коли: 11 вересня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.