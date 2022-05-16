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    Скандал набирає обертів. Румунія заявила, що її бали віддали Україні помилково

    Вони проголосували за Молдову, але в підсумку максимальні бали чомусь пішли Україні - Скандал набирає обертів. Румунія заявила, що її бали віддали Україні помилково
    Вони проголосували за Молдову, але в підсумку максимальні бали чомусь пішли Україні
    фото з відкритих джерел

    Організатори «Євробачення» наплутали в підрахунках, вважають у Бухаресті

    Румунська делегація заявила, що організатори «Євробачення» замінили оцінки, які виставили їх члени журі виконавцям з Молдови. Про це пише G4Media.ro.

    У заяві йдеться, що румунське журі поставило максимальну оцінку (12 балів) пісні, що представляє Молдову, але організатори конкурсу присудили бали Україні.

    «Ми були здивовані, виявивши, що результат голосування румунського журі не був врахований при підрахунку підсумкового рейтингу, організатори присвоїли інший набір балів учасникам фіналу від імені журі нашої країни. Уточнюємо, що румунське журі вирішило поставити максимальні бали представникам Молдови», – йдеться в заяві румунського Громадського телебачення.

    Зазначається, що представнику Румунії не вдалося озвучити результати в прямому ефірі, тому оцінку оголосив координатор конкурсу.

    Нагадаємо, раніше Грузія та Азербайджан заявили про помилки з балами для України.

    Міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2022», що пройшов 14 травня в Турині, завершився перемогою України, яка набрала за підсумками голосування професійного журі та телеглядачів 631 бал.

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    Теги: росія окупанти Євробачення телебачення війна Румунія скандал Україна окупація #stoprussia
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    Скандал набирає обертів. Румунія заявила, що її бали віддали Україні помилково