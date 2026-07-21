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Вступ до коледжів-2026: оголошено графік співбесід та творчих конкурсів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вступ до коледжів-2026: оголошено графік співбесід та творчих конкурсів
Усі програми співбесід, вимоги до творчих конкурсів і чіткі критерії оцінювання підготовленості вступників уже оприлюднені на офіційних вебсайтах відповідних навчальних закладів
фото: osvita.ua

Міністерство освіти і науки встановило часові рамки для складання випробувань залежно від освітнього рівня абітурієнтів

У фахових коледжах України розпочалися вступні випробування для абітурієнтів, які триватимуть із 21 липня до 7 серпня. У цей період вступники проходитимуть співбесіди та творчі конкурси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки України

Проходження цих вступних випробувань є ключовою умовою для зарахування абітурієнтів на бюджетні та контрактні місця за обраними спеціальностями. На співбесідах екзаменатори оцінюватимуть рівень знань вступників з одного або двох предметів.

Особливості проведення співбесід та конкурсів

Оцінювання творчих або фізичних здібностей, потрібних для здобуття фахової передвищої освіти, передбачено для вступників на такі спеціальності:

  • А4 Середня освіта, за предметними спеціальностями:
  • Мистецтво. Образотворче мистецтво;
  • Мистецтво. Музичне мистецтво;
  • Фізична культура
  • A7 Фізична культура і спорт
  • B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво
  • B2 Дизайн 
  • B3 Декоративне мистецтво та ремесла
  • B4 Образотворче мистецтво та реставрація
  • B5 Музичне мистецтво
  • B6 Перформативні мистецтва
  • І1 Стоматологія.

Ключові дати вступної кампанії 

Міністерство освіти і науки встановило чіткі часові рамки для складання випробувань залежно від освітнього рівня абітурієнтів:

  • 21-28 липня – для вступників на основі дев'ятих класів (БСО)
    27 липня – 7 серпня – для вступників на основі 11 класів (ПЗСО), а також диплома кваліфікованого робітника, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста).

Усі програми співбесід, вимоги до творчих конкурсів і чіткі критерії оцінювання підготовленості вступників уже оприлюднені на офіційних вебсайтах відповідних навчальних закладів. Вступникам радять завчасно ознайомитися з цими матеріалами на сторінках обраних коледжів.

Нагадаємо, на сайті інформаційної системи «Вступ.Освіта.ua» з’явилися перші рейтингові списки вступників на всі спеціальності в усіх закладах вищої освіти. Зазначається, що у перший день вступної кампанії 2026 року до вишів на бакалаврат абітурієнти подали 137 тис. заяв. Подання заяв здійснюється онлайн через електронні кабінети та триватиме до 1 серпня.

Раніше «Главком» писав, що деякі українці зможуть вступити до медичних вишів за спрощеною процедурою.

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Теги: освіта культура мистецтво Україна

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