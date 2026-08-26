Гаррі Поттер повертається, а Рідлі Скотт показує кінець світу. Кінопрем'єри тижня

Фінал поттеріани знову вийде на великі екрани у рік 25-річчя «Філософського каменя» та напередодні нового серіалу HBO

Цього тижня український кінопрокат поєднає великі голлівудські прем'єри з ностальгійними поверненнями. Рідлі Скотт представить постапокаліптичне «Сузір'я Великого Пса» з Джейкобом Елорді. Джейсон Стейтем знову розбиратиметься з міжнародною змовою у бойовику «Заколот». А Ренні Гарлін через 27 років після «Глибокого синього моря» повернеться до акул у «Хижих водах». Окремою подією стане повторний прокат двох фінальних фільмів про Гаррі Поттера до 25-річчя кіносаги.

«Главком» детально розповідає про головні кіноновинки 27 серпня 2026 року.

Сузір'я Великого Пса

Країна: США, Велика Британія

США, Велика Британія Режисер: Рідлі Скотт

Рідлі Скотт Актори: Джейкоб Елорді, Маргарет Кволлі, Джош Бролін, Гай Пірс, Еллісон Дженні, Бенедикт Вонг, Сем Спруелл, Джеймс Крейз, Сай Беннетт

Сузір'я Великого Пса. Офіційний український трейлер

«Сузір'я Великого Пса» – постапокаліптичний трилер Рідлі Скотта, знятий за однойменним романом американського письменника Пітера Геллера 2012 року. Для 88-річного режисера «Чужого», «Того, хто біжить по лезу» та «Марсіянина» це чергове повернення до фантастики, але цього разу без космосу та монстрів. Головною темою стали самотність, надія та спроба залишитися людиною після фактичного кінця цивілізації.

Події відбуваються у недалекому майбутньому після смертельної пандемії грипу, яка знищила більшу частину людства. Колишній пілот Гіг (його зіграв титулований актор Джейкоб Елорді) живе на покинутому аеродромі у Колорадо разом зі своїм собакою Джаспером та напарником Бенглі. Чоловіки навчилися виживати та захищати територію. Але Гіг усе ще не готовий змиритися з думкою, що від нормального світу нічого не залишилося. Почувши по радіо загадковий сигнал, він вирушає на його пошуки – і знаходить людей, які можуть змінити його уявлення про майбутнє.

Рідлі Скотт пояснював, що його зацікавила не стільки сама катастрофа, скільки оптимізм історії. Режисер навмисно не хотів робити черговий постапокаліпсис із зомбі. «Сузір'я Великого Пса», за його словами, відображає сучасний світ із його «хаосом і глобальними катастрофами», але водночас говорить про емпатію, розуміння та гумор. Останній для Скотта принциповий: режисер жартував, що якщо не ставиш «Макбета», у похмурій історії обов'язково мають бути моменти полегшення.

Гіга спочатку мав грати актор Пол Мескаль, однак через конфлікт графіків із роботою над фільмами про The Beatles Сема Мендеса актор залишив проєкт. Його замінив Джейкоб Елорді, який після «Ейфорії», «Прісцилли», «Солтберна» та «Франкенштейна» отримав одну з найбільших головних ролей у своїй кар'єрі. Цікавою виявилася й робота Елорді з головним чотирилапим партнером. Джаспера на майданчику грали три собаки породи австралійський хілер. Актор під час промокампанії жартував, що традиційні ласощі працювали не надто добре – значно охочіше собаки реагували на м'ясні делікатеси.

Актор Джош Бролін, який зіграв роль Бенглі, уже працював зі Скоттом над «Американським гангстером». Він згадував, що режисер створює на майданчику дуже вільну атмосферу, де виконавці можуть експериментувати безпосередньо під час дубля. Маргарет Кволлі зіграла Сіму, а Гай Пірс – її батька Попса. До ансамблю також увійшли актори Еллісон Дженні, Бенедикт Вонг і Сем Спруелл. Хоча події відбуваються у Колорадо, значну частину американського постапокаліпсису Скотт створив в Італії. Знімання проходило навесні-влітку 2025 року. Бюджет стрічки «Сузір'я Великого Пса» склав $110 млн.

Заколот

Країна: США, Велика Британія

США, Велика Британія Режисер: Жан-Франсуа Ріше

Жан-Франсуа Ріше Актори: Джейсон Стейтем, Аннабелль Волліс, Роланд Мюллер, Едріан Лестер, Джейсон Вонг, Арнас Федаравічюс

Заколот. Фінальний трейлер

«Заколот» – американо-британський бойовик французького режисера Жана-Франсуа Ріше, у якому актор Джейсон Стейтем знову повертається до свого фірмового амплуа героя-одинака. Цього разу більша частина екшену переноситься у відкрите море – на борт величезного контейнеровоза. За сюжетом, колишній боєць спецпризначення і поліцейський Нью-Йорка (його і зіграв Стейтем) Коул Рід працює у приватній охороні свого друга, тайського мільярдера та судноплавного магната Тібу. Коли боса вбивають просто на його очах, головним підозрюваним стає сам Коул. Намагаючись знайти справжніх організаторів злочину, він під чужим ім'ям потрапляє на вантажне судно, де опиняється сам на сам із найманцями. Розслідування поступово виводить героя на значно масштабнішу міжнародну змову.

Режисером Жан-Франсуа Ріше добре знайомий із жанром бойовика. Він зняв дилогію «Ворог держави №1» із Венсаном Касселем, «Кривавого батька» з Мелом Гібсоном та «Крушіння» з Джерардом Батлером. Ріше під час промокампанії пояснював, що однією з головних принад у роботі над стрічкою «Заколот» стала саме замкненість простору. Контейнеровоз дозволив конструюювати бійки і переслідування не як звичайний екшен на відкритій місцевості. Вузькі коридори, сходи, машинні приміщення та контейнери постійно обмежують рух героїв.

Сам Стейтем виступив не лише головним актором, а й продюсером через власну компанію Punch Palace Productions. Другим продюсером став Марк Бутан із MadRiver Pictures, який уже працював із Ріше над «Крушінням». Для Стейтема це продовження серії власних продюсерських проєктів після «Бджоляра» та «Майстра». Акторка Аннабелль Волліс, відома за «Гострими картузами» та «Мумією», наголошувала, що для неї було важливо не зіграти чергову жінку, яку герой Стейтема має рятувати. Її персонаж бере безпосередню участь у подіях і фактично стає рівноправним партнером Коула. Акторку привабило й те, що між героями не намагалися штучно створювати романтичну лінію Їхні стосунки побудовані насамперед на необхідності вижити та довіритися одне одному.

Знімання «Заколоту» стартувало у вересні 2024 року у Великій Британії, зокрема в Лондоні, після чого виробництво перемістилося на Мальту. Робота тривала до листопада. Морські локації Мальти стали особливо важливими для другої половини стрічки, значна частина якої розгортається на контейнеровозі. Бюджет фільму «Заколот» склав $40 млн.

Хижі води

Країна: США, Іспанія, Нова Зеландія

США, Іспанія, Нова Зеландія Режисер: Ренні Гарлін

Ренні Гарлін Актори: Аарон Екхарт, Моллі Белл Райт, Бен Кінгслі, Люсі Барретт, Енгус Семпсон, Елайджа Таматі, Розі Сімей Чжао

Хижі води. Офіційний український трейлер

«Хижі води» – трилер Ренні Гарліна, режисера «Міцного горішка 2», «Скелелаза» та культового горору про акул «Глибоке синє море». Через понад чверть століття після останнього з перелічених фільмів Гарлін знову повернувся до тематики хижаків у відкритому океані. Але цього разу поєднав фільм про акул із масштабною авіакатастрофою. За сюжетом, пасажирський літак, що прямує з Лос-Анджелеса до Шанхая, зазнає аварії посеред Тихого океану. Частині пасажирів вдається вижити, однак уламки літака поступово йдуть під воду. Допомоги поблизу немає, а кров та шум приваблюють акул. Одним із тих, кому доводиться взяти відповідальність за групу, стає другий пілот Бен, роль якого зіграв актор Аарон Екхарт.

Історія «Хижих вод» могла з'явитися на екранах понад десять років тому. Проєкт спочатку задумували як продовження австралійського горору «Цунамі 3D»: літак мав упасти в Тихий океан, після чого пасажири зіткнулися б з акулами. Однак у березні 2014 року роботу зупинили через паралелі зі зникненням рейсу Malaysia Airlines MH370. До задуму повернулися лише майже через десятиліття. Новим життям проєкт багато в чому завдячує Джину Сіммонсу – басисту та співзасновнику гурту Kiss. У 2023 році музикант разом із продюсером Гері Гамільтоном створив Simmons/Hamilton Productions, а «Хижі води» стали першим великим кінопроєктом компанії. Сіммонс пояснював, що його насамперед зачепив сценарій, а Гарліна він називав «серцем і душею» картини.

Для самого Гарліна це своєрідне повернення до витоків. Його «Глибоке синє море» 1999 року з бюджетом приблизно $60 млн заробило у світі понад $160 млн і згодом стало одним із найвідоміших фільмів про акул після «Щелеп». Проте технології за цей час змінилися радикально. Режисер згадував, що тільки механічні акули для «Глибокого синього моря» свого часу коштували близько $10 млн, тому повторювати такий підхід через 27 років він не збирався. Акул у новому фільмі значною мірою створювали завдяки цифровим технологіям. Стрічку «Хижі води» знімали у 2023 році у Новій Зеландії та на іспанському острові Гран-Канарія. Бюджет фільму склав $40 млн.

Іграшка для дорослих

Країна: Франція

Франція Режисер: Рем Керісі

Рем Керісі Актори: Франсуа Клюзе, Александра Ламі, Мітті Хазанавічус, Дельфін Баріль, Франсуа-Ксав'є Демасон, Рем Керісі, Кіан Кожанді

Іграшка для дорослих. Офіційний трейлер

«Іграшка для дорослих» – французька комедія режисерки Рем Керісі, яка в оригіналі має значно нейтральнішу назву Pour le plaisir («Заради задоволення»). За провокаційною назвою приховується не стільки секс-комедія, скільки історія подружжя, яке після 20 років шлюбу вперше наважується відверто поговорити про жіноче задоволення. За сюжетом, Фанні та Том давно одружені, виховують дітей і вважають свій шлюб цілком щасливим. Усе змінюється, коли Фанні зізнається чоловікові, що за два десятиліття спільного життя жодного разу не відчувала оргазму. Для Тома це стає справжнім ударом по самолюбству, але замість образи він вирішує діяти. За професією чоловік інженер, тому підходить до проблеми буквально – починає конструювати пристрій, який має допомогти дружині отримати задоволення. Перший прототип створюється за допомогою звичайної помпи від акваріума. Сімейний експеримент поступово перетворюється на винахід, здатний змінити інтимне життя мільйонів жінок.

Сюжет натхнений реальною історією створення Womanizer – пристрою, який працює за допомогою зміни тиску повітря. Його розробили німецький винахідник Міхаель Ленке та його дружина Брігітте. Перші експерименти справді проводилися з використанням акваріумної помпи, а Брігітте тестувала прототипи. Водночас «Іграшка для дорослих» не є байопіком: реальна історія стала лише відправною точкою. Фанні й Том – вигадані персонажі.

Цікаво, що спочатку Рем Керісі взагалі відмовилася від фільму. У серпні 2024 року продюсери Ельза Ліб та Філіпп Русселе запропонували їй сценарій про творців Womanizer. Але режисерка, яка виросла в консервативній родині й називає себе дуже сором'язливою людиною, не бачила себе авторкою такої картини. Змінила думку після власного дослідження теми. Під час промокампанії Керісі говорила, що хотіла обговорити питання, яке довгий час залишалося табуйованим. Але зробити це «з гумором, елегантністю», не перетворюючи картину на набір вульгарних жартів.

Зйомки фільму «Іграшка для дорослих» тривали сім тижнів – із 21 липня до 5 вересня 2025 року, переважно в Парижі та регіоні Іль-де-Франс. Виробничий бюджет стрічки становив близько €8,9 млн.

Тед-мандрівник і Магічна лампа

Країна: Іспанія

Іспанія Режисер: Енріко Гате

Енріко Гате Актори озвучування: Оскар Барберан, Мішель Хеннер, Луїс Посада, Тревор Вайт

Тед-мандрівник і Магічна лампа. Офіційний трейлер

«Тед-мандрівник і Магічна лампа» – іспанська анімаційна пригодницька комедія режисера Енріке Гато та вже четвертий повнометражний фільм про невдачливого археолога Теда Джонса. Цього разу автори вирішили не просто відправити героя на пошуки чергового артефакту, а суттєво змінити його життя: Тед і Сара стали батьками дворічної Олімпії. Сам Гато називає нову частину наймасштабнішою та водночас найбільш емоційною пригодою серії.

За сюжетом, Тед перетворився на надмірно турботливого батька, тоді як Мумія ревнує друзів до маленької Олімпії, яка тепер отримує всю увагу. Під час відпочинку в Лондоні герої знаходять легендарну лампу з «Тисячі й однієї ночі». Мумія загадує бажання повернутися у часи своєї молодості – до загубленого міста Пайтіті в Перу 1502 року. Теду, Сарі та їхнім друзям доводиться вирушити слідом, аби не дозволити Мумії змінити історію настільки, що Олімпія взагалі не народиться. Подорож проведе героїв від Південної Америки через Стародавню Грецію до Близького Сходу та печери Алі-Баби і сорока розбійників.

Нова частина з'являється у символічний для франшизи рік – Теду Джонсу виповнюється 25 років. Енріке Гато придумав героя ще 2001-го як своєрідну пародію та водночас освідчення в любові до пригодницького кіно на кшталт «Індіани Джонса». Спочатку Тед з'явився у короткометражках, а 2012 року отримав перший повний метр. Гато говорить про персонажа як про «величезну данину» фільмам, на яких сам виріс. За 14 років вийшли три повнометражні частини – «Тед-мандрівник: У пошуках загубленого міста» (2012), «Тед-мандрівник і таємниця царя Мідаса» (2017) та «Тед-мандрівник: Клята смарагдова плита» (2022). Світові касові збори франшизи перевищили $120 млн.

Звіроферма: Місія на виживання

Країна: США, Велика Британія, Канада

США, Велика Британія, Канада Режисер: Енді Серкіс

Енді Серкіс Актори озвучування: Сет Роген, Вуді Гаррельсон, Гейтен Матараццо

Звіроферма: місія на виживання. Офіційний трейлер

«Звіроферма: Місія на виживання» – анімаційна екранізація знаменитої повісті-антиутопії Джорджа Орвелла «Колгосп тварин» 1945 року. Режисером став Енді Серкіс – актор, який подарував рухи й голос Ґолуму у «Володарі перснів» та Цезарю у новій трилогії «Планета мавп». Як постановник він працював над «Мауглі» та «Веномом 2».

За сюжетом нової анімаційної стрічки, тварини на фермі повстають проти свого господаря містера Джонса, виганяють людей і намагаються побудувати суспільство, де всі будуть рівними. Спочатку революція здається початком нового життя, однак владу поступово захоплюють свині. Наполеон перетворюється на диктатора, правила переписуються, незгодних залякують, а обіцянка загальної рівності стає лише красивим гаслом. У версії Серкіса з'явився й новий центральний персонаж – молоде порося Лакі, якого озвучив зірка «Дивних див» актор Гейтен Матараццо. Через нього автори намагались зробити складну історію Орвелла зрозумілішою для молодшої аудиторії.

Сам Серкіс працював над «Звірофермою» понад десять років. Спочатку він планував створити гібрид ігрового кіно на кшталт «Мауглі», але зрештою відмовився від цієї концепції на користь повноцінної комп'ютерної анімації. Режисер пояснював, що хотів зробити Орвелла доступним для нового покоління і створити картину, яку діти зможуть дивитися разом із батьками, а після сеансу – обговорювати побачене. При цьому екранізація помітно відходить від оригінальної книги. Серкіс не приховував, що свідомо змінив окремі сюжетні лінії та тональність, зробивши історію менш безнадійною. На його думку, буквальне перенесення роману 1945 року не спрацювало б для сучасної молодої аудиторії.

Для озвучування творці зібрали справді зірковий склад. Сет Роген став свинею Наполеоном, Вуді Гаррельсон – конем Боксером, Гейтен Матараццо – Лакі. Кіран Калкін озвучив пропагандиста Вискуна, Лаверн Кокс – Сніжка, Гленн Клоуз – Фріду Пілкінгтон, Стів Бушемі – містера Вімпера, Джим Парсонс – вівцю Карла, а Кетлін Тернер – віслюка Бенджаміна. Сам Серкіс також залишив собі одразу кілька голосових ролей, серед яких містер Джонс. Бюджет мультфільму склав $35 млн.

Гаррі Поттер і Смертельні реліквії. Частина 1. Частина 2

Країна: США, Велика Британія

США, Велика Британія Режисер: Девід Єйтс

Девід Єйтс Актори: Деніел Редкліфф, Руперт Грінт, Емма Вотсон, Том Фелтон, Бонні Райт, Алан Рікман, Рейф Файнс, Гелена Бонем Картер

Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2. Трейлер українською

«Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1» та «Частина 2» – фінальні фільми культової фентезійної саги Warner Bros., які знову виходять в український прокат. Повторний реліз присвячений до 25-річчя виходу першої стрічки – «Гаррі Поттер і філософський камінь», з якої почалася одна з найуспішніших кінофраншиз в історії. У центрі всієї саги – Гаррі Поттер, хлопчик, який у 11 років дізнається, що він чарівник, та вступає до школи магії Гоґвортс. Разом із Роном Візлі та Герміоною Ґрейнджер він поступово наближається до головного протистояння свого життя – боротьби з темним чаклуном Волдемортом, який убив його батьків. «Смертельні реліквії» стали кульмінацією цієї історії. У першій частині Гаррі, Рон і Герміона залишають Гоґвортс та шукають горокракси – предмети, у яких Волдеморт сховав частини своєї душі. У другій герої повертаються до школи, де розгортається фінальна битва за магічний світ.

Обидві картини зняв Девід Єйтс, який фактично став головним режисером кіновсесвіту. Він поставив останні чотири фільми про Поттера, а пізніше – три частини «Фантастичних звірів». Рішення розділити останній роман Джоан Ролінґ на два фільми свого часу було незвичним для великих франшиз, але фінансово повністю виправдалося. Виробничий бюджет кожної частини оцінюється приблизно у $125 млн. Перша заробила у світовому прокаті понад $943 млн, а друга – понад $1,31 млрд. З урахуванням повторних релізів показники ще вищі. Загалом вісім оригінальних фільмів про Гаррі Поттера заробили в кінотеатрах понад $7,7 млрд.

Ювілейне повернення відбувається ще й напередодні нового «Гаррі Поттера» на телебаченні. На Різдво, 25 грудня 2026 року, HBO представить перший сезон серіалу «Гаррі Поттер», присвячений «Філософському каменю». Новими Гаррі, Герміоною та Роном стали актори Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон та Аластер Стаут. Перший сезон складатиметься з восьми епізодів. Загалом HBO планує сім сезонів – по одному на кожну з семи книжок Джоан Ролінґ. Весь телевізійний проєкт розрахований приблизно на десятиліття. Другий сезон, заснований на «Таємній кімнаті», вже офіційно запущений у виробництво.