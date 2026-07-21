Вступ до коледжів-2026: оголошено графік співбесід та творчих конкурсів

Усі програми співбесід, вимоги до творчих конкурсів і чіткі критерії оцінювання підготовленості вступників уже оприлюднені на офіційних вебсайтах відповідних навчальних закладів

Міністерство освіти і науки встановило часові рамки для складання випробувань залежно від освітнього рівня абітурієнтів

У фахових коледжах України розпочалися вступні випробування для абітурієнтів, які триватимуть із 21 липня до 7 серпня. У цей період вступники проходитимуть співбесіди та творчі конкурси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Проходження цих вступних випробувань є ключовою умовою для зарахування абітурієнтів на бюджетні та контрактні місця за обраними спеціальностями. На співбесідах екзаменатори оцінюватимуть рівень знань вступників з одного або двох предметів.

Особливості проведення співбесід та конкурсів

Оцінювання творчих або фізичних здібностей, потрібних для здобуття фахової передвищої освіти, передбачено для вступників на такі спеціальності:

А4 Середня освіта, за предметними спеціальностями:

Мистецтво. Образотворче мистецтво;

Мистецтво. Музичне мистецтво;

Фізична культура

A7 Фізична культура і спорт

B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво

B2 Дизайн

B3 Декоративне мистецтво та ремесла

B4 Образотворче мистецтво та реставрація

B5 Музичне мистецтво

B6 Перформативні мистецтва

І1 Стоматологія.

Ключові дати вступної кампанії

Міністерство освіти і науки встановило чіткі часові рамки для складання випробувань залежно від освітнього рівня абітурієнтів:

21-28 липня – для вступників на основі дев'ятих класів (БСО)

27 липня – 7 серпня – для вступників на основі 11 класів (ПЗСО), а також диплома кваліфікованого робітника, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста).

Усі програми співбесід, вимоги до творчих конкурсів і чіткі критерії оцінювання підготовленості вступників уже оприлюднені на офіційних вебсайтах відповідних навчальних закладів. Вступникам радять завчасно ознайомитися з цими матеріалами на сторінках обраних коледжів.

Нагадаємо, на сайті інформаційної системи «Вступ.Освіта.ua» з’явилися перші рейтингові списки вступників на всі спеціальності в усіх закладах вищої освіти. Зазначається, що у перший день вступної кампанії 2026 року до вишів на бакалаврат абітурієнти подали 137 тис. заяв. Подання заяв здійснюється онлайн через електронні кабінети та триватиме до 1 серпня.

Раніше «Главком» писав, що деякі українці зможуть вступити до медичних вишів за спрощеною процедурою.