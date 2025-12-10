Головна Скотч Шоу-біз
Наречена Кулеби в еротичному образі відзначила 42-річчя

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Світлана Павелецька вразила шанувальників стильним декольте
фото: paveletskaya_svitlana

Світлана поділилася відвертими фото та зачарувала шанувальників

Бізнесвумен та наречена ексміністра МЗС Дмитра Кулеби, Світлана Павелецька 8 грудня відзначила свій 42-й день народження. Вона поділилася у соцмережах яскравими та елегантними кадрами. 

Світлана Павелецька вражає стилем та елегантністю на святкуванні 42-річчя
Світлана Павелецька вражає стилем та елегантністю на святкуванні 42-річчя
paveletskaya_svitlana

Натхненна книгою «Автостопом по Галактиці», де відповідь на всі питання – 42, авторка розповіла, що у свої 42 роки нарешті зрозуміла власну відповідь. Це – любов: до себе, до близьких, до роботи та до країни. Вона наголошує, що справжнє щастя приходить через усвідомлені дії і здатність любити.

Яскравий день народження бізнесвумен
Яскравий день народження бізнесвумен
фото: paveletskaya_svitlana

Авторка ділиться, що щастя та сенс життя вона відкрила у власному досвіді та коханні.

Світлана Павелецька відзначила 42 роки у стильному та ефектному образі
Світлана Павелецька відзначила 42 роки у стильному та ефектному образі
фото: paveletskaya_svitlana

«У свої 42 я вже знаю, що таке жертовність, що таке пристрасть, і які дурості бувають. І я щаслива, що встигла зрозуміти це вчасно – щоб встигнути знайти своє», – додала Світлана.

Наречена Кулеби відсвяткувала 42-й день народження у ефектному вбранні
Наречена Кулеби відсвяткувала 42-й день народження у ефектному вбранні
фото: paveletskaya_svitlana
Бізнесвумен Світлана Павелецька, відсвяткувала день народження в елегантному та сексуальному образі
Бізнесвумен Світлана Павелецька, відсвяткувала день народження в елегантному та сексуальному образі
фото: paveletskaya_svitlana

Нагадаємо, що наречена колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, підприємниця та співзасновниця видавництва «Книголав» Світлана Павелецька вперше відреагувала на хвилю критики, що виникла після відео, де вона танцює під час концерту Дмитра Монатіка у Київській опері.

8 грудня Дмитро Кулеба та його наречена, піарниця Світлана Павелецька відвідала концерт Дмитра Монатіка у Національній опері України. У мережі розкритикували майбутню дружину ексміністра через відео її танців, яке поширилося мережею.

6 листопада Дмитро Кулеба та підприємиця Світлана Павелецька оголосили про заручини. Для обох це буде другий шлюб. Дмитро Кулеба раніше був одружений із депутаткою Київради Євгенією Кулебою, з якою виховує двох дітей – сина Єгора та доньку Любу. Світлана Павелецька також була у шлюбі з бізнесменом Валерієм Павелецьким, від якого має сина Олександра.

