Головна Київ Новини
search button user button menu button

Правоохоронці викрили громадянина Іспанії, який створив схему збуту кокаїну в Києві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Правоохоронці викрили громадянина Іспанії, який створив схему збуту кокаїну в Києві
Прокуратура затримала 46-річного громадянина Іспанії, який має посвідку на постійне проживання на території України
фото: Facebook/Київська міська прокуратура

У ході розслідування правоохоронці провели декілька етапів оперативних закупок кокаїну у підозрюваного, щоб довести факт вчинення злочину

Прокуратура повідомила про підозру іспанцю, який разом зі спільниками нібито організував схему збуту кокаїну в Києві. Про це повідомляє пресслужба київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, громадянин Іспанії з 2018 року має посвідку на постійне проживання на території України, за допомогою якої він періодично перебував у країні. Через своїх спільників в Україні та за кордоном отримував кокаїн, який збував за ціною $130 за грам речовини.

4 фото
На весь екран
Прокуратура затримала 46-річного громадянина Іспанії, який має посвідку на постійне проживання на території України
фото: Facebook/Київська міська прокуратура

У ході розслідування кримінального провадження правоохоронці провели декілька етапів оперативних закупок кокаїну у підозрюваного, щоб довести факт вчинення злочину.

Прокуратура затримала 46-річного громадянина Іспанії та провела обшуки за місцем проживання підозрюваного. Як зазначають правоохоронці, під час обшуків вони вилучили кокаїн у великому розмірі, засоби для його фасування та зважування, банківські картки та грошові кошти, отримані від збуту наркотичної речовини.

Наразі вирішується питання про обрання іспанцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють канал постачання кокаїну, та інші обставини злочину.

Фігуранта підозрюють у систематичному вчиненні тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів на території столиці (ч. 1, 2 ст. 307 КК України). 

Нагадаємо, правоохоронці викрили міжрегіональну злочинну організацію, фігуранти якої виготовляли понад 6000 «доз» «Альфа-PVP» щомісяця.

Раніше повідомлялося, що Дніпрі затриманий начальник одного з відділів Служби безпеки України. Його підозрюють у «кришуванні» лабораторій з виробництва наркотиків у Дніпропетровській та сусідніх областях.

Теги: прокуратура Київ наркотики Іспанія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада Києва систематично і сплановано підвищує ефективність ППО
Влада Києва розкрила секрет успіху столичної ППО
21 жовтня, 12:42
У церкві Миколи Чудотворця (на воді) досі розміщені портрети російських імперіалістів
У центрі Києва віряни УПЦ МП моляться на російських імперіалістів (фото)
20 жовтня, 17:09
Встановлено, що зловмисник діяв під керівництвом командувача сил спецоперацій РФ
Росія готувала теракт у київському метро: деталі від СБУ
18 жовтня, 15:48
До початку канікул заклади освіти Києва продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах
Осінні канікули для столичних школярів: коли розпочнуться та скільки триватимуть
13 жовтня, 12:30
На блокпосту в Києві сталася стрілянина
На блокпосту в Києві сталася стрілянина
12 жовтня, 14:11
Ніна Матвієнко померла на 76 році життя
Прощання з Ніною Матвієнко розпочнеться вже сьогодні: деталі поховання
10 жовтня, 07:50
Правоохоронці провели розслідування за фактами зловживань в «Укроборонпромі» після публікацій журналістських розслідувань про змову тодішнього гендиректора «Укрспецекспорту» з родичем чиновника РНБО
Майже 13 млн грн збитків «Укрспецекспорт»: підозрюються ексдиректор та син посадовця РНБО
6 жовтня, 18:09
Недобудований Дарницький вокзал у столиці
Довгобуд-привид. Фотоекскурсія по Дарницькому вокзалу
3 жовтня, 12:17
Колишнього президента та його спільників судитимуть заочно
Януковича судитимуть у справі щодо заволодіння угіддями «Сухолуччя»
29 вересня, 12:34

Новини

Столиця демонтувала пам’ятник більшовику Кирпоносу і погруддя Пушкіна
Столиця демонтувала пам’ятник більшовику Кирпоносу і погруддя Пушкіна
Громада столиці передала на потреби ЗСУ 6,2 млрд грн
Громада столиці передала на потреби ЗСУ 6,2 млрд грн
ДБР пояснило, чому прийшли з обшуками на київські ТЕЦ
ДБР пояснило, чому прийшли з обшуками на київські ТЕЦ
У Музеї війни відкрили виставку збитих російських дронів
У Музеї війни відкрили виставку збитих російських дронів
У приміщеннях столичних ТЕЦ проходять обшуки
У приміщеннях столичних ТЕЦ проходять обшуки
Правоохоронці викрили громадянина Іспанії, який створив схему збуту кокаїну в Києві
Правоохоронці викрили громадянина Іспанії, який створив схему збуту кокаїну в Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
19K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
17K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9920
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6459
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6040
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту