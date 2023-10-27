Правоохоронці викрили громадянина Іспанії, який створив схему збуту кокаїну в Києві

Прокуратура затримала 46-річного громадянина Іспанії, який має посвідку на постійне проживання на території України

У ході розслідування правоохоронці провели декілька етапів оперативних закупок кокаїну у підозрюваного, щоб довести факт вчинення злочину

Прокуратура повідомила про підозру іспанцю, який разом зі спільниками нібито організував схему збуту кокаїну в Києві. Про це повідомляє пресслужба київської міської прокуратури.

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Згідно з матеріалами слідства, громадянин Іспанії з 2018 року має посвідку на постійне проживання на території України, за допомогою якої він періодично перебував у країні. Через своїх спільників в Україні та за кордоном отримував кокаїн, який збував за ціною $130 за грам речовини.

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Прокуратура затримала 46-річного громадянина Іспанії, який має посвідку на постійне проживання на території України фото: Facebook/Київська міська прокуратура

У ході розслідування кримінального провадження правоохоронці провели декілька етапів оперативних закупок кокаїну у підозрюваного, щоб довести факт вчинення злочину.

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Прокуратура затримала 46-річного громадянина Іспанії та провела обшуки за місцем проживання підозрюваного. Як зазначають правоохоронці, під час обшуків вони вилучили кокаїн у великому розмірі, засоби для його фасування та зважування, банківські картки та грошові кошти, отримані від збуту наркотичної речовини.

Наразі вирішується питання про обрання іспанцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють канал постачання кокаїну, та інші обставини злочину.

Фігуранта підозрюють у систематичному вчиненні тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів на території столиці (ч. 1, 2 ст. 307 КК України).

Нагадаємо, правоохоронці викрили міжрегіональну злочинну організацію, фігуранти якої виготовляли понад 6000 «доз» «Альфа-PVP» щомісяця.

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Раніше повідомлялося, що Дніпрі затриманий начальник одного з відділів Служби безпеки України. Його підозрюють у «кришуванні» лабораторій з виробництва наркотиків у Дніпропетровській та сусідніх областях.