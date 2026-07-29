Головна супергеройська прем'єра року – повернення Людини-павука. Що дивитися в кінотеатрах цього тижня

Бюджет фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» оцінюється у чверть мільярда доларів

У кіно виходить одна з найбільш очікуваних супергеройських прем'єр року – нова історія Людини-павука з актором Томом Голландом в головній ролі. Конкуренцію їй складуть психологічна гра на виживання від режисера Люка Бельво та німецька стрічка «Рейв On», яка переносить глядача в епіцентр справжньої техно-вечірки. «Главком» детально розповідає про всі кіноновинки 30 липня 2026 року.

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Людина-павук: Абсолютно новий день

Країна: США

США Режисер: Дестін Деніел Креттон

Дестін Деніел Креттон Актори: Том Голланд, Зендея Коулман, Седі Сінк, Джейкоб Баталон, Джон Бернтал, Марк Руффало, Майкл Мендо, Тремелл Тіллман, Біллі Клементс, Ліза Колон-Заяс

Людина-павук: Абсолютно новий день. Фінальний трейлер

«Людина-павук: Абсолютно новий день» – четвертий сольний фільм про супергероя Пітера Паркера у виконанні американського актора Тома Голланда. Події розгортаються через кілька років після фіналу фільму «Людина-павук: Додому шляху нема» (2021). Тоді Доктор Стрендж виконав прохання Пітера і наклав закляття, через яке весь світ забув про його існування. Найкращий друг Нед і кохана MJ більше не пам'ятають спільного минулого, а сам герой залишився без родини, підтримки Месників і технологій Тоні Старка.

За сюжетом нової стрічки Пітер живе сам у Нью-Йорку та повністю присвячує себе боротьбі зі злочинністю. Постійний тиск і спостереження за тим, як колишні друзі продовжують життя без нього, провокують у героєві неочікувану фізичну зміну, яку він не здатний контролювати. Водночас у місті з'являється новий противник, якого ніхто не може побачити. Саме небезпечна трансформація Пітера може стати єдиним способом зупинити нову загрозу. Назва нового фільму відсилає до коміксів про життя Паркера. «Людина-павук: Абсолютно новий день» не є прямою екранізацією нових випусків, однак використовує схожу ідею – Людина-павук починає життя майже з чистого аркуша.

Том Голланд після завершення попередньої трилогії не приховував, що не хотів повертатися до ролі лише заради комерційного продовження. Актор погодився на четвертий фільм після того, як творці знайшли історію, яка не скасовує жертву Пітера у фіналі «Додому шляху нема», а показує її наслідки. Під час промокампанії Голланд називав нову картину найпохмурішою главою свого героя та наголошував, що його внутрішня боротьба перегукується з проблемами самотності й ізоляції, які переживає сучасна молодь.

Режисер Дестін Деніел Креттон також зробив акцент не лише на масштабному екшені, а й на психологічному стані Пітера. У новій історії герой успішно справляється з обов'язками Людини-павука, але практично втрачає життя Пітера Паркера. Творці намагаються показати, що відмова від близьких зробила його ефективнішим борцем зі злочинністю, але водночас позбавила того, заради чого він узагалі став супергероєм.

Акторка Зендея знову зіграла MJ, а актор Джейкоб Баталон – Неда. Найбільш загадковою учасницею акторського складу стала акторка Седі Сінк, відома за роллю Макс у серіалі «Дивні дива». Компанії Marvel і Sony тривалий час не розкривали ім'я її героїні. Дестін Деніел Креттон пояснював, що таємниця навколо персонажки безпосередньо пов'язана з одним із важливих сюжетних відкриттів.

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Зйомки проходили переважно у Великій Британії. Студійні сцени створювали на Pinewood Studios, а частину вулиць міста Глазго перетворили на Нью-Йорк. Голланд знову виконував частину трюків сам, а постановники зробили більший акцент на фізичній хореографії, реальних автомобілях, тросах і натурних сценах. Водночас новий костюм героя став ближчим до класичного коміксного образу: після втрати технологій Старка Пітер самостійно виготовляє спорядження та покладається передусім на власні здібності.

Офіційний виробничий бюджет «Абсолютно нового дня» студії не оприлюднили. У неофіційних галузевих оцінках найчастіше фігурує сума близько $200–250 млн без урахування маркетингової кампанії, однак підтвердженого кошторису наразі немає. Для порівняння, бюджет «Людини-павука: Додому шляху нема» становив близько $200 млн. Фільм зібрав у світовому прокаті понад $1,92 млрд, став найкасовішою стрічкою 2021 року та найуспішнішим проєктом в історії Sony Pictures. У США та Канаді картина стартувала з результатом понад $260 млн – одним із найкращих дебютів в історії кінопрокату.

Перша сольна частина з Томом Голландом, «Людина-павук: Повернення додому», вийшла 2017 року та заробила близько $880 млн у світі. «Людина-павук: Далеко від дому» 2019 року перетнув мільярдну позначку й завершив прокат із результатом приблизно $1,13 млрд. Три попередні сольні фільми Голланда разом зібрали майже $4 млрд, причому кожна наступна частина заробляла більше за попередню.

Повторити феномен «Додому шляху нема» новій стрічці буде непросто. Попередній фільм об'єднав одразу три покоління франшизи та повернув Тобі Маґвайра, Ендрю Гарфілда, Віллема Дефо, Альфреда Моліну й інших акторів із ранніх екранізацій. «Абсолютно новий день» робить іншу ставку – не на ностальгію та мультивсесвіт, а на більш дорослого й самотнього Пітера Паркера. Попередня трилогія розповідала про школяра, який прагнув стати справжнім героєм і заслужити місце серед Месників. Тепер він уже став досвідченим Людиною-павуком, але втратив майже все, що пов'язувало його зі звичайним життям. Саме тому головною інтригою нового фільму стає не лише черговий противник, а питання, чи зможе Пітер повернути собі власне ім'я, близьких людей і право бути кимось більшим, ніж людина під маскою.

Загнаний

Країна: Франція, Бельгія

Франція, Бельгія Режисер: Люка Бельво

Люка Бельво Актори: Нiльс Шнайдер, Рамзі Бедіа, Лінь-Дан Фам, Дебора Франсуа

Загнаний. Офіційний трейлер

Франко-бельгійська драма «Загнаний» стала новою роботою режисера Люка Бельво, відомого своїми психологічними трилерами та соціальними драмами «38 свідків», «Викрадення» та «Не мій тип». Цього разу він екранізував власний однойменний роман, який вийшов у 2022 році. У центрі сюжету – колишній легіонер Скендер (його роль зіграв актор Нільс Шнайдер), який після війни живе на вулиці, намагається відновити стосунки з колишньою дружиною та дітьми. Втім він не бачить для себе майбутнього. Одного дня його знаходить колишній командир Макс (у виконанні актора Рамзі Бедіа) з несподіванною пропозицією. Заможна вдова, яку всі називають лише «Мадам» (в неї перевтілилась акторка Лінь-Дан Фам), захоплюється полюванням і готова заплатити величезні гроші людині, яка погодиться стати її «здобиччю» у смертельній грі. Для Скендера це шанс забезпечити сім'ю, однак незабаром мисливці та жертва починають сумніватися, чи можна оцінити людське життя грошима.

За словами режисера, «Загнаний» – насамперед історія про людську гідність, спокуту та ціну життя, а не фільм про виживання. Саме тому у стрічці значно більше психологічного напруження, ніж традиційного екшену. Головну роль виконав Нільс Шнайдер – лауреат премії «Сезар» за найкращу чоловічу роль другого плану, відомий за фільмами «Уявне кохання», «Сібіл» та «Чорна скринька». Для ролі Скендера актор суттєво змінив зовнішність і працював над фізичною формою, щоб максимально переконливо показати людину, виснажену війною та життєвими обставинами. Його партнерами стали популярний французький актор і комік Рамзі Бедіа, акторка Лінь-Дан Фам («Індіокитай», «Містер Ніхто») та Дебора Франсуа – володарка премії «Сезар» за фільм «Перша справа».

Стрічка відкривала програма Брюссельського міжнародного кінофестивалю (BRIFF). Також її показували на фестивалі франкомовного кіно в Ангулемі. Тоді критики звернули увагу на незвичне поєднання трилера, соціальної драми та філософської притчі, а також на акторську гру Нільса Шнайдера. Виробничий бюджет стрічки склав €5 млн євро.

Рейв On

Країна: Німеччина

Німеччина Режисери: Нікіас Хріссос, Віктор Яковлескі

Нікіас Хріссос, Віктор Яковлескі Актори: Аарон Альтарас, Клеменс Шик, Сера Ахамефуле, Муатаз Альшалтух, Бенні Классенс

Рейв On. Офіційний український трейлер

Німецька музична драма «Рейв On» переносить глядача в саме серце берлінської техносцени та намагається показати нічний клуб не як красиву декорацію, а як окремий світ із власними правилами, спокусами й небезпеками. Головний герой Космо у виконанні Аарона Альтараса – музичний продюсер, про якого давно перестали говорити як про перспективного артиста. Він переконаний, що нарешті створив трек, здатний повернути його в гру. Зі свіжонадрукованою вініловою платівкою Космо вирушає до одного з найвідоміших техноклубів Берліна, щоб особисто передати запис легендарному діджею, який виступає тієї ночі. Просте, на перший погляд, завдання швидко перетворюється на довгу й дедалі більш сюрреалістичну подорож клубними коридорами, танцполами, спогадами та власними невдачами героя. На шляху до діджея Космо зустрічає старих знайомих, суперників, випадкових союзників і людей, які змушують його знову зіткнутися з минулим.

Однією з головних особливостей картини стала майже документальна манера знімання. Значну частину матеріалу створювали під час справжніх вечірок у реальних техноклубах, а не в павільйонах із масовкою. За словами режисерів, близько 98% подій фільму відбувається всередині клубу. Відвідувачів попереджали про камери, однак сама вечірка залишалася реальною, завдяки чому актори працювали всередині живого натовпу.

Під час промокампанії режисери Хріссос і Яковлескі пояснювали, що хотіли не просто розповісти про рейв, а буквально перенести глядача на танцмайданчик. Для зйомок використовували кілька операторських груп, які паралельно стежили за героями, фіксували світло, рух людей і випадкові клубні моменти. Деякі сцени неможливо було повторити вдруге, тому робота частково нагадувала створення документального кіно без права на дублі. Навіть членів команди підбирали з-поміж людей, які добре знайомі з клубним життям і не потребували пояснень, як має виглядати справжній рейв.

Режисери також свідомо не приглушували музику під час діалогів, як це часто роблять у художньому кіно. Вони прагнули зберегти відчуття клубу, де голоси нерідко губляться в басах, а спілкування стає частиною загального шуму. На думку Яковлескі, техно потрібно не лише слухати, а й фізично відчувати. Адже повторюваний ритм створює спільність між людьми на танцмайданчику. Хріссос своєю чергою порівнював цю музику з майже психоделічною трансформацією, під час якої людина поступово втрачається в трансі.

Головну роль отримав Аарон Альтарас, відомий за серіалами «Неортодоксальна» та «Цвейфлери». Актор сам працює як музикант і діджей та добре знає берлінське нічне життя. Разом із ним у фільмі зіграли Клеменс Шик, Сера Ахамефуле, Муатаз Альшалтух і Бенні Классенс. У стрічці також з'являються справжні представники електронної сцени, зокрема чиказький музикант і діджей Hieroglyphic Being та берлінська діджейка Lucia Lu. Світова прем'єра «Рейв On» відбулася в липні 2025 року на Мюнхенському кінофестивалі, після чого фільм вийшов у німецький прокат. Його також включили до програм міжнародних фестивалів у Гетеборзі, Турині, Мадриді та Гельсінкі.